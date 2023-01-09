Молодые швейцарцы устроили сенсацию на Кубке мира по биатлону. По-настоящему всех удивили!

В последний день этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону в словенской Поклюке команда Швейцарии сотворила сенсацию: впервые в истории попала на подиум в одиночной смешанной эстафете. Использовав восемь дополнительных патронов, 22-летние Никлас Хартвег и Эми Басерга финишировали третьими, уступив лишь Норвегии и Франции.

В этом сезоне швейцарцы по-настоящему удивляют!

«Вместе занимаемся биатлоном с восьми лет»

Никлас Хартвег отлично начал гонку и, несмотря на три дополнительных патрона, первым передал эстафету напарнице по команде. Басерга также достойно провела свой этап – была третьей. После этого команда Швейцарии уже не выпадала из топ-3, более того, на финишном круге швейцарка даже попыталась побороться с француженкой за серебро, однако Лу Жанмонно всё-таки оказалась чуть быстрее, и швейцарцы получили только бронзу.

Для Хартвега это уже не первый подиум на Кубке мира. Впервые швейцарец громко заявил о себе на старте текущего сезона, когда в первой же гонке в Контиолахти финишировал вторым. Хартвег выступает на уровне Кубка мира с сезона-2020/2021, однако раньше в личных гонках он попадал в двадцатку сильнейших лишь раз, когда финишировал 17-м в индивидуальной гонке в Антхольце в прошлом сезоне. Но этой зимой молодой швейцарец сделал огромный шаг вперёд и пока лишь в одной гонке выпал из топ-20.

А Басерга попала на подиум Кубка мира впервые. До этого её лучшим результатом в карьере было 12-е место, которое она заняла за день до этого в гонке преследования. Для 22-летней биатлонистки из Швейцарии успешное выступление в Поклюке стало настоящим прорывом, поэтому на финише эстафеты Эми не смогла сдержать эмоции и разрыдалась.

«Очень приятно оказаться на подиуме с Никласом. Мы вместе занимаемся биатлоном с восьми лет. Когда боролась за свой первый подиум, я нервничала, но мне нравится давление, поэтому смогла справиться с этим, это круто».

После успешного выступления в сингл-миксте Хартвег и Басерга поделились своей совместной детской фотографией с одной из тренировок.

Никлас Хартвег и Эми Басерга в детстве Фото: Из личного архива Никласа Хартвега

Прорывные медали для Швейцарии?

Высокий результат Швейцария показала и в классической смешанной эстафете, которая прошла сразу после сингл-микста. Практически всю гонку швейцарцы держались в тройке сильнейших, однако остановились в шаге от второй сенсации за день. На предпоследней стрельбе Лена Хекки-Гросс допустила несколько ошибок, и шведка Эльвира Эберг, чисто отработав на рубеже, отодвинула команду Швейцарии на четвёртое место.

В классических смешанных эстафетах на Кубке мира швейцарцы попадали на подиум лишь один раз – в сезоне-2021/2022 им удалось финишировать третьими в Арбере. А вот женская команда Швейцарии выступала значительно лучше и трижды выигрывала медали в эстафетах в сезоне-2019/2020.

Стоит отметить, что за два прошлых сезона у швейцарцев была лишь одна награда – бронза, добытая Вегером в январе 2021-го. В этом сезоне – уже две.

Так что уже сейчас можно сказать, что команда достойно подготовилась к сезону и способна бороться за медали как в личных гонках, так и в эстафетах. Удастся ли швейцарцам совершить прорыв и на чемпионате мира?