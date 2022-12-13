«Дали лимон — делай из него лимонад». Кубок России по биатлону реально круче Кубка мира

Позади ровно половина этапов Кубка России по биатлону в сезоне-2022/2023. После стартов в Ханты-Мансийске, Увате и Тюмени стало понятно, что по зрелищности российские соревнования, в которых принимают участие лидеры сборной страны, вполне могут конкурировать с гонками Кубка мира. Более того, яркие гонки в Тюмени доказали, что в плане интриги и конкуренции российские старты даже превосходят международные соревнования, где Йоханнеса Бё, выигравшего шесть золотых медалей в семи гонках, уже можно поздравлять с завоеванием очередного «Большого хрустального глобуса».

Кубок России впечатляет эффектными «зарубами» на финише, интересной борьбой за жёлтую майку лидера и неожиданными призёрами. Не обошлось и без гонок в экстремальный для соревнований мороз и вируса, гуляющего в команде. Подводим итоги старта биатлонного сезона в России.

«Дальше результаты будут только лучше»

Лидерами общего зачёта и обладателями жёлтых маек после трёх этапов Кубка России стали Карим Халили и Виктория Сливко. Однако плотная борьба за лидерство и у мужчин, и у женщин продолжается. Всего лишь в девяти очках от Халили Даниил Серохвостов, также за лидерство могут побороться и Эдуард Латыпов, пропустивший одну из гонок, и Иван Колотов, чьи успехи стали одной из главных сенсаций первых этапов Кубка России.

Всего лишь 14 очков проигрывает Сливко Елизавета Каплина, а сразу за ней идут Екатерина Носкова, Ирина Казакевич, Анастасия Гореева и Тамара Дербушева, которые также продолжают бороться за жёлтую майку.

Виктория Сливко Фото: РИА Новости

Сама Сливко рассказала, что удовлетворена своим стартом сезона:

«Довольна тем, как у меня сложились три этапа Кубка России. Получается стабильно выступать. Думаю, дальше результаты будут только лучше, и я буду выше. Дальше я продолжу тренироваться с регионом по планам Андрея Викторовича (Падина. – Прим. «Чемпионата»)».

В то же время Карим Халили после масс-старта в Тюмени, где он стал четвёртым, рассказал, что пока он находится не в форме:

«Один из самых тяжёлых гоночных дней в моей жизни. На этой неделе приходилось бороться с самим собой, и я счастлив, что смог сегодня хотя бы добраться до финишной черты. Всё ещё в ожидании хоть какой-то формы. Но я рад за лидера нашей сборной Даниила Серохвостова и поздравляю его с победой», – сообщил Халили на своей странице в соцсети.

Больше половины побед — у тренера Истомина

Интересно и то, как после трёх этапов распределились медали среди четырёх групп централизованной подготовки сборной России. 72% от общего числа разыгранных золотых наград достались группе Артёма Истомина.

Спортсменки группы Истомина выиграли четыре золота в пяти гонках. Более того, биатлонистки этой группы завоевали 53% от общего числа медалей в личных гонках. Ещё четыре медали или 27% от всех разыгранных наград в женских гонках у Виктории Сливко, которая готовилась в команде Тюменской области. Три медали или 20% наград – у группы Михаила Шашилова.

У мужчин Даниил Серохвостов и Карим Халили из группы Артёма Истомина вдвоём выиграли четыре гонки из шести и забрали 27% от всех наград в личных гонках. У группы Башкирова семь медалей – это 39%, ещё три медали (17%) выиграли Латыпов и Ерёмин из группы Каминского. Также по три медали на счету спортсменов, которые готовились со своими региональными командами – это Пётр Пащенко, Никита Поршнев и Андрей Вьюхин.

«Не читаю о том, что я «сенсация сезона»

Иван Колотов — главное открытие старта сезона. Биатлонист, представляющий Пермский край, выиграл два серебра и бронзу и в личных гонках не опускался ниже 12-го места. Сообщается, что к сезону Колотов готовился вместе с группой Сергея Башкирова, но не как член сборной, а «прицепом», то есть за счёт региона. Иван рассказал, что сейчас его цель – остаться в топ-10 общего зачёта, это необходимо для того, чтобы готовиться в составе сборной, так как после этапа Кубка России в Уфе планируется ротация состава. В сборную попадут 10 лучших биатлонистов по рейтингу и ещё шесть спортсменов по решению тренеров.

«Я стараюсь не мониторить информацию о себе, не читаю о том, что я «сенсация сезона». Есть понимание, что по скорости я иду с лидерами в одни секунды, хочется этот свой ход удерживать», – рассказал Колотов.

Елизавета Каплина Фото: РИА Новости

Впечатлил и высокий результат Елизаветы Каплиной, победительницы Кубка России прошлого сезона, которая сейчас работает в группе Артёма Истомина. Каплина выиграла спринт в Тюмени и финишировала второй в гонке преследования, в общем зачёте сейчас она идёт второй. По словам Истомина, Каплина способна показать и более высокие результаты:

«Я ещё летом говорил о том, что мне нравится, как работает Каплина. Мы по тренировкам видим, как она прогрессирует. Валерий Павлович Захаров тоже прав, когда отметил, что за последний год она сконцентрировалась на работе и тренировках и сама хочет прогрессировать. Её личное рвение и концентрация на работе и позволили ей сделать этот шаг вперёд. На самом деле она сильная и талантливая спортсменка, которая может выступать ещё сильнее», — приводит слова Истомина Metaratings.

«Хорошая возможность» для юниоров

Стоит обратить внимание и на молодых спортсменов, которые в этом сезоне впервые выступают на взрослых соревнованиях. После трёх этапов восьмое место общего зачёта занимает 21-летний Александр Корнев, который в этом сезоне ещё может соревноваться среди юниоров. Тем не менее подопечный Юрия Каминского уже сейчас показывает высокие скорости на Кубке России, а в масс-старте в Тюмени он и вовсе стал лучшим на дистанции. Ногами Корнев выиграл у победителя спринта Серохвостова 11 секунд.

Среди девушек можно выделить юниорку Любовь Калинину – самую младшую участницу этапов Кубка России среди девушек. В Ханты-Мансийске с чистой стрельбой она стала 11-й в спринте, в Тюмени – уже восьмой в спринте.

«Я приболела и почти полностью пропустила этап в Увате, и уже сейчас я почувствовала себя более-менее хорошо.

Состояние, мягко говоря, не очень, но потихоньку включаюсь в работу. Я понимала, что при таком состоянии показать достойный результат возможно только при хорошей стрельбе. Я ещё юниорка, и пока тяжело соревноваться с женщинами, соперничать с ними ходом, уровень у них очень высокий, поэтому я стараюсь искать резервы именно в стрельбе. Я не сильно расстраиваюсь, понимаю, что это временно, и потихоньку буду приближаться. Здорово, что есть на кого равняться.

Почему выступаю здесь, а не на юниорских соревнованиях? Это решение тренеров. Так как мы сейчас соревнуемся в России, это хорошая возможность равняться на более сильных», — рассказала Калинина в Тюмени.

«Латыпов с Увата в пограничном состоянии»

К сожалению, на результаты многих биатлонистов повлиял и вирус, который гуляет среди спортсменов с начала сезона. О болезнях в команде и итогах первых этапов Кубка России рассказал Юрий Каминский:

«Несколько спортсменов – Куклина, Первушин – заболели осенью ковидом, и, конечно, это мешает им показывать быстрый ход. Они пытается компенсировать это за счёт стрельбы, но не всегда получается. А так, с ходом у нас всё в порядке, на четвёрку. Со стрельбой значительно хуже, некоторым даже и тройку не поставлю. Правда, здесь в Тюмени был особенно хороший спринт. Также Евгений Сидоров, например, у нас сейчас больше одного промаха на два рубежа не стреляет – это уже хорошо. Он сделал шаг вперёд и стал уверенно попадать в десятку. Спортсмены растут. Не всё получается, но в целом прогресс заметен.

Латыпов в пограничном состоянии находится уже с Увата: то насморк, то горло. Поэтому мы сейчас стараемся его беречь, чтобы он не заболел. На сегодня это самая главная цель. Но понятно, что есть рейтинг, нужны очки для региона, поэтому приходится стартовать даже тогда, когда, может быть, и не нужно».

Избежать болезней не могут не то что спортсмены, но и тренеры. Максим Максимов пропустил этап в Увате из-за болезни, также Михаил Шашилов рассказал, что «пролежал три дня» в Тюмени из-за недомогания.

«Смотрю Кубок России, Кубок мира не смотрю»

Несмотря на трудности с проведением гонок из-за холода на первых двух этапах, Кубок России может похвастаться плотной борьбой, высокой конкуренцией и яркими финишами, удовольствие от которых получают не только болельщики, но и сами спортсмены и тренеры.

«На каждой гонке есть борьба за доли секунды. Это не может не радовать и нас, организаторов, и болельщиков. Очень высокая конкуренция, лидеры постоянно меняются. Я считаю, что стартанули успешно. Да, некоторые гонки были отменены из-за мороза, но сезон длинный, набегаемся.

Эта конкуренция на последних метрах дистанции, которую мы видим на Кубке России, не оставляет равнодушным абсолютно никого, в том числе и спортсменов. Спортсмены выкладываются на 100%, и это, конечно же, даёт большой плюс нашему виду спорта. Удовольствие от гонок получаю несомненно. Я смотрю Кубок России, Кубок мира не смотрю (улыбается).

Мы перед собой поставили задачу всё организовывать не ниже уровня Кубка мира. Я считаю, что нам это удаётся. Вопросов со стороны спортсменов точно нет. Они для нас, главные действующие лица, и вся наша работа нацелена на них», – рассказал глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.

Виктор Майгуров Фото: РИА Новости

«Я получаю удовольствие от яркой борьбы, которую мы увидели на финише в Тюмени. Главное, чтобы спортсмены получали удовольствие, моё дело — на работу выйти. Если так – это здорово», — поделился Михаил Шашилов.

Впечатлениями от старта сезона поделился и Дмитрий Губерниев:

«Я совру, если скажу, что мы не скучаем и не обескуражены где-то в глубине души. Но каждый старт доказывает, что гонки великолепны, поэтому сейчас горевать и посыпать голову пеплом – это самое последнее дело. В данном случае нам нужно как по Дейлу Карнеги – если достался лимон, делать из него лимонад. Я стараюсь работать честно, и мне нравится, гонки восхитительные, в Тюмени прекрасная организация. У нас в каждой гонке невероятная, плотная борьба. Что может быть лучше? Мы доказываем свою состоятельность. Мы, конечно, сравниваем, понимаем, над чем приходится работать. Потому что если Казакевич тут не может в тройку попасть, какая бы она была на Кубке мира? В то же время мы видим, какая Гореева, какая Сливко. У ребят тут совершенно феноменальные истории происходят – и Халили, и Серохвостов, и Латыпов, чьё возрождение мы увидели в масс-старте сегодня. Мне всё нравится».