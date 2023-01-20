«Гимн за душу берёт. Всегда подпеваю». Интервью с главным тренером сборной по биатлону

Назначение нового главного тренера сборной России в январе 2023-го вызвало много вопросов. Главный из них – а чем, собственно, будет заниматься Павел Ростовцев в команде, которая не выступает на Кубке и чемпионате мира?

На этапе Кубка Содружества в Раубичах «Чемпионат» задал этот вопрос самому Ростовцеву. А ещё спросил о критике от Дмитрия Губерниева, шоу-гонке с лыжниками, результатах Кубка мира и многом другом.

«Когда звучит гимн, понимаешь: всё того стоило»

– Вы участвовали в церемонии награждения женского спринта на Кубке Содружества. С какими эмоциями возвращаетесь в большой биатлон?

– Эмоций много, конечно. Но мне и на предыдущих должностях приходилось участвовать в большом количестве протокольных мероприятий. С удовольствием разделил с Андрианом Цибульским эту миссию. Чтобы он вручал медали российским спортсменкам, а я цветы и сувениры. Возможно, не совсем соответствовало протоколу, но неплохо получилось.

– Некоторые наши спортсменки заплакали, когда во время церемонии заиграл гимн России. А у вас какие чувства были?

– Это, наверное, одно из самых ярких впечатлений в карьере любого спортсмена, когда ты стоишь на пьедестале, а в честь твоего выступления играет гимн. Мне приходилось переживать такие моменты, и я понимал, что все трудности, которые пришлось преодолеть, всё это того стоило. Это были минуты настоящего спортивного счастья. Очень рад за Ларису Куклину.

– В наши дни российский гимн на международных стартах редко услышишь.

– Мы патриоты своей страны, и, когда звучит гимн, эта музыка просто за душу берёт. Внутри себя всегда подпеваю.

«Моя роль в сборной России – координирующая»

– Вас назначили вице-президентом СБР по спорту с функционалом главного тренера. Очень сложно звучит. Чем вы будете заниматься?

– Давайте остановимся просто на вице-президенте. Моя основная роль – координирующая. У нас на централизованной подготовке находятся больше 30 спортсменов, работает большое количество персонала – тренеры, врачи, массажисты, сервисёры, аналитики, оружейники, биохимики. Это достаточно большой коллектив, который собран не в одну группу, а в несколько, и его работа нуждается в планировании. Нужно чёткое понимание, как сделать, чтобы этот коллектив работал как единый механизм. Пределов совершенству нет. Последние несколько дней я посвятил общению с тренерами, чтобы скорректировать и вычистить планы подготовки, которые уже утверждены приказом Минспорта и включены в единый календарный план. Нюансов очень много, всё это требует большой бумажной работы.

На основании целей и задач тренировочного периода нужно переложить это на организационный план и представить в виде документа, а именно приказов Минспорта, это непростой путь.

Но главное, совместно с тренерами сборной, со спортивной наукой, специалистами ЦСП и ОКР, разработать тренировочный план, который мы будем реализовывать. Важно держать эту методическую позицию, поскольку сбивающих факторов очень много.

Ну и стыковка всех целевых групп (спортсмены – тренеры, врачи – массажисты и т.д.) будет на мне. Займусь планированием, анализом, реализацией, предложениями, особенно по поиску перспективных спортсменов. У нас часто бывает, что молодой спортсмен не может в данный момент выступать на высоком уровне и конкурировать с более опытным, но через три-четыре года, если спортсмена не потерять, а подхватить и подвести, он может выйти на совершенно иной уровень. К сожалению, есть проблемы с финансированием в регионах, где выступают перспективные спортсмены. Так вот, иногда нужно, может, даже в ущерб более опытному, обеспечить его ресурсами. Человек, который приходит в сборную, требует тренерского внимания. Группа в 10 человек на двух тренеров – это много для индивидуальной работы. Получается, что тренеры больше внимания уделяют тем, у кого пробелы серьёзнее, и на лидеров не так много времени остаётся. Подготовка резерва в сборную, связка между основной и резервной командами – важные вещи. Там, как говорится, поле непаханое.

Павел Ростовцев Фото: РИА Новости

– Расширение тренерского штаба планируется?

– Будем рассматривать вопрос по окончании сезона. Сейчас все списки сформированы и утверждены. Сейчас основной источник финансирования – Минспорта в лице ЦСП. Очень не хотелось бы, чтобы случилось сокращение финансирования, но мы пониманием, в каких реалиях живём. Уже приступили к планированию на следующий сезон и пока исходим из тех реалий, что есть сейчас, включая количество спортсменов и тренеров, количество групп.

– А такие обыденные вопросы, как асфальт на трассе в Увате, условия размещения и питания спортсменов, перенос соревнований, вы будете решать?

– Этим также и другие люди занимаются. Но не бывает так, что один вопрос не зависит от другого. Перенос соревнований – это формирование календарного плана. Никто не может гарантировать, что не придёт мороз под 40 градусов на три дня. От этого никто не застрахован. Но мы уже проговорили с тренерами эту ситуацию, познакомили их с календарными планами на весь 2023-й, чтобы они стали участниками процесса и свои тренировочные планы разрабатывали, исходя из этого. Ведь от того, где пройдёт летний чемпионат России, зависит, как и где провести август, где тренироваться в сентябре. От того, где пройдёт первый этап Кубка страны, зависит, где именно и когда вставать на лыжи. Если будет допуск российских спортсменов на международные старты – иная ситуация. Где-то есть постоянные данные, а где-то переменные, которые нужно оперативно учитывать. Формирование календарного плана – функция технического комитета, но донести до членов комитета позицию тренерского штаба по местам сборов и проведения соревнований – моя задача. Есть разные точки зрения, а нам нужно сделать так, чтобы календарный план был оптимальным.

Асфальт на трассе – не вопрос тренеров. Если проводящая организация берёт на себя обязательства подготовить трассу, нужно эти обязательства выполнять. Если это требует дополнительных финансовых ресурсов для снегообразования, оргкомитету придётся нести эти расходы. У нас есть такая статья в смете расходов, как аренда спортивных сооружений, и мы исходим из тех нормативов, которые прописаны. Я много раз сталкивался с тем, что возникали вопросы по подготовке трасс – не только в лыжах или биатлоне, но и во фристайле, сноуборде. И всегда эти вопросы решали организаторы. СБР должен какую-то позицию занимать и контролировать процесс, но всё же это задача оргкомитетов.

Организация питания – внутренняя горизонтальная состыковка. В идеале питание организовано так: у нас есть нормативы, какое количество финансовых средств в день у нас есть на питание, на основании этого норматива, под тренировочный план, формируется меню. В этом участвуют доктор, тренер, потом это всё заявляется и корректируется. Если где-то что-то срывается, значит, либо не хватает денег, либо качества приготовления, либо чего-то ещё. Питание — это один из важнейших моментов в тренировочном процессе, и пускать его на самотёк нельзя. Общаясь с тренерами по проекту календаря, проговорили, что всегда возникает вопрос по питанию. И даже не во время соревнований, а во время подготовительного период, потому что питание играет большую роль в восстановлении после нагрузок.

«Сегодня проблем с лыжами в команде нет»

– Вопросами, которые касаются инвентаря, также вы будете заниматься?

– Конечно, и здесь должна быть координация. У нас есть сервис, который этим занимается, тот же Александр Печёрский, который его возглавляет. На сегодняшний день у нас, как мне кажется, правильно устроена процедура выбора лыж – спортсмены практически не тратят силы на определение той пары, на которой они побегут, потому что очень большую подготовительную работу проводит наша сервис-бригада. Тренеры это тоже контролируют.

Конечно, инвентарь должен быть конкурентоспособным. После женского спринта я поблагодарил наш сервис – Михаила Колоскова с ребятами. Результаты говорят сами за себя.

Я пришёл к ним в восемь утра – они уже работали, уходил примерно в 15:30, а они ещё работали, то есть это очень непростая работа.

– В связи с текущей ситуацией у сборной есть проблемы с инвентарём?

– У нас есть проект по разработке собственного инвентаря. Понятно, что это долгий путь.

У некоторых ребят есть индивидуальные контракты с фирмами-производителями, но с учётом сегодняшней ситуации всё не так просто, и мы понимаем наших иностранных коллег, у нас прекрасные отношения. На сегодняшний день проблем с лыжами в команде нет.

– Проблемы скорее возникают у регионов, спортсмены которых не входят в состав сборной?

– Ладно лыжи, но эти лыжи нужно ещё и намазать, а это достаточно трудоёмкое и дорогостоящее мероприятие. Необходимо иметь весь комплект парафинов для того, чтобы на определенную погоду его выбрать. СБР в этом участвует, и было принято решение, что сервис-бригада сборной страны на российских стартах бесплатно предоставляет сервис тем, кому надо – приносите пару, и вам всё сделают.

В лыжах, особенно когда такая нестабильная погода, разница в результатах может быть очень большая за счёт смазки. И чтобы это выровнять и посмотреть реальную силу каждого спортсмена, необходимо, в идеале, унифицировать инвентарь, даже за счёт смазки. Такую услугу СБР сегодня оказывает. И те регионы, которые не очень хорошо обеспечены финансово, у которых нет такого набора парафинов, с удовольствием этим пользуются. Надо это продолжать.

– В связи с назначением на новую должность вы собираетесь переезжать в Москву или останетесь в Красноярске?

– Вижу эту работу так, что каждый день мне в офис приходить не обязательно. Все тренеры находятся в разных местах, а пандемия научила нас общаться и работать по самым разным каналам связи, по видеосвязи. Конечно, это не заменяет прямого общения, но что-то согласовать таким образом возможно. Поэтому пока в Красноярске, дальше – жизнь покажет.

– Вы остаётесь советником губернатора Красноярского края?

– Да. Мы с губернатором об этом договорились. Есть ряд проектов, которые я сопровождаю. В частности, ещё летом я был назначен на должность руководителя делегации Сибирского федерального округа на II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии», которые пройдут в Кузбассе с 23 февраля по 5 марта. И когда мы обсуждали с Виктором Майгуровым мою работу в СБР, я сообщил, что у меня есть определённые обязательства, которые были оговорены заранее.

«Работа с Пихлером – один из самых приятных моментов»

– Как вам кажется, пустят ли россиян на Олимпиаду-2026?

– Пустят. Мы должны готовиться к февралю 2026 года, должны готовиться к Олимпийским играм. Делать для этого максимум, и никаких сомнений у нас быть не должно.

– Вы несколько лет проработали с Вольфгангом Пихлером, сейчас поддерживаете с ним связь?

– Да, и даже когда мы поздравляли друг друга в новогодние праздники, он сказал, что нам нужно позднее спокойно поговорить. Пока не удалось, но мы обязательно с Вольфгангом созвонимся, обязательно с ним пообщаемся.

У нас хорошие отношения. Мы с супругой были у него в гостях в последний раз в 2019 году, специально заехали, когда были недалеко от Рупольдинга, красиво пообщались. Конечно, работа с Вольфгангом эти три года – это один из самых приятных моментов в карьере. Это и опыт, и знания, и отношение к жизни. Я использую в жизни очень многое из того, что привнёс Вольфганг.

Павел Ростовцев и Вольфганг Пихлер Фото: РИА Новости,

Также у него есть потрясающее качество – умение объединить коллектив. Тема нематериальной мотивации в коллективе очень актуальна в любой сфере, в любой организации. Есть очень хорошие примеры, когда не всё решают деньги, когда коллектив замотивирован. Когда есть то, что их объединяет – этому коллективу по плечу решение очень больших и сложных задач.

– Вольфганг поздравил вас с назначением на новую должность?

– Он, в принципе, знал. 9-10 января объявили о назначении, и началось общение с журналистами. Мы договорились, что принципиально никому не отказываем, поэтому три дня я общался только с журналистами.

«Формат шоу-гонки зависит только от фантазии»

– Есть ли риск, что, если в следующем сезоне россияне продолжат бегать в России, у молодых спортсменов снизится мотивация?

– Не думаю. Не так уж и много у нас суперзвёзд сегодня, олимпийских чемпионов и многократных чемпионов мира, которые уже всё выигрывали, и им некуда дальше стремиться. У нас молодая команда. Да, есть Саша Логинов, есть Антон Бабиков, Максим Цветков, Матвей Елисеев, которые испытывали этот вкус побед, ну а остальным надо туда стремиться. Понятно, что это идеальная картина, но во главе угла должна быть прежде всего любовь к этому виду спорта, желание совершенствоваться, желание достигать и быть совершенным как биатлонист. Где ты это применишь – вот тут уже не всё, конечно, от тебя зависит. Но если ты хочешь считать себя крутым биатлонистом – четыре рубежа с «нолём» на соревнованиях пройди. У нас даже раньше было такое условное звание – «биатлонист» — это тот, кто гонку с четырьмя рубежами пройдёт с «нолём».

Много у нас сегодня таких спортсменов? Вроде, кажется просто, а на самом деле нет, не очень. Вот туда надо стремиться, туда надо двигаться. Для этого нужно любить это дело и вдумчиво тренироваться.

– Елена Вяльбе говорила о желании провести совместные гонки лыжников и биатлонистов, чтобы шоу транслировалось по Первому каналу. Вы как на это идею смотрите?

– Прекрасно. Любой новый формат, может быть, даже не в статусе официальных соревнований, а каких-то шоу, всегда даёт большую эмоциональность в тренировочном и соревновательном процессе. Это некий стресс-стимул для спортсмена в хорошем плане, и они очень хорошо на это реагируют. Поэтому я сам, когда был спортсменом, бегал, например, марафон на Камчатке. И сегодня это уже нормальная практика, когда наши биатлонисты в конце сезона бегут Ханты-Мансийский марафон или на Камчатке.

Поэтому почему бы и не проводить такие шоу? Это было бы очень здорово.

– Вопрос о проведении такой гонки уже обсуждался?

– У Артёма Истомина есть в плане участие в чемпионате России по лыжным гонкам. У самих спортсменов есть желание сравнить. Это очень здорово, когда ты не только в своей биатлонной каше варишься, а можешь посмотреть, как ещё можно. Полезно и то, что Михаил Викторович Шашилов практиковал, тренировки в горах с лыжниками.

Но вопрос проведения гонки мы с Еленой Валерьевной пока не обсуждали.

– В каком формате это могло бы пройти?

– На самом деле, такие интересные мероприятия уже были. Виктор Майгуров даже принимал участие в их организации.

К примеру, на какой-нибудь части горнолыжного подъёма – спуск с преодолением препятствий на беговых лыжах, где-то трамплины есть, где-то надо подпрыгнуть. Почему бы нет? В гору тоже можно много чего придумать, или кто быстрее 60 или 100 метров пробежит – такая практика тоже была. Придумать можно много всего, чтобы было настоящее шоу, которое как-то связано с соревновательной деятельностью и, конечно, безопасно для спортсменов. Здесь всё зависит от фантазии.

– Михаил Шашилов говорил, что у него в планах привлекать лыжников к подготовке, то есть забирать их из одного вида спорта в другой. Как вы на это смотрите?

– Хорошо. Конечно, это надо делать очень корректно по отношению и к региону, и к этому виду спорта. И не надо портить отношения с Федерацией лыжных гонок России, потому что интерес у нас есть, понятно, к сильным лыжникам и лыжницам. Необходимо договариваться с Еленой Валерьевной, как договорились с Наташей Шевченко, которая в женском спринте в Раубичах заняла второе место. Уверен, что это выступление придаст ей столько сил, что на следующий год держитесь все (смеётся).

Наталья Шевченко Фото: РИА Новости

– Кстати, что касается Артёма Истомина, вас радует, что в сборную приходят такие молодые специалисты?

– Конечно. Должна свежая кровь поступать. Я вижу, как у него горят глаза, вижу, как он заряжен на работу, и результат есть по сезону. Очень здорово, что такие молодые тренеры приходят в сборную команду работать. Без этого никак. Так или иначе, это конкуренция. Каждый хочет показать, в чём он как тренер состоялся. Так что, конечно, мы будем всячески помогать Артёму.

– Когда его назначали, у многих были сомнения на его счёт. Он вас удивил результатами, которые уже показывают спортсмены его группы?

– Я бы не сказал, что это удивление. Давайте дождёмся главных стартов сезона: финала Кубка России в Чайковском, чемпионата России в Ижевске и Ханты-Мансийске, а потом будем делать выводы. Но то, что человек заряжен, то, что у него есть своя позиция, своё мнение, это здорово. Пусть растёт.

«Мировой биатлон не выигрывает от недопуска России»

– Смотрите ли вы сейчас Кубок мира? С какими эмоциями?

– В телевизионных картинках – нет. Протоколы смотрю. Не очень нравится мне эта гегемония норвежцев. Мне кажется, это не очень интересно, потому что какая-то непредсказуемость уходит из биатлона, а это, наверное, одна из самых главных и самых эффектных сторон этого вида спорта.

– Как думаете, кто-то сейчас может составить конкуренцию Йоханнесу Бё?

– Это уникальный спортсмен, очень одарённый, талантливый. И, судя по тому, как он выступает, наверное, нет.

– Много ли теряет международный биатлон без российских спортсменов?

– Точно не приобретает. И теряет, конечно. Это и зрительский интерес, и конкуренция. В эстафетах и женская, и мужская сборные России составляли бы конкуренцию. Была бы совершенно другая картинка, совершенно другой азарт и интерес для болельщиков. Это и доход IBU, права на телевизионные трансляции. Насколько это критично для IBU – не знаю, но 100% они не выигрывают от того, что мы там не участвуем.

– Дмитрий Губерниев очень много и ярко высказывался по поводу вашего назначения. Как вы на это реагируете?

– Вообще никак, я спокоен.

– Работе в сборной это не мешает?

– Абсолютно не мешает.

– Конфликт, который был, уже разрешён? Или то, что сейчас происходит, это его продолжение?

– Я готов работать со всеми, кто готов работать на развитие российского биатлона, поэтому смотреть надо в будущее и идти в будущее. Всё.

Дмитрий Губерниев Фото: Вероника Федоренко, «Чемпионат»

«Большого удовольствия на трассе я уже не испытываю»

– На лыжах вы сейчас часто катаетесь?

– За последнюю неделю – три раза, потому что в воскресенье мне бежать «Гонку чемпионов», поэтому заставил себя. Наверное, шесть или семь лет до этого не катался коньковым ходом. Я катался на лыжах, мне это очень нравится, но больше в прогулочном темпе, классикой. И даже не на трассах, а в парке. У нас в Красноярске есть прекрасный рельеф, прекрасные лесные массивы, где можно походить от 10 до 40 км, от двух до семи часов. Прекрасные маршруты.

Больше катаюсь в удовольствие, классикой, потому что коньковый ход требует более серьёзной функциональной и силовой подготовки. Когда ты не подготовлен, это тяжело, поэтому я несколько лет назад переключился с пробежек по подготовленным трассам на лыжные прогулки по лесу. Но Виктор Майгуров сказал, что в Раубичах будет «Гонка чемпионов», так что надо готовиться. Вот – готовлюсь!

Конечно, переживаю по этому поводу, хоть там и не сильно много бежать – два круга по стадиону. Но там же надо будет ещё и стрелять! Поэтому утром уже ходили с Сергеем Башкировым тренироваться на лыжах. И снова пойдём.

– Это он вас так тренирует?

— Если бы мы не договорились, то я бы нашёл 100 причин, чтобы не выходить на трассу в 8:30. Но раз договорились, значит, надо (улыбается).

Однако, если честно, какого-то большого удовольствия от тренировок коньковым ходом по соревновательным кругам я уже не испытываю. Потому что мне реально тяжело ездить по этим подъёмам, по такому рельефу.

Вот 3 декабря мы под Красноярском открывали лыжный центр. Большое было мероприятие, мы пригласили Елену Валерьевну Вяльбе и проводили гонку для ребятишек, любителей и бывших спортсменов, выступавших за сборную страны. Ольга Медведцева – двукратная олимпийская чемпионка, Павел Ростовцев, Алёна Сидько – бронзовый призёр Олимпийских игр, Светлана Черноусова – трёхкратная чемпионка мира, Николай Большаков – призёр чемпионата мира. Там на открытии лыжного стадиона был массовый забег на 600 метров. Вот от такого я получаю удовольствие. Ты катишься классикой, никто ни с кем не соревнуется. В таких форматах – с большим удовольствием участвую. А вот коньковым ходом, да ещё и бежать… Пока тяжело.

– Это какая-то усталость после многолетней карьеры?

– Нет, просто это надо делать постоянно. Если ты семь лет не катаешься на лыжах, то, может быть, какая-то техника и мышечная память остались, но силовая и функциональная подготовка ушла. Если ты вообще не катаешься на лыжах, то имя остаётся, а уровень опускается. Тренироваться надо.

– Какими-то другими видами спорта вы занимаетесь?

– Этим летом много ездил на велосипеде. Мне друзья его подарили, и я с удовольствием катаюсь. А вот бегать тоже не люблю. Пробовал, месяца два бегал, и у меня заболели ахилл, колено, хоть я и потихонечку всё это делал. Пришлось отступить. А на велосипеде мне нравится, тем более в Красноярске есть много маршрутов на любой вкус и цвет.