Экс-лыжница уничтожает соперниц на дистанции. Лампич — самая быстрая биатлонистка мира?

В новом сезоне в элиту биатлона буквально с ноги распахнула себе дверь очередная лыжница. Теперь особое внимание болельщиков в женских гонках приковывает к себе Анамария Лампич. Словенка уже в дебютной гонке стала пятой с тремя промахами, просто задавив соперниц своей скоростью. Самой быстроногой биатлонистке Эльвире Эберг она «привезла» 27 секунд.

Давайте-ка разберёмся. Это действительно феноменально быстро?

По-настоящему космическая Лампич

Удивлять Анамария начала ещё на Кубке IBU. Словенской спортсменке в первой гонке на турнире удалось заехать в топ-6 и сразу выполнить критерии отбора на Кубок мира. Попасть в «цветы» Лампич смогла, несмотря на целых четыре промаха. Разумеется, экс-лыжница была лучшей по скорости. На каждом круге она «привозила» лучшим соперницам от 13 до 17 секунд, а в общем накинула ближайшей преследовательнице Тильде Юханссон 58 секунд!

Анамария Лампич Фото: Millo Moravski/Getty Images

Аналогичная история была и в следующих гонках. Пускай Анамария оставалась вне топ-15 на финише, по скорости она неизменно была лучшей. В пасьюте она опередила лучшую преследовательницу на 40,4 секунды, в индивидуальной гонке – на 1 минуту и 23,8 секунды, а во втором спринте – на 36,6 секунды.

Это просто космическая скорость по меркам Кубка IBU.

Неудивительно, что уже в следующие выходные Лампич дебютировала на Кубке мира. В спринте она стала пятой с тремя промахами, но при этом ногами на каждом круге была лучшей. По чистой скорости она опередила Эльвиру Эберг на 27 секунд. Экс-лыжницы Денизе Херрман и Стина Нильссон были ещё дальше от словенки: 49,6 секунды и 1 минута 22,9 секунды соответственно.

Пасьют Лампич пропустила, а вот в эстафете снова блистала, пускай и сборная Словении стала лишь восьмой. На своём третьем этапе Анамария выиграла 26,3 секунды ходом у Ханны Эберг. При этом все три круга словенка преодолела с лучшим результатом – 15 минут и 39 секунд ровно. За такое же время свой четвёртый этап пробежала Денизе Херрман. А все остальные были значительно медленнее. Например, Лу Жанмонно первый этап прошла за 16 минут и 44,6 секунды, а Анаис Шевалье-Буше преодолела за 16 минут и 33,5 секунды.

Стина Нильссон Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

А где скорость олимпийской чемпионки?

Очевидно, что сейчас Лампич демонстрирует феноменальную для биатлона скорость. Но как дебютировали другие экс-лыжницы? Столь же быстро?

Кумир Анамарии Стина Нильссон в своих первых гонках на Кубке мира выглядела гораздо медленнее словенской коллеги. В дебютном спринте в Эстерсунде шведка была 26-й с одним промахом. При этом по скорости Стина была лишь 30-й, она проиграла 43,2 секунды Анне Соле. Ни о каком скоростном доминировании олимпийской чемпионки по лыжам и речи не было.

Второй гонкой для Нильссон был пасьют. Она стала 22-й с восемью промахами. По скорости Стина была 13-й и уступила Марте Рёйселанд 37,6 секунды.

Но интереснее обратить внимание на другой старт Нильссон. Свою лучшую гонку шведка провела в прошлом сезоне (через год после дебюта) на этапе в Контиолахти. Там в спринте она добралась до бронзы с одним промахом. По дистанции же Стина была лучшей, но почти не оторвалась от Эльвиры Эберг – скоростное преимущество перед шведкой составило лишь 2,7 секунды.

Денизе Херрман Фото: Jasmin Walter/Getty Images

Даже Херрман не так быстра

А что с другой звёздной экс-лыжницей – Денизе Херрман?

Её дебют в сезоне-2016/2017 был не слишком успешным по результатам, но довольно впечатляющим по скорости. В первом спринте в Поклюке немка стала 18-й с двумя промахами. Ногами Денизе была пятой, она уступила Кайсе Мякяряйнен, пребывающей в отличной форме, 19,4 секунды.

Второй гонкой для немки был пасьют, там она финишировала 21-й с четырьмя промахами. По скорости Херрман вновь была пятой, проиграв Селии Эмонье 25,8 секунды. В топ-6 в личных гонках Денизе впервые попала через год, когда в сезоне-2017/2018 выиграла спринт в Эстерсунде. Там немка была лучшей по скорости: Кайсе Мякяряйнен она ногами «привезла» 15,1 секунды.

Получается, на старте Херрман хоть и показывала очень хорошую скорость, всё-таки не была настолько сильнее соперниц ногами, как сейчас Лампич.

Можно смело сказать, что Анамария показывает космическую скорость для биатлона. Она не только сильнее биатлонисток, но и быстрее других бывших лыжниц последних лет во время их дебютов. Говорить, что Лампич – самая быстрая биатлонистка в истории, пожалуй, преждевременно. Да и объективно сравнивать спортсменок, выступавшие в разные годы, сложно. Но в число самых скоростных биатлонисток Анамария точно уже попала.