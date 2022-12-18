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Йоханнес Дале неожиданно выиграл масс-старт на Кубке мира — 2022/2023 по биатлону — после победы он заплакал

«В жизни бывают вещи и похуже». Норвежский биатлонист заплакал после неожиданной победы
Татьяна Постникова
Йоханнес Дале
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Йоханнес Дале был очень эмоционален после масс-старта в Анси.

Заключительная в 2022 году гонка Кубка мира завершилась драмой. Победу на последних метрах масс-старта у Стурлы Легрейда вырвал Йоханнес Дале. Двукратный призёр чемпионата мира обошёл олимпийского чемпиона всего-то на 0,3 секунды. Для Дале завоевание золота оказалось настолько эмоциональным, что во время интервью он не смог сдержать слёз.

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 3, Анси, Франция
Мужчины. 15 км Масс-старт
18 декабря 2022, воскресенье. 14:10 МСК
Окончено
1
Йоханнес Дале
Норвегия
35:02.2
2
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
+0.3
3
Йоханнес Бё
Норвегия
+10.6

Мощный рывок на финише

Ещё накануне Дале выдал пронзительную и слегка нецензурную речь, касающуюся качества трассы в Анси. Тогда он стал лишь 16-м с двумя промахами и показал лишь 29-й ход, проиграв больше двух минут лидеру.

Сегодня казалось, что норвежцу снова не будет сопутствовать успех. На старте гонки Дале совсем нельзя было назвать лидером, он шёл в конце первой десятки, однако чистая работа на первом рубеже позволила ему ворваться в топ-5, где уже были Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен, Стурла Легрейд и Кентен Фийон Майе.

Постепенно Дале сократил свое семисекундное отставание, вплотную приблизившись к лидерам. Отличная работа на рубеже и хорошая скорость позволяли Йоханнесу держаться в первой тройке.

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Правда, на первой стойке он допустил ошибку – зашёл на два штрафных круга. К счастью для норвежца, промазали по разу и соперники: Бё, Легрейд и Кристиансен. Но после рубежа Дале всё равно откатился на десятое место с отставанием в 25,1 секунды. Приблизиться у Йоханнеса никак не получалось, однако его спасла последняя стрельба. Пока Легрейд зашёл на круг, а Бё и Кристиансен – на два, Дале отработал точно. В итоге он оказался на третьем месте, уступая Легрейду 10,2 секунды, а швейцарцу Себастьяну Штальдеру, неожиданно ворвавшемуся на второе место, – 1,5 секунды.

Дале быстро «съел» Штальдера и с каждым метром отыгрывал своё отставание от Легрейда: сперва оно сократилось до 6,3 секунды, а потом до 1,5 секунд. Норвежцам пришлось «зарубаться» на финише. Победителем из поединка вышел Дале, успевший даже отпраздновать свою победу, пока Стурла докатывался до створа. Йоханнес выиграл с преимуществом в 0,3 секунды. Третьим стал Йоханнес Бё, проигравший 10,6 секунды.

В отличие от пасьюта, Дале был одним из лидеров ногами. Не слишком быстрым спортсмен был лишь на первом круге, где стал девятым по скорости, однако дальше он неизменно был в топ-4. По сумме всех кругов же Йоханнес показал второй ход, проиграв лидеру Фабьену Клоду 0,3 секунды.

Подиум в слезах

Для Дале этот подиум стал первым в этом сезоне. Неудивительно, что после гонки Йоханнеса захлестнули эмоции. В микст-зоне во время раздачи интервью норвежец не выдержал и заплакал. Дело в том, что эта победа была особенной для спортсмена ещё и потому, что прошлый сезон Дале провалил: почти всё время он бегал на Кубке IBU, не смог отобраться на Олимпиаду, а летом вообще был исключён из сборной. Йоханнесу пришлось много работать в межсезонье, чтобы вернуть своё место в основе.

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«Трудно описать, что я чувствую. Сегодня много эмоций, – в слезах сказал Дале. – Победа в последней гонке перед Рождеством – это настолько прекрасно, что я даже не могу это описать. Прошлый сезон? Что случилось, то случилось. Я уже достаточно говорил об этом. Это был тяжёлый год, как ни посмотри, но я был частью фантастической команды новичков. Я чувствовал радость и горе, когда это произошло. В обычной жизни могут случиться вещи и похуже, но со спортивной точки зрения я пережил одну из худших вещей, которые можно испытать. Вернуться в хорошей форме – большое облегчение.

Я знаю, что дома меня поддерживают моя семья и многие болельщики. У них был трудный прошлый сезон. Мы вместе прошли этот путь и вернулись в прежнее русло. Уверен, что многие сегодня плачут вместе со мной».

На эмоциях Йоханнес вышел и на награждение. От переизбытка чувств норвежец совсем забыл, как оно проводится. Когда начали награждать бронзового призёра Йоханнеса Бё, Дале попытался выйти на подиум вместе с ним, однако вовремя опомнился. Потом в качестве шутки Стурла Легрейд придерживал своего друга, когда объявляли серебряного призёра гонки.

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«Выгнать его из сборной — бездарное решение»

Стурла Легрейд после гонки поддержал Дале: «У Йоханнеса было много невзгод, поэтому если и я должен был сегодня проиграть, то только одному человеку – Йоханнесу Дале. Для меня это было даже приятно. Это очень много значит для него, и я безумно рад разделить с ним подиум».

Уле-Эйнар Бьорндален между тем не только восхитился результатом Дале, но и осудил руководство сборной Норвегии за исключение биатлониста.

«То, через что он прошёл, – просто безумие. Совершенно бездарное решение выгнать из сборной человека с таким талантом и такими качествами. В команде должно было быть место для него. В межсезонье Йоханнес успел набраться сил, летом тренировался с небольшой болезнью, привёл в порядок своё психическое здоровье. Всё это время за его спиной крепкая семья. И сегодня он вернулся и выдал такой последний круг, что ни оставил никому шанса. Он настоящая машина, настоящий монстр!»

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С Бьорндаленом согласен и эксперт NRK Уле Лунде. По его мнению, руководство сборной допустило серьёзную ошибку, исключив Дале.

«Когда у тебя две медали чемпионата мира в таком молодом возрасте… Очень жалко, что при первой неудаче его сразу исключили из команды в таком сложном виде спорта, как биатлон. Прошлый сезон у него был очень плохой. Однако он получил хороший надзор со стороны тренеров в команде новичков, тренировался каждый день. Теперь он более сильный, чем был раньше».

В сборной же к критике отнеслись негативно. Менеджер команды отказался отвечать на претензии, лишь бросив: «Они могут думать что угодно».

А у Дале впереди ещё много времени, чтобы улучшить свою форму и провести время с семьёй. Следующий этап Кубка мира стартует лишь в январе. Соревнования в Поклюке запланированы с 5 по 8 января.

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