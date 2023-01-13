Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Пасьюты на Кубке России в Рыбинске: Поварницын оформил золотой дубль, Довгая одержала сенсационную победу

«Моя первая медаль на взрослом уровне!» На Кубке России по биатлону сенсационная чемпионка
Татьяна Постникова
На Кубке России по биатлону сенсационная чемпионка
Комментарии
Ксения Довгая выиграла гонку преследования.

Второй день этапа Кубка России в Рыбинске завершился новой сенсацией. В женском пасьюте победу одержала юная Ксения Довгая, мастерски обойдя Екатерину Носкову на последнем рубеже. У мужчин же Александр Поварницын оформил золотой дубль. Несмотря на это гонка была отнюдь не спокойной, огонька добавил небольшой судейский скандал.

«Он все сделал правильно, это ошибка судьи»

Мужская гонка началась с неприятного инцидента. Пётр Пащенко, стартовавший под вторым номером, опоздал на старт почти на 36 секунд, и ушёл в гонку седьмым-восьмым. Причиной стала ошибка судьи, который отдал транспондер Пащенко 42-му номеру Дмитрию Осокину. Арбитру пришлось срочно исправлять ошибку, цеплять верный транспондер на спортсмена, а Пётр был вынужден пробираться через толпу на старте, чтобы уйти в гонку. Видимо, опоздание сильно сказалось на биатлонисте: на первой стрельбе он промазал трижды и выбыл из борьбы за медали. После Пащенко промазал ещё трижды и финишировал лишь 11-м, проиграв чуть более трёх минут. Из результата спортсмена вычли те 36 секунд, на которые он опоздал на старт.

«На основании правил соревнований по биатлону мы вернули Пащенко 36 секунд, – сказал главный судья соревнований Сергей Головян. – Он сделал все правильно, была ошибка судьи при надевании транспондера. Девочки увидели номер два и надели транспондер на 42‑й номер. Протест на решение жюри никто не подал. Мы вывесили предварительный протокол после финиша последнего участника, а после заседания жюри вывесили окончательный протокол. Пащенко хоть и пробирался к старту через спортсменов, никому не создал препятствий».

«Делают всё, чтобы россияне не расслаблялись». Неужели белорусы круче наших биатлонистов? «Делают всё, чтобы россияне не расслаблялись». Неужели белорусы круче наших биатлонистов?

Пока Пащенко разбирался со своими проблемами в гонке доминировал Александр Поварницын. На протяжении всей гонки спортсмен шёл на первом месте, за исключением отсечки в 4,5 км и после третьей стрельбы, где уступал Евгению Емерхонову меньше секунды. Александр выиграл гонку с солидным преимуществом в 49 секунд и тем самым оформил золотой дубль. Емерхонов же до последнего боролся за золото, подкачала лишь последняя стрельба и заключительный круг. В итоге 22-летний спортсмен стал третьим, проиграв победител. 1 минуту 16,6 секунды.

Биатлон. Кубок России-2022/23. Этап 5, Рыбинск
Мужчины. 12.5 км. Гонка преследования
13 января 2023, пятница. 11:00 МСК
Окончено
1
Александр Поварницын
Тюменская область
33:26.1
2
Никита Поршнев
ХМАО-Югра
+49.0
3
Евгений Емерхонов
Республика Татарстан
+1:16.6

Второе место же занял Никита Поршнев, стартовавший пятым. Спортсмен из ХМАО ворвался в тройку сразу после первой лёжки и, несмотря на не самую высокую скорость, благодаря хорошей стрельбе сохранял своё место среди лидеров.

Из сборников в шаге от медали остановился Евгений Гараничев, ставший четвёртым с тремя промахами, а топ-6 замкнул Карим Халили, допустивший два промаха.

«Это моя первая медаль на взрослом уровне!»

У женщин же гонка развивалась более драматично. Претендентки на золото определились сразу, основная борьба за первое место разразилась между двумя биатлонистками ХМАО Екатериной Носковой и Ксенией Довгой.
После первой стрельбы лидером была Довгая, Носкова проигрывала ей 23,6 секунды. После второго рубежа спортсменки поменялись местами: Екатерина выигрывала у Ксении 14,2 секунды. Третий рубеж вновь изменил расклады: Носкова проигрывала Довгой 10,4 секунды. К заключительной сточке Екатерина сумела подобраться к сопернице вплотную, но допустила аж четыре промаха, в то время как Ксения зашла лишь на один круг штрафа. В итоге Довгая ушла с рубежа с преимуществом в 41,3 секунды над ближайшей преследовательницей. Это позволило Ксении спокойно одержать первую победу не только в этом сезоне, но и на взрослом уровне.

«Бежишь и думаешь — а кому всё это надо?» Откровенное интервью с российской биатлонисткой «Бежишь и думаешь — а кому всё это надо?» Откровенное интервью с российской биатлонисткой

«Это первая личная медаль для меня на взрослом уровне, – призналась Довгая. – Очень круто, классные ощущения! На самом деле, ветер не может быть легким. Но здесь не самые сложные условия. Ветер дует равномерно, в таких условиях легче ориентироваться. Да, при стрельбе стоя приходилось вставать в силовую стойку, в целом у меня получилось. Можно было стрелять на ноль, один промах — это вопрос концентрации».

Второе место заняла Лариса Куклина, которая практически всю гонку вместе с Викторией Сливко боролась за третье место. Там борьба между спортсменками была такой же драматичной, как у Довгой и Носковой. На последний рубеж Лариса пришла четвёртой с минутным отставанием от тройки лидеров, уже ушедшей мотать штрафные круги. Но Куклиной единственной удалось отработать на ноль, что и позволило ей сразу выйти на второе место.

Екатерина Носкова же после упущенного золотого дубля в борьбе с Викторией Сливко смогла вырвать бронзу. На последнем круге спортсменка из ХМАО обогнала свою соперницу, привезя ей почти 17 секунд.

Биатлон. Кубок России-2022/23. Этап 5, Рыбинск
Женщины. 10 км. Гонка преследования
13 января 2023, пятница. 14:00 МСК
Окончено
1
Ксения Довгая
ХМАО-Югра
33:43.3
2
Лариса Куклина
Ямало-Ненецкий АО
+49.4
3
Екатерина Носкова
ХМАО-Югра
+54.2

Следующие гонки на этапе в Рыбинске пройдут 15 января. Посмотрим, получится ли у Поварницына в масс-старте оформить золотой хет-трик, а у Носковой – всё-таки отстоять своё золото.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023