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Кубок России — 2022/2023: Гараничев и Сливко выиграли сингл-микст, сборная ХМАО-Югры-1 — победитель смешанной эстафеты

Российская биатлонистка в эстафете болела за соперников. И осталась довольна результатом
Татьяна Постникова
Итоги Кубка России по биатлону за 18 декабря
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А как можно желать своей подруге по сборной поражения?

В Уфе прошли заключительные гонки этапов Кубка России по биатлону в 2022 году. В сингл-миксте в плотной борьбе победу одержали опытные Виктория Сливко и Евгений Гараничев, а за призовые места была «заруба» между Александром Поварницыным с Ириной Казакевич и Кириллом Бажиным вместе с Тамарой Дербушевой. В смешанной эстафете же в тяжёлых погодных условиях выиграла команда ХМАО-Югры-1, а неплохую борьбу им навязал Северо-Западный федеральный округ. Получилось красивое закрытие года!

«Получилась весёлая гонка»

Почти все сборники бежали именно в сингл-миксте, поэтому, немудрено, что составы на гонки регионы выставили по-настоящему сильные. Наиболее мощно из дуэтов выглядели Виктория Сливко и Евгений Гараничев (Тюменская область), Ирина Казакевич и Александр Поварницын (Уральский Федеральный округ), Тамара Дербушева и Кирилл Бажин (Свердловская область). Неплохие пары были и у Республики Башкортостан (Мария Дубровская и Антон Бабиков, а также Вера Румянцева и Эдуард Латыпов), Ямало-Ненецкого автономного округа (Лариса Куклина и Рустам Каюмов) и Московской области (Анастасия Гореева и Кирилл Стрельцов).

Собственно, все эти команды, за исключением Московской области и второй пары из Башкортостана, заехали в топ-5. На протяжении всей гонки плотная борьба шла именно между ними. Победителями стали Виктория Сливко и Евгений Гараничев. Во многом залогом успеха стали стабильность обоих биатлонистов и их хорошая стрельба. Тюменцы показали лучшую работу на рубеже, использовав всего четыре дополнительных патрона.

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Вторую строчку сумели вырвать Александр Поварницын и Ирина Казакевич. После заключительной стрельбы Поварницын вышел третьим, в 1,5 секундах от Кирилла Бажина. На последнем круге Александр не только обогнал соперника, но и сократил отставание от Гараничева с 30,6 до 15,7 секунды! На рубеже представители УРФО отработали не так шикарно, как победители – девять дополнительных патронов на двоих. Тройку призёров замкнули Кирилл Бажин и Тамара Дербушева. На финише с пятью дополнительными патронами свердловчане проиграли 28,1 секунды.

«После вчерашней гонки было очень грустно (улыбается), и, когда мы сидели с Томой (Дербушевой. — Прим. «Чемпионата») в комнате, я сказала ей, что с этого этапа мы должны уехать максимально довольные, с хорошими эмоциями, что сегодня и получилось, – призналась Ирина Казакевич. – У двух наших команд получилось быть в тройке призёров, поэтому сегодня классный день.

На последнем круге я болела и за Кирилла Бажина, и за Сашу Поварницына, потому что я не могу болеть против Кирилла с Томой (улыбается), они мои родные, всё-таки это наша свердловская команда. Мы решили, пусть победит сильнейший, и вот Саша всё-таки смог выиграть. Сегодня получилась весёлая гонка. Саня говорит: «Будто на тренировке, так весело, прикольно». Мне тоже понравилось сегодня бежать».

В «цветы» заехали Бабиков с Дубровской (+1:40,7), Куклина с Каюмовым (+1:55,7) и Сучилов с Гавриловой (+1:57,2). Латыпов с Румянцевой стали седьмыми (2:07,4), а вот Горееву со Стрельцовым сняли как круговых после второго этапа. Москвичи с четырьмя штрафными кругами и десятью дополнительными патронами отстали на 2,5 минуты.

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Эстафета под ледяным дождём

В одиночной смешанной эстафете составы были послабее, из общей массы выделялись лишь ХМАО-Югра-1 (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Пётр Пащенко и Никита Поршнев) да Северо-Западный федеральный округ (Анастасия Егорова, Анна Старовойтова, Василий Томшин и Максим Цветков). Эти команды и разыграли между собой золото.

На первом круге Елизавета Каплина вывела команду ХМАО-Югры-1 на первое место с заделом почти в 40 секунд от ближайших преследователей из Красноярского края. СЗФО же с Анастасией Егоровой шёл лишь пятым, проигрывая около полутора минут. Немного старт «смешанки» осложнила и ошибка организаторов: после сингл-микста забыли убрать конусы на трассе, из-за чего спортсменкам на первом круге пришлось объезжать ограждения.

На втором этапе Екатерина Носкова сумела сохранить лидерство, правда преимущество сократилось до полуминуты, а Анна Старовойтова вывела СЗФО на третье место с отставанием в 50,5 секунды.

На третьем этапе команда ХМАО-Югра-1 снова шла в лидерах, Пётр Пащенко увеличил отрыв почти до минуты. А Василий Томшин поднял «северо-запад» на второе место. Тут же в топ-3 неожиданно ворвалась вторая сборная ХМАО-Югры с Алексеем Вагиным, до этого державшаяся на пятом-шестом месте.

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На последнем этапе возникла мимолётная интрига. Во время заключительной стрельбы Никита Поршнев, шедший с минутным преимуществом на первом месте, неожиданно зашёл на штрафной круг. Максим Цветков же отработал точно и сократил разрыв до 21,1 секунды. По пути к финишу вологжанин отыграл ещё несколько секунд, однако догнать соперника у него не вышло. Выиграла ХМАО-Югра-1 с двумя штрафными кругами и 12 дополнительными патронами. В 8,6 секунды от них расположился СЗФО с лучшей стрельбой: команда использовала 11 доппатронов. Третьей стала ХМАО-Югра-2 с двумя штрафными кругами и 14 дополнительными патронами.

«Форма наконец-то приходит. Я тут себя уже лучше чувствую, – подытожил Цветков. – Ногами был неплох и в индивидуальной гонке, и в спринте, и сейчас. В принципе, всё идёт так, как было в планах. На первых этапах гонки пропускал, так как болел. У меня предсезонная подготовка прошла не самым лучшим образом, четыре раза болел, последний раз – в октябре. Тогда я пропустил две недели. Я не мог готовиться нормально, тяжело было. И морально непросто».

Как нетрудно заметить, в эстафете биатлонисты не отличались точной стрельбой. Дело в том, что, в отличие от сингл-микста, смешанная эстафета проходила при более тяжёлых погодных условиях: задул сильный ветер, пошёл снег, который потом и вовсе превратился в ледяной дождь.

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Следующий этап Кубка России пройдёт уже в 2023 году. Соревнования в Чайковском состоятся с 12 по 16 января. В 2022 году же биатлонистам ещё предстоит отправиться в Рязань на рождественский этап Кубка Содружества.

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