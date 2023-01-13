«Моя первая медаль на взрослом уровне!» На Кубке России по биатлону сенсационная чемпионка

Второй день этапа Кубка России в Рыбинске завершился новой сенсацией. В женском пасьюте победу одержала юная Ксения Довгая, мастерски обойдя Екатерину Носкову на последнем рубеже. У мужчин же Александр Поварницын оформил золотой дубль. Несмотря на это гонка была отнюдь не спокойной, огонька добавил небольшой судейский скандал.

«Он все сделал правильно, это ошибка судьи»

Мужская гонка началась с неприятного инцидента. Пётр Пащенко, стартовавший под вторым номером, опоздал на старт почти на 36 секунд, и ушёл в гонку седьмым-восьмым. Причиной стала ошибка судьи, который отдал транспондер Пащенко 42-му номеру Дмитрию Осокину. Арбитру пришлось срочно исправлять ошибку, цеплять верный транспондер на спортсмена, а Пётр был вынужден пробираться через толпу на старте, чтобы уйти в гонку. Видимо, опоздание сильно сказалось на биатлонисте: на первой стрельбе он промазал трижды и выбыл из борьбы за медали. После Пащенко промазал ещё трижды и финишировал лишь 11-м, проиграв чуть более трёх минут. Из результата спортсмена вычли те 36 секунд, на которые он опоздал на старт.

«На основании правил соревнований по биатлону мы вернули Пащенко 36 секунд, – сказал главный судья соревнований Сергей Головян. – Он сделал все правильно, была ошибка судьи при надевании транспондера. Девочки увидели номер два и надели транспондер на 42‑й номер. Протест на решение жюри никто не подал. Мы вывесили предварительный протокол после финиша последнего участника, а после заседания жюри вывесили окончательный протокол. Пащенко хоть и пробирался к старту через спортсменов, никому не создал препятствий».

Пока Пащенко разбирался со своими проблемами в гонке доминировал Александр Поварницын. На протяжении всей гонки спортсмен шёл на первом месте, за исключением отсечки в 4,5 км и после третьей стрельбы, где уступал Евгению Емерхонову меньше секунды. Александр выиграл гонку с солидным преимуществом в 49 секунд и тем самым оформил золотой дубль. Емерхонов же до последнего боролся за золото, подкачала лишь последняя стрельба и заключительный круг. В итоге 22-летний спортсмен стал третьим, проиграв победител. 1 минуту 16,6 секунды.

Второе место же занял Никита Поршнев, стартовавший пятым. Спортсмен из ХМАО ворвался в тройку сразу после первой лёжки и, несмотря на не самую высокую скорость, благодаря хорошей стрельбе сохранял своё место среди лидеров.

Из сборников в шаге от медали остановился Евгений Гараничев, ставший четвёртым с тремя промахами, а топ-6 замкнул Карим Халили, допустивший два промаха.

«Это моя первая медаль на взрослом уровне!»

У женщин же гонка развивалась более драматично. Претендентки на золото определились сразу, основная борьба за первое место разразилась между двумя биатлонистками ХМАО Екатериной Носковой и Ксенией Довгой.

После первой стрельбы лидером была Довгая, Носкова проигрывала ей 23,6 секунды. После второго рубежа спортсменки поменялись местами: Екатерина выигрывала у Ксении 14,2 секунды. Третий рубеж вновь изменил расклады: Носкова проигрывала Довгой 10,4 секунды. К заключительной сточке Екатерина сумела подобраться к сопернице вплотную, но допустила аж четыре промаха, в то время как Ксения зашла лишь на один круг штрафа. В итоге Довгая ушла с рубежа с преимуществом в 41,3 секунды над ближайшей преследовательницей. Это позволило Ксении спокойно одержать первую победу не только в этом сезоне, но и на взрослом уровне.

«Это первая личная медаль для меня на взрослом уровне, – призналась Довгая. – Очень круто, классные ощущения! На самом деле, ветер не может быть легким. Но здесь не самые сложные условия. Ветер дует равномерно, в таких условиях легче ориентироваться. Да, при стрельбе стоя приходилось вставать в силовую стойку, в целом у меня получилось. Можно было стрелять на ноль, один промах — это вопрос концентрации».

Второе место заняла Лариса Куклина, которая практически всю гонку вместе с Викторией Сливко боролась за третье место. Там борьба между спортсменками была такой же драматичной, как у Довгой и Носковой. На последний рубеж Лариса пришла четвёртой с минутным отставанием от тройки лидеров, уже ушедшей мотать штрафные круги. Но Куклиной единственной удалось отработать на ноль, что и позволило ей сразу выйти на второе место.

Екатерина Носкова же после упущенного золотого дубля в борьбе с Викторией Сливко смогла вырвать бронзу. На последнем круге спортсменка из ХМАО обогнала свою соперницу, привезя ей почти 17 секунд.

Следующие гонки на этапе в Рыбинске пройдут 15 января. Посмотрим, получится ли у Поварницына в масс-старте оформить золотой хет-трик, а у Носковой – всё-таки отстоять своё золото.