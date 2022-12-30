Может ли что-то затмить драму в мужской эстафете на Олимпиаде? Вам решать!

«Чтобы пережить это, нужен не месяц и даже не год». Главные события российского биатлона

2022 год был очень ярким для российского биатлона. Была и Олимпиада, на которой нашлось место и драмам, и подвигам. Были и яркие успехи на Кубках мира, и отстранение сборной России, и громкие выборы главы СБР.

Выбрать самое яркое событие непросто. Давайте сделаем это вместе.

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