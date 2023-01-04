«Он больше похож на бога, чем на человека». Мощнейший старт Йоханнеса Бё на Кубке мира

Большой биатлон возвращается. 5 января в Поклюке пройдёт первая гонка Кубка мира в 2023 году – женский спринт. Пока же позади три из девяти этапов. Йоханнес Бё уверенно возглавил общий зачёт Кубка мира, норвежец собирает золотые медали почти в каждой гонке и идёт к тому, чтобы побить рекорд Мартена Фуркада по количеству побед на Кубке мира.

А в женском биатлоне неожиданным лидером стала француженка Жулия Симон, которая уже побила рекорд Туры Бергер. В то же время экс-лыжница Анамария Лампич показывает абсолютно лучшую скорость на лыжне и уже в свой дебютный сезон собирается ворваться в элиту мирового биатлона.

Подтвердят ли лидеры свой статус в новом календарном году?

Бё почти непобедим. У него есть только один конкурент

Уже после трёх этапов Кубка мира стало понятно, что на данный момент практически никто не может составить конкуренцию Йоханнесу Бё, который на старте сезона выдал серию из семи побед (включая две эстафеты) и поднимался на подиум в девяти гонках из десяти, в которых принимал участие. Это по-настоящему мощнейший старт, поскольку такой эффектной серии не было даже у самого Бё в 2017 и 2018 годах, когда он свергал Фуркада. Сравниться с норвежцем может лишь сам великий француз образца декабря 2016-го: у него была серия из шести побед (включая одну эстафету) и семь личных побед в сумме. Фуркад тогда проиграл лишь одну гонку за месяц: в гонке преследования его превзошли два россиянина – Антон Бабиков и Максим Цветков.

После этапа в Анси Бё занимает первое место в общем зачёте с 599 очками. Его ближайший преследователь – Стурла Легрейд, который в этом сезоне лишь дважды превзошёл Йоханнеса, но тоже поднимался на подиум в девяти из своих десяти гонок. И это единственный серьёзный конкурент для младшего Бё.

Ещё перед началом сезона Бё заявил, что намерен быть лучшим в течение всего сезона, включая чемпионат мира. И пока норвежцу это удаётся.

«Он больше похож на бога, чем на человека», – красноречиво комментировал успехи соотечественника ещё один норвежец Ветле Шоста Кристиансен.

Третьим в общем зачёте идёт Эмильен Жаклен, но отставание француза от норвежцев огромно. На счету Жаклена три подиума в личных гонках и бронза в эстафете, сейчас у него 319 очков, что аж на 280 меньше, чем у Йоханнеса Бё.

А вот Себастиан Самуэльссон, который прошлый сезон завершил на третьем месте в общем зачёте, а в этом году заявлял о желании побороться за «Большой хрустальный глобус», пока не может выйти на свой уровень. Пока он ни разу не попадал в топ-3 в личных гонках, а в Анси и вовсе финишировал последним в масс-старте. Сейчас в общем зачёте Самуэльссон занимает девятое место.

Неудачно сложилась первая часть сезона и для олимпийского чемпиона Пекина и обладателя «Большого хрустального глобуса» прошлого сезона Кентена Фийона Майе. Спортсмен начал сезон далеко не так, как ожидал. Сейчас он восьмой в общем зачёте, а его лучший результат в сезоне – четвёртое место в гонке преследования в Хохфильцене. Однако сам Кентен надеется, что наберёт форму к чемпионату мира в Оберхофе, который пройдёт в феврале.

«Итоги первой части сезона неоднозначны. Во всех моих результатах есть определённая закономерность, но явно не хватает подиума. Меня всё это не устраивает. «Большой глобус» сейчас – это сложно. Я собираюсь отдохнуть и вернуться в январе в лучшей форме. Впереди чемпионат мира, который является моей второй целью», — рассказал Кентен после гонок в Анси.

«Ей приходилось переживать сложные времена»

А в женском биатлоне прекрасно начала сезон 26-летняя Жулия Симон, которая в восьми личных гонках уже пять раз поднималась на подиум. Сейчас Симон идёт лидером в общем зачёте, опережая ближайшую соперницу Эльвиру Эберг на 76 очков. Прошлый сезон Симон завершила на 12-м месте в общем зачёте, так что её выступление в этом сезоне – это настоящий прорыв.

Худший результат на старте сезона француженка показала в Контиолахти, где заняла 16-е место в спринте. Однако уже в следующей гонке ей удалось установить рекорд Кубка мира: она выиграла пасьют, стартовав с самой далёкой позиции в XXI веке. Предыдущее женское достижение принадлежало Туре Бергер, которая выиграла преследование, стартовав с 14-го места.

О лидерстве Жулии Симон в общем зачёте Кубка мира высказалась бывшая французская биатлонистка, призёр Олимпиад Сандрин Байи:

«Я не удивлена её лидерству, потому что она из тех, кто всегда умел провести качественный самоанализ с правильным взглядом на свои как хорошие, так и плохие выступления. Меня не удивляет, что ей удалось разобраться со своими недостатками, поскольку эта девушка знает, как перестраиваться. Это приносит плоды в этом сезоне, потому что она к нему готова! Это всё было не внезапно, ей приходилось задавать себе вопросы и переживать сложные времена, особенно на Олимпийских играх, где она могла выиграть индивидуальные медали. Но всё это привело её туда, где она находится сейчас».

Одним из главных открытий первой части сезона стала бывшая словенская лыжница Анамария Лампич, дебютировавшая на Кубке мира по биатлону. Уже в своей первой биатлонной гонке на высшем уровне экс-лыжница финишировала пятой с тремя промахами! Через несколько гонок её отправили обратно на Кубок IBU, и там словенка выиграла серебро в большом масс-старте, промахнувшись пять раз! Тем самым Лампич завоевала право вернуться на Кубок мира и выступить на домашнем этапе в Поклюке. Наблюдать за её борьбой с сильнейшими биатлонистками мира действительно интересно, и, похоже, если Лампич удастся справиться со своей стрельбой, никому из элиты не удастся составить ей серьёзную конкуренцию.