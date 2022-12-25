«Финиш с флагом — забавно». Роман Ерёмин бегал за Казахстан, а теперь побеждает за Россию

Два года назад спортсмен завершал карьеру. Но решил вернуться, поскольку не реализовал себя в биатлоне.

Большой масс-старт на Кубке Содружества по биатлону завершился сенсационной победой 25-летнего Романа Ерёмина, спортсмена группы Юрия Каминского. В феврале 2020 года Ерёмин, в то время выступавший за Казахстан, был выгнан из национальной команды за нарушение спортивного режима. Спустя почти три года он победил уже в составе сборной России, финишировав с флагом.

А затем поделился своими эмоциями от первой в карьере победы на взрослом уровне.

– Какие эмоции после гонки?

– Приятно, конечно. Особенно приятно, что закрыл все мишени на четырёх рубежах – такое у меня впервые в карьере. Даже по юниорам я не стрелял чисто, один-два промаха всегда были. Это моя первая победа в карьере на взрослом уровне.

Роман Ерёмин Фото: РИА Новости

– Как работается в группе Юрия Каминского?

– Очень нравится. Я нахожу общий язык и с тренерами, и с командой. У нас отличная группа. Я не выбирал, к кому идти, этим занимался мой личный тренер Валерий Владимирович Иванов, а я просто доверяю опытному человеку.

– Как удалось наладить стрельбу, кто помог?

– Максим Геннадьевич Максимов постоянно работает со мной, плюс, когда ты раз за разом ошибаешься, сам тоже очень хочешь всё исправить, искать причины проблем.

– Финиш с флагом много для тебя значит?

– Это достаточно забавно, учитывая, что я не коренной житель России. Честно говоря, я даже не задумывался – брать флаг или нет, просто взял и финишировал. У меня ведь нет больше гражданства Казахстана, я уже два года как россиянин.

– Почему выбрал Россию?

– Я вообще не планировал продолжать карьеру, переезжал в Россию в качестве обычного человека. Но потом подумал, что не успел реализоваться в своём любимом виде спорта. Случайная череда встреч и разговоров привела к тому, что я вновь вернулся в биатлон. С того момента я очень серьёзно продвинулся в стрельбе, можно утверждать, что сейчас у меня лучшая стрельба в карьере.

Роман Ерёмин Фото: РИА Новости

– Нет сейчас сожалений, что не выбрал другую страну? Ведь россияне нигде не выступают.

– Я же в будущее не умею заглядывать и от политики очень далеко. Нужно просто жить в той ситуации, в которой находишься, и пробовать найти максимальную выгоду. Это как игра в шахматы.

– Атмосфера в Рязани приближена к той, что на Кубке мира?

– Да, очень похоже: много зрителей, тёплая погода, дождь даже. Не Рязань, а Антхольц.