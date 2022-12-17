«Я дал ему ценный совет в бане». Молодой биатлонист неожиданно обыграл всю сборную России

На этапе Кубка России по биатлону в Уфе прошли спринты. И если результат женской гонки закономерен, то мужской старт обернулся сенсацией.

Золото в плотной борьбе с биатлонистами сборной России Даниилом Серохвостовым и Максимом Цветковым завоевал 21-летний Александр Корнев, проводящий первый сезон на взрослом уровне. А помог дебютанту совет, который ему дал опытный коллега Эдуард Латыпов в бане.

В чём же секрет успеха молодого спортсмена?

«Я дал ему ценный совет в бане»

Острая борьба в спринте возникла под конец гонки. Первую позицию долго удерживал Александр Корнев, только в этом сезоне вышедший из юниоров. 21-летний спортсмен точно отработал на рубежах и сильно прошёл последний круг, что позволило удмуртскому биатлонисту занять первую строчку.

Но в борьбу за золото включился Максим Цветков. Стабильно хорошая скорость и точная стрельба обеспечили вологжанину место в топ-3 перед последним кругом. Борьба за победу была драматичной: сперва Максим уступал Александру меньше секунды, на следующей осечке – уже семь секунд, однако на финише он включился и уступил молодому спортсмену лишь секунду!

Следом за Цветковым за золото боролся Даниил Серохвостов, едва оправившийся после болезни. С первых метров дистанции «монгол» захватил лидерство и на протяжении всей гонки не выпадал из первой пятёрки. После стойки преимущество Серохвостова над Цветковым было 4,2 секунды, над Корневым – 8,6 секунды. Казалось, золото у Даниила в кармане. Однако с каждым метром отрыв новосибирского спортсмена сокращался. В итоге Серохвостов не только не смог побороться за первое место, но и уступил вторую строчку, оставшись лишь с бронзой. Корневу Даниил проиграл 4,1 секунды. Видно, что после болезни Серохвостов пока не в лучшей форме.

В итоге настоящий праздник был у юного Корнева: Александр на взрослом уровне не только сделал первый ноль, но и одержал свою первую победу.

Кубок России Фото: РИА Новости

«Залогом успеха сегодня стали два чистых рубежа, которые всё-таки получилось отработать качественно и довольно быстро. И, конечно, работа по трассе. Терпел с самого начала. Сегодня была тяжёлая гонка, всё-таки накопилась усталость, мы уже проехали три этапа, это – четвёртый. И сказывается, что это мой первый год по мужикам – маленько тяжеловато», – рассказал Корнев.

А настоящий секрет успеха юного спортсмена раскрыл Эдуард Латыпов.

«Я Корневу дал ценный совет в бане. Сказал, чтоб он поувереннее настраивался на ту работу, которую он делает. Он слишком долго стрелял, и я просто ему подсказал, чтоб он чуть проще к этому относился. Я ему сказал: «Подводи, да и нажимай». Он слишком много думал о том, что очень хочет попасть, и я посоветовал ему поменьше думать (улыбается). Молодец, сосредоточился, а я нет, я не смог (смеётся). Он прислушивается, и это очень хорошо».

В первую десятку попали ещё четверо представителей сборной России: Антон Бабиков стал четвёртым с нулём (+13,2), Эдуард Латыпов – седьмым с двумя промахами (+32,7), Евгений Гараничев с нулём – восьмым (+35,1) и Александр Поварницын с одним промахом – девятым (+42,4). Остальные выступили хуже: Карим Халили – 11-й с одним штрафным кругом, Василий Томшин – 14-й с одним и Александр Логинов – 15-й с двумя.

«Сейчас настоящий праздник»

Женская гонка вышла менее драматичной. Если у мужчин в минуте оказалось 15 человек, то у женщин – всего четыре. Победительницей снова стала Елизавета Каплина. С нулём она «привезла» Екатерине Носковой, ставшей второй, 37,2 секунды. Тройку призёров с промахом замкнула Наталья Гербулова (+41,2).

«Я сегодня настраивалась больше на стрельбу, потому что в индивидуальной гонке у меня она не получилась. Попробовала чуть-чуть по-другому подходить к огневому рубежу, и всё получилось. Высокая скорость? По юниорам я, конечно, тоже быстро бегала. Но на взрослом уровне скорость не может не радовать.

Я в прошлом году весь сезон бегала на Кубке России, и это было очень уныло. Никогда не было зрителей. Мы просто выходили, пробегали и уходили. А сейчас много народу, настоящий праздник, и это мотивирует», – сказала Каплина.

Почти все сборницы и призёры прошлых гонок выступили отлично, заехав в первую десятку. В «цветах» оказались Анастасия Швеченко, Виктория Сливко и Лариса Куклина, а в топ-10 – Тамара Дербушева и Анастасия Гореева, ставшие восьмой и девятой соответственно. Единственным исключением стала Ирина Казакевич, которая показала худшую стрельбу в гонке. В уфимском спринте она «махнула» аж шесть раз, такой же результат у Кристины Токаревой. С таким количеством штрафа Казакевич стала 24-й с отставанием почти в три минуты.

Благодаря победе Каплина приблизилась в общем зачёте Кубка России вплотную к Виктории Сливко. Спортсменок разделяют всего два очка.

В прошлом году в такой же плотной борьбе победительницей вышла Елизавета, которая стала обладателем «Хрусталя», опередив Викторию на одно очко.

У мужчин же Карим Халили сохранил себе приличный отрыв в 34 очка над Даниилом Серохвостовым, но и здесь вся борьба ещё впереди.