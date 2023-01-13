Но всё равно выиграли! Даже со штрафным кругом.

«У нас есть право на ошибку». Норвежские биатлонисты не железные — задрожали в эстафете

Перед началом мужской эстафеты мало кто сомневался, что именно норвежская четвёрка, все представители которой занимают места в топ-7 общего зачёта, выиграют очередное золото. Тем более именно норвежцы становились победителями пяти последних эстафет, в том числе и на Олимпиаде.

Однако уже в начале эстафеты норвежцы зашли на штрафной круг и заставили своих болельщиков серьёзно понервничать. На втором этапе Тарьей Бё и вовсе проигрывал лидерам более 50 секунд! Но Норвегия всё равно выиграла.

Блестящий камбэк Кристиансена

На первом этапе эстафеты дрогнул Стурла Легрейд. Норвежец не справился со стрельбой стоя и ушёл на штрафной круг. Потеряв большое количество времени на огневом рубеже, Легрейд передал эстафету лишь десятым, с отставанием в 40 секунд от французов — лидеров гонки.

«У Легрейда просто паршивая стрельба стоя», — прокомментировал результат Ветле Шоста эксперт NRK Ола Лунде.

Значительно сократить отставание не смог и Тарьей Бё, бежавший второй этап. Он использовал дополнительный патрон на первой стрельбе, после чего команда Норвегии шла десятой и проигрывала уже 51 секунду. Однако со второй стрельбой старший Бё справился безупречно, и при передаче эстафеты норвежцы проигрывали уже 34 секунды.

Исправить ситуацию и совершить настоящий камбэк удалось Кристиансену, уже за первый круг он отыграл 15 секунд, а после стрельбы лёжа норвежец и вовсе догнал лидера гонки Бенедикта Долля. Кристиансен передал эстафету Йоханнесу Бё сразу после немецкого биатлониста, и практически мгновенно норвежец обошёл соперника, после чего лишь увеличивал отрыв. Даже два промаха Йоханнеса на последней стойке не помешали норвежцу финишировать с большим отрывом и флагом в руках. Более того, Йоханнес показал лучшее время на своём этапе, хотя заключительный круг он проходил спокойно, отбивая «пятюни» болельщикам.

«В этом преимущество наличия четырёх быстрых биатлонистов. У нас есть право на ошибку, к сожалению, я израсходовал всё, что у нас было», — приводит слова Легрейда TV2.

Кстати, для Йоханнеса Бё это 13-й подиум в 14 гонках сезона. Просто невероятный результат!

«Эстафетный комплекс»

Несмотря на победу норвежцев в гонке, слабая стрельба Легрейда встревожила норвежских специалистов.

Эксперты NRK предположили, что у Легрейда появился «эстафетный комплекс» после его неудачной стрельбы в мужской эстафете на Олимпийских играх. Интересно, что в Рупольдинге, как и в Пекине, Стурла использовал четыре дополнительных патрона и ушёл на штрафной круг.

Сам норвежец также рассказал, что после той олимпийской гонки у него появились проблемы со стрельбой в эстафетах.

«В моей голове что-то происходит, я просто не могу попасть в мишень. Я чувствовал, что всё делал правильно перед этим, контролировал, как прохожу дистанцию, и у меня был достаточно нормальный пульс при подходе к огневому рубежу, но потом что-то происходит. Это случалось и в других эстафетах, в которых я участвовал.

«Эстафетный комплекс?» Безусловно, он у меня есть. В других гонках, кроме эстафет, у меня не было двух-трёх промахов подряд. Это что-то особенное, мне нужно в этом разобраться — рассказал Легрейд NRK.

Однако тренер сборной Франции Зигфрид Мазе видит ситуацию иначе.

«Я не думаю, что сегодня это было как-то связано с Олимпиадой. Не считаю, что у него есть «эстафетный комплекс». Мы решили, что сегодня пойдём в наступление. Возможно, он был слишком агрессивен на трассе. Когда он был на рубеже, я увидел, что он слишком сильно нажимает на спуск. Я думаю, что это и было его ошибкой», – приводит слова Мазе NRK.