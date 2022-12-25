«Финиш с флагом — забавно». Роман Ерёмин бегал за Казахстан, а теперь побеждает за Россию

Большой масс-старт на Кубке Содружества по биатлону завершился сенсационной победой 25-летнего Романа Ерёмина, спортсмена группы Юрия Каминского. В феврале 2020 года Ерёмин, в то время выступавший за Казахстан, был выгнан из национальной команды за нарушение спортивного режима. Спустя почти три года он победил уже в составе сборной России, финишировав с флагом.
А затем поделился своими эмоциями от первой в карьере победы на взрослом уровне.
– Какие эмоции после гонки?
– Приятно, конечно. Особенно приятно, что закрыл все мишени на четырёх рубежах – такое у меня впервые в карьере. Даже по юниорам я не стрелял чисто, один-два промаха всегда были. Это моя первая победа в карьере на взрослом уровне.
Роман Ерёмин
Фото: РИА Новости
– Как работается в группе Юрия Каминского?
– Очень нравится. Я нахожу общий язык и с тренерами, и с командой. У нас отличная группа. Я не выбирал, к кому идти, этим занимался мой личный тренер Валерий Владимирович Иванов, а я просто доверяю опытному человеку.
– Как удалось наладить стрельбу, кто помог?
– Максим Геннадьевич Максимов постоянно работает со мной, плюс, когда ты раз за разом ошибаешься, сам тоже очень хочешь всё исправить, искать причины проблем.
– Финиш с флагом много для тебя значит?
– Это достаточно забавно, учитывая, что я не коренной житель России. Честно говоря, я даже не задумывался – брать флаг или нет, просто взял и финишировал. У меня ведь нет больше гражданства Казахстана, я уже два года как россиянин.
– Почему выбрал Россию?
– Я вообще не планировал продолжать карьеру, переезжал в Россию в качестве обычного человека. Но потом подумал, что не успел реализоваться в своём любимом виде спорта. Случайная череда встреч и разговоров привела к тому, что я вновь вернулся в биатлон. С того момента я очень серьёзно продвинулся в стрельбе, можно утверждать, что сейчас у меня лучшая стрельба в карьере.
Роман Ерёмин
Фото: РИА Новости
– Нет сейчас сожалений, что не выбрал другую страну? Ведь россияне нигде не выступают.
– Я же в будущее не умею заглядывать и от политики очень далеко. Нужно просто жить в той ситуации, в которой находишься, и пробовать найти максимальную выгоду. Это как игра в шахматы.
– Атмосфера в Рязани приближена к той, что на Кубке мира?
– Да, очень похоже: много зрителей, тёплая погода, дождь даже. Не Рязань, а Антхольц.
- 25 декабря 2022
-
12:34
-
12:28
-
11:56
-
11:35
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
07:50
- 24 декабря 2022
-
23:00
-
22:02
-
17:50
-
16:09
-
16:03
-
15:49
-
15:39
-
15:05
-
14:37
-
14:30
-
14:15
-
14:13
-
13:52
-
12:50
-
11:14
-
10:11
-
09:50
- 23 декабря 2022
-
15:55
-
12:30
-
10:31
- 21 декабря 2022
-
15:13
-
10:00
- 20 декабря 2022
-
20:48
-
19:19
-
18:42
-
17:09