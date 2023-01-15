Гараничев вернулся! Российский призёр Олимпиады выиграл первую личную медаль за год

Масс-старты на этапе Кубка России в Рыбинске получились крайне драматичными. Во-первых, в обеих гонках случились падения спортсменов, повлиявшие на итоговые результаты. Во-вторых, оба масс-старта подарили красивейшую борьбу на последнем огневом рубеже.

Но особенным событием всего дня стало попадание на подиум Евгения Гараничева, который, кажется, вспомнил свои лучшие биатлонные годы.

«Звук был ужасный»

Мужская гонка подарила по-настоящему красивую борьбу. Первый акт драмы развернулся уже на первом круге. На одном из спусков у Дмитрия Иванова отстегнулось крепление, и, пока спортсмен пытался застегнуть его, потерял равновесие и упал. За собой Иванов утянул Алексея Вагина и Карима Халили. Вагин и Иванов вылетели за пределы трассы, Халили же врезался в ограничители. Спортсмены довольно быстро встали и продолжили гонку, правда, на рубеже Иванову пришлось сняться с масс-старта, оказалось, что во время падения он повредил приклад винтовки. Проблемы возникли и у Халили, он немного надломил лыжу, но всё равно продолжил гонку.

«На скоростных спусках в Рыбинске тот, кто едет сзади, сильно накатывает. У Дмитрия Иванова была большая скорость, он сблизился с другими спортсменами. В этот момент кто-то случайно расстегнул ему крепление. Я сначала подумал, что у него ботинок сломался. Звук был ужасный. Он пытался на ходу пристегнуть лыжу обратно. Естественно, ему это не удалось сделать. По инерции он пересёк толпу, не повезло Халили и Вагину», – рассказал Матвей Елисеев, вблизи наблюдавший этот досадный инцидент.

Халили в итоге завершил гонку на девятом месте с тремя промахами, а Вагин финишировал 20-м с четырьмя промахами.

Возрождение Гараничева

Победителем масс-старта стал Антон Бабиков. Спортсмен из Башкирии вышел в лидеры после первой стрельбы и сохранял свои позиции до конца гонки. Во многом успеху Бабикова способствовала точная стрельба: он единственным в гонке отработал на ноль.

А главную сенсацию выдал Евгений Гараничев, завоевавший серебро. Казалось, что медаль опытного спортсмена назревала. В гонке преследования в Рыбинске он остановился в шаге от пьедестала. Тем не менее прорыв Гараничева был отчасти удивительным, ведь последний раз на подиум в личных гонках Евгений поднимался ровно год назад. 14 января 2022 года тюменский спортсмен завоевал серебро в пасьюте на этапе Кубка России в Уфе. В сегодняшней гонке призёр Олимпиады ворвался в топ-4 уже после первой лёжки и на протяжении оставшейся части гонки курсировал между вторым и третьим местом. На финише с двумя промахами Евгений проиграл Антону 37,7 секунды.

На подиум также попал Александр Поварницын. Долгое время он боролся с Бабиковым за золото, но на третьем рубеже допустил два промаха, из-за чего опустился на четвёртое место. Ситуацию ухудшил ещё один штрафной круг на заключительной стойке. В итоге на последнем круге Поварницыну удалось догнать и «съесть» Матвея Елисеева. Александр также попытался догнать Гараничева, однако у него не вышло. Тем не менее даже бронза помогла Поварницыну максимально приблизиться к Халили в общем зачёте Кубка России. Сейчас отрыв Карима составляет всего восемь очков.

«Спасибо моей стрельбе»

У женщин гонка получилась не менее нервной. Как и у мужчин, не обошлось без падений. Анастасия Егорова, ехавшая третьей перед второй стрельбой, упала практически на ровном месте и упустила шансы бороться за медали.

Примерно в это же время сформировалась будущая тройка призёров. Лидером была Виктория Сливко, а Елизавета Каплина и Анастасия Гореева шли вместе в нескольких секундах от неё. Так плотно девушки шли до третьего рубежа, и там из борьбы за золото выпала Гореева, допустившая два промаха. Каплина между тем на дистанции создавала себе небольшой задел от Сливко: к заключительному рубежу Виктория проигрывала уже 11,7 секунды.

Всё решилось на последней стрельбе: Каплина зашла на один круг, Сливко – на два, а Гореева – три. В итоге Елизавета с тремя промахами стала первой с отрывом более чем в минуту. Виктория финишировала второй с двумя промахами, а Анастасия – третьей с шестью промахами.

«Спасибо моей стрельбе, которая выручала меня на трёх рубежах. На последнем круге спасибо, что никого рядом не было, ха‑ха. Видела Лизу, как она уходила, поняла, что есть шанс быть второй», – призналась Сливко.

Несмотря на победу, Каплиной не удалось забрать у Сливко жёлтую майку лидера. Сейчас между девушками небольшой разрыв – всего 14 очков.