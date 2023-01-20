В Беларуси на биатлоне выставили красный трактор. Это наша замена традиционному BMW?

Каждый, кто хотя бы раз смотрел гонки Кубка мира по биатлону, видел в трансляции рекламные автомобили BMW, которые стоят на стадионе, и эмблему этого спонсора на баннерах и майках спортсменов.
На этапах Кубка Содружества в Беларуси пошли по тому же пути, но сделали всё колоритнее: вместо немецкого автомобиля на стадионе стоит… трактор!
Неужели его подарят чемпиону?
«За счёт этого развивается спорт в Беларуси»
Красный трактор Минского транспортного завода организаторы поставили на самом видном месте, недалеко от стрельбища. Трактор красовался на стадионе во время женского спринта и был хорошо виден болельщикам и спортсменам. Всё, как на Кубке мира, правда, у белорусов техника посерьёзнее.
«Тракторы стоят для того, чтобы болельщики понимали, что есть такое предприятие «Минский транспортный завод», а спортсмены не забывали, что есть люди, которые трудятся на заводах, делают технику, продают, и за счёт этого развивается спорт в Беларуси, на налоги строятся стадионы. Чтобы они это видели и понимали, что всё не просто так», – рассказал «Чемпионату» представитель Минского тракторного завода.
BMW на Кубке мира
Фото: press.bmwgroup.com
Стоимость одного такого трактора – около 90 тысяч белорусских рублей, то есть примерно 2 300 000 рублей по нынешнему курсу. Расстраивает одно: организаторы рассказали, что трактор победителю Кубка Содружества всё-таки не достанется. Но справедливости ради отметим, что и на Кубке мира автомобили BMW сильнейшим биатлонистам не дарят.
А есть и тракторный биатлон!
Интересно, что, помимо этапов Кубка Содружества, в Минске есть кое-что ещё, связывающее белорусские тракторы и биатлон, и это – ежегодные соревнования по тракторному биатлону, в которых участвуют десятки «спортсменов» из России и Беларуси. Первые такие соревнования были проведены именно в Беларуси, а в последние годы они проходят в Удмуртии.
Трактор на стадионе
Фото: «Чемпионат»
«Уже несколько лет подряд Удмуртия проводит тракторный биатлон, где основным средством передвижения «спортсменов» являются тракторы BELARUS 82.1», – сообщается на странице ОАО «МТЗ».
В рамках большого фестиваля проводится гонка, во время которой участники преодолевают трассу на тракторах и стреляют из пневматических винтовок.
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