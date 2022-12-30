«Чтобы пережить это, нужен не месяц и даже не год». Главные события российского биатлона

2022 год был очень ярким для российского биатлона. Была и Олимпиада, на которой нашлось место и драмам, и подвигам. Были и яркие успехи на Кубках мира, и отстранение сборной России, и громкие выборы главы СБР.
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Драма в мужской эстафете на Олимпийских играх
Мужская эстафета на Олимпиаде обернулась спортивной трагедией для России. После каждого из трёх первых этапов эстафеты наша команда была на первом месте, но заключительная стрельба Эдуарда Латыпова перечеркнула всё.
На первом этапе Карим Халили с одним штрафным «привёз» преследователю из Беларуси девять секунд. Александр Логинов, использовав два дополнительных патрона, увеличил преимущество до 36,2 секунды. Максим Цветков провёл просто безукоризненный этап и отправил Латыпова в гонку в 41,3 секунды от сборной Франции. Вся страна уже мечтала о победе, однако Эдуард Латыпов, показав лучшую скорость, не справился со стрельбой стоя. Два штрафных круга оставили сборную с бронзой, которую все восприняли как поражение.
Цветков — главный неудачник Олимпийских игр
20-й выстрел из 20 обернулся первым промахом россиянина Максима Цветкова в индивидуальной гонке на Олимпийских играх. И именно он лишил нашего спортсмена, стартовавшего под первым номером, золотой медали.
Лидируя по ходу всей гонки, Максим долго готовился к последнему выстрелу и потерял драгоценные секунды. Если бы не выцеливал, а быстро промахнулся – был бы третьим. А если бы попал – первым. Вот она – олимпийская драма!
На мужской спринт Максим вышел вполне собранным и чисто прошёл оба рубежа. Однако и тут заминка на стрельбе оставила его лишь на четвёртом месте с мизерным отставанием от места на пьедестале почёта.
Максима на этой Олимпиаде смогла бы понять Кристина Резцова, которая в первой же личной гонке едва не стала олимпийской чемпионкой. Но ей помешал один неточный выстрел, оставивший её без верного золота.
Маленькое чудо для заболевшего Латыпова
В начале января за полтора месяца до Олимпиады лидер сборной России Эдуард Латыпов заболел коронавирусом и вместо этапов Кубка мира в Германии отправился на карантин. Что делать, когда ты не можешь выйти из номера и нормально тренироваться накануне важнейшего старта? Надеяться на чудо. И это самое чудо совершил немец Эрик Лессер, отправивший Эдику «подарок» в виде велотренажёра и платформы для тренировок.
«Он попал в непростую ситуацию, поэтому важно сохранить форму перед Олимпиадой. Мне совсем не сложно помочь ему», – говорил Лессер.
Андрей Крючков тогда составил для Латыпова программу тренировок, которые Эдуард мог выполнять у себя в номере. Результат – три медали с Олимпийских игр спустя месяц после заточения. А сейчас нам остаётся с грустью вспоминать, какой отзывчивой к россиянам недавно была биатлонная семья.
Страдания Васнецовой на Олимпиаде
Олимпийская история Валерии Васнецовой в Пекине получилась жуткой. Спортсменка по прибытии на Игры сдала два положительных теста на коронавирус и оказалась в заточении в гостиничном номере.
«Я очень сильно похудела, и у меня торчат кости. У меня болит желудок, я очень бледная и у меня огромные круги перед глазами. Я хочу, чтобы это закончилось. Я плачу каждый день. Я очень сильно устала», – писала Валерия.
Биатлонистка, которой не довелось пробежать ни одной гонки, выкладывала фото еды, которую ей приносили врачи, и недоумевала, почему у организаторов такое отношение к спортсменам. Печальная история Васнецовой в итоге дошла до оргкомитета Олимпиады, после чего в меню девушки появились йогурты и даже лосось, что хоть немного прибавило спортсменке настроения.
«Я ещё не пережила историю с ковидом и изоляцией на Олимпиаде в Пекине. И, думаю, переживу её ещё не скоро, если вообще смогу пережить. На это нужен не один месяц и даже не год», – признавалась после Игр Васнецова.
Первый двойной подиум за пять лет
Традиционно «наш» этап Кубка мира в итальянском Антхольце подарил российским болельщикам повод для радости прямо перед Олимпийскими играми в Китае в виде первого за долгие годы двойного подиума: Антон Бабиков и Карим Халили отличились в индивидуальной гонке.
Антон прошёл четыре рубежа на ноль, да и ногами был неплох. Но даже то золото в итоге не позволило ему пробиться в олимпийский состав. Для Бабикова эта победа стала второй в карьере после триумфа в 2016 году в Эстерсунде. А бронза Халили – первая личная медаль спортсмена на Кубке мира.
Двойного подиума у россиян не было пять долгих лет с той гонки, в которой как раз впервые победил Бабиков! Но тогда по итогам пасьюта рядом с ним на пьедестале стоял Максим Цветков, опередивший Мартена Фуркада.
Латыпов — бронзовый король Олимпиады-2022
Эдуард Латыпов неожиданно для многих болельщиков сборной России стал одним из самых успешных спортсменов на Играх в Пекине. В его копилке – три бронзовых награды. Больше только у лыжника Большунова.
Латыпов – бронзовый король этой Олимпиады, причём в каждой гонке у него был шанс забраться выше, но не получалось. В гонке преследования он стартовал 11-м и прорвался на пьедестал. А мог претендовать и на олимпийское золото, если бы избежал досадного промаха в самой концовке.
В смешанной эстафете Латыпов на свой заключительный этап ушёл первым, но отрыв сохранить не сумел: позволил достать себя норвежцу и французу и проиграл им борьбу в финишном створе. Увы, не сложилась у Эдуарда и мужская эстафета: два штрафных круга на заключительной стойке лишили Россию уверенного лидерства и оставили с обиднейшей бронзой.
Россия потеряла ещё одну медаль Игр в Сочи
Российский биатлон в 2022 году продолжают нагонять отголоски допинг-скандала, связанного с Играми в Сочи. В мае на заседании исполнительного совета МОК было принято решение скорректировать результаты соревнований Олимпиады-2014, в которых принимала участие знаменитая российская биатлонистка Ольга Зайцева, в связи с её дисквалификацией.
«Родители воспитывали меня сильной, но, когда узнала о решении CAS, были слёзы. Мне тяжело говорить, я просто не понимаю, что происходит. Всё это печально, учитывая, что я ни в чём не виновата. В жизни, конечно, и сложнее бывают ситуации, но сейчас мне грустно», – говорила Ольга.
Теперь Ольга Зайцева, Яна Романова, Екатерина Шумилова и Ольга Вилухина обязаны вернуть свои серебряные олимпийские медали – их передадут норвежским биатлонисткам, которые восемь лет назад стали третьими.
Скандал на выборах президента СБР
В 2022 году состоялись очередные выборы главы Союза биатлонистов России. На пост претендовали Виктор Майгуров и Алексей Нуждов. Борьба была настолько напряжённой, что с первой попытки определить президента не удалось: никто из кандидатов не набрал необходимых двух третей голосов.
В преддверии второй отчётно-выборной конференции на Майгурова посыпались обвинения в нецелевом расходовании средств и в давлении на региональные федерации биатлона. Но, по всей видимости, обвинения эти оказались безосновательными. Дальше слов дело не пошло.
Виктор Майгуров в итоге выборы выиграл, а Нуждов покинул СБР и теперь будет заниматься развитием биатлона в Московской области. Впрочем, он пообещал, что через четыре года вновь выставит свою кандидатуру на выборы.
Симон Фуркад вернул сборной России флаг
В конце февраля из-за политических событий российских спортсменов уже начали накрывать санкции. На юниорском чемпионате мира в США сборную России заставили выступать без флага, под безликой аббревиатурой NAR.
Поддержка, откуда её никто не ждал. Симон Фуркад, экс-биатлонист из Франции, приклеил на российскую вакс-кабину наш триколор:
«Ребята из России были очень расстроены, поэтому я решил показать, что на сто процентов с ними. Это не значит, что я поддерживаю происходящее на Украине, я слишком далёк от этого. Но мне хотелось показать, что люди в этой вакс-кабине ни в чём не виноваты. Цвета наших флагов похожие: красный, белый, синий. Я порезал французский флаг на три части и приклеил его на дверь российской вакс-кабины. Я видел разочарование в глазах российских тренеров и сервисменов, видел слёзы в глазах спортсменов. Такого не должно быть», – поделился своим мнением после произошедшего Симон Фуркад.
Наш новый главный турнир — Кубок Содружества
После всем известных политических событий в мире наши спортсмены оказались изгнанниками на мировой арене. Поскольку ждать возвращения наших биатлонистов на Кубок мира было бессмысленно, Россия и Беларусь создали ему альтернативу – Кубок Содружества. Это абсолютно новый международный турнир, в котором сражаются биатлонисты двух стран.
Этот турнир, как и Кубок России, проходит в яркой борьбе и позволяет не сильно скучать по Кубку мира, куда нас по-прежнему пускать не хотят.
«Я вообще не думаю, что мы в скором времени вернёмся на международную арену. И, если честно, то пока и не хочется возвращаться. По крайней мере, сильного, страстного желания нет. Я довольна тем, как мы тренируемся, как мы соревнуемся в Беларуси и России. Мне настолько нравится новая жизнь, что грех жаловаться!» – заметила именитая белоруска Динара Алимбекова.
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