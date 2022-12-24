Белорусские биатлонисты затмили россиян на Кубке Содружества. Наши едва зацепили медаль

В Рязани стартовал первый зимний этап Кубка Содружества. Обе Рождественские гонки в формате суперспринта стали триумфом для сборной Беларуси. У мужчин в топ-4 оказались три белорусских спортсмена, при этом двое из них завоевали медали: 21-летний Иван Тулатин – золото, а Антон Смольский – серебро. Борьбу за третье место сумел выиграть Василий Томшин. У женщин же в топ-6 оказались две девушки из Беларуси. Победительницей стала Динара Алимбекова, а Елена Кручинкина финишировала пятой. Два места на подиуме заняли наши: Наталья Гербулова и Елизавета Каплина.

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В квалификации суперспринта у мужчин стартовали 42 спортсмена, из которых в финал прошли 30 человек. Из российских сборников отобрались все, а лучшие позиции для себя получили Кирилл Стрельцов и Карим Халили, которые заняли второе и третье места. Победителем квалификации же стал Антон Смольский.

Финальная часть гонки вышла драматичной. Уже после первой стрельбы из борьбы за медали выпали Даниил Серохвостов, допустивший два промаха, Карим Халили и Антон Бабиков, промазавшие по разу. В лидерах между тем шли Антон Смольский и Эдуард Латыпов, а в топ-5 бежали белорус Иван Тулатин, а также россияне Пётр Пащенко и Василий Томшин.

Расклады серьёзно поменялись на третьем рубеже: Латыпов допустил три промаха, Смольский – два, из-за чего оба спортсмена выпали из топ-10. В лидерах оказался Александр Поварницын, а в непосредственной близости от него шли Томшин, Вагин, Логинов и белорус Тулатин. На заключительной стойке ситуация вновь изменилась. На первое место неожиданно вырвался Тулатин, успевший зайти на штрафной круг. В 11,5 секунды от него вышел Василий Томшин, а в 1,6 секунды от россиянина был белорус Иван Авсеенко. Четвёртым стал Антон Смольский, проигравший лидеру 18,9 секунды.

За 600 метров до финиша в топ-3 пробрались все три белоруса: Тулатин по-прежнему шёл лидером, а Смольский и Авсеенко шли в 10 секундах от Ивана. Томшин же откатился на четвёртую позицию, правда, Авсеенко он проигрывал всего 0,7 секунды. Пускай преследователи серьёзно сократили своё отставание, догнать 21-летнего Тулатина не вышло. Иван праздновал свою победу. Серебро завоевал Антон Смольский (+4,0), а борьбу за бронзу на финише выиграл Василий Томшин (+6,2). Авсеенко стал четвёртым (+9,2).

«Я настраивался на победу. После неудачных выступлений на Кубке России хотелось быть ближе к лидерам, а вышло, что сам стал лидером, – поделился эмоциями Тулатин. – На последней стрельбе, когда уходил на штрафной круг, думал, что промах откинет меня очень далеко. Но из-за того, что, видимо, быстро сработал на рубеже, удалось уйти лидером. Обрадовался этому. Рад сегодня и хорошему командному выступлению, навязали борьбу и показали отличный биатлон».

И если для сборной Беларуси суперспринт стал настоящим триумфом, то представители российской команды выступили, мягко говоря, неудачно. В десятке оказались Поварницын и Халили, занявшие седьмое и девятое места соответственно. Серохвостов, Логинов и Бабиков заняли места с 11-го по 13-е, а Латыпов финишировал лишь 16-м.

Несмотря на то что в суперспринте невероятно важна чистая стрельба, проблемы с точностью были у всех. Лучше всех на рубежах отработали Василий Томшин и Артём Смирнов, у обоих по одному промаху. В среднем же все допускали по два-три промаха, а Смольский и почти все сборники из России промазали четырежды (!), а у Латыпова вообще пять штрафных кругов. Какие-то рязанские чудеса!

Александр Логинов Фото: РИА Новости

Золотой дубль Беларуси

У женщин же квалификация была лишь чисто формальным событием, распределявшим номера на финал суперспринта. Дело в том, что гонку бежали всего 27 спортсменок. Тут Беларусь тоже не подкачала, особенно ярко смотрелась Динара Алимбекова. Квалификацию спортсменка прошла без проблем, а в финале удерживала лидерство почти с начала гонки. Сложностей Алимбековой не создали даже три промаха. В итоге у Беларуси – «золотой» дубль.

«Я справилась лёжа замечательно, это дало мне преимущество. Где-то я даже чуть расслабилась, что даже привело к промахам, — призналась Динара. — Гонка получилась интересной, захватывающей, хорошо, что удалось победить. Что касается «золотого» дубля, то я шутила над Ваней Тулатиным: сегодня я забыла свою повязку, с которой мне нужно было стартовать, и взяла чью-то, на батарее сушилась. Оказалась – Вани Тулатина. Отдаю ему, говорю: «На успех тебе!». Он после гонки пришёл, посмеялись над этой ситуацией».

Обладатель серебряной медали тоже определился задолго до финишной прямой. Лидер Кубка Содружества Наталья Гербулова захватила вторую позицию после первой стрельбы и сохранила её до конца гонки. На финише россиянка проиграла белоруске 11,2 секунды, хотя допустила такое же количество промахов.

Хоть какая-то борьба развернулась лишь за третье место. До первой стойки его занимала Ирина Казакевич, однако пять промахов выбросили уральскую спортсменку из претендентов на медали. После провала Казакевич в тройку ворвалась Елизавета Каплина, до этого плотно державшаяся в топ-5. Югорчанке удалось удержать третье место до финиша (+22,4), несмотря на суммарные пять промахов.

В топ-6 оказались Тамара Дербушева (+39,3), белоруска Елена Кручинкина (+58,3) и Анастасия Гореева (+1:04,6). Остальные представительницы сборной России выступили похуже, но тем не менее все остались в топ-15: Ирина Казакевич – седьмая, Виктория Сливко – восьмая, Лариса Куклина – 10-я, Екатерина Носкова – 13-я.

Женщины, как и мужчины, не отличались особой точностью. Единственной отработавшей с одним промахом спортсменкой стала Елена Кручинкина. Остальные биатлонистки промазали три и более раз. В сборной России «рекордсменкой» стала Носкова с восемью штрафными кругами, а худшая стрельба в гонке была у Кристины Токаревой, которая допустила 10 промахов!

Завтра, 25 декабря, в Рязани пройдут заключительные гонки Кубка Содружества в этом году. Мужчины побегут мега-масс-старт, а женщины – классическую гонку с общего старта из-за небольшого количества участниц.