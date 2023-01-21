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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования. Прямая трансляция
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Кубок Содружества — 2022/2023, Раубичи, Латыпов победил впервые в сезоне, результаты гонки преследования

«Меня начали поздравлять уже после стрельбы». Латыпов впервые победил на Кубке Содружества
Андрей Шитихин
Латыпов впервые победил на Кубке Содружества
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Лидер сборной России по биатлону удивительным образом отстрелял на последнем рубеже.

Эдуард Латыпов одержал свою первую в нынешнем сезоне победу в рамках Кубка Содружества на этапе в белорусских Раубичах. После кошмарной стрельбы на рубеже стоя во время спринта, стоившей ему верной победы, лидер сборной России едва не повторил то же самое в гонке преследования. Но удивительным образом провёл последнюю стрельбу!

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Латыпов на Кубке Содружества никак не мог прервать свою серию без побед. У него были призовые места, но до первого всё время что-то не хватало. В спринте на стойке Эдуард допустил два промаха и отдал верную победу белорусу Дмитрию Лазовскому. Всего лишь 15 секунд отставания для такого бегуна, как Латыпов – совсем немного.

Буйвол из Камышлы отлично проводил гонку. Он не бросился сразу за Лазовским и Даниилом Серохвостовым, который вообще рванул с первых метров на тяжёлой мягкой трассе. Эдуард сосредоточился на стрельбе и два рубежа провёл просто идеально. После второй стрельбы лёжа Латыпов опережал ближайших преследователей на 25 секунд.

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Но эстафета в Пекине, когда у Латыпова было ещё большее преимущество, вряд ли когда-то забудется. И на третьем рубеже, когда стрелять нужно было стоя, Эдуард допустил сбой. Три выстрела – быстро и точно, а четвёртый и пятый – почти по габаритам, но мимо. Уже после гонки Латыпов сказал, что пошло перевосстановление и он просто пытался замереть, чтобы попасть, но не получилось.

К заключительной стрельбе Латыпов пришёл вместе с Каримом Халили. Казалось бы, всё в пользу Карима. Эдуард и в одиночку на стойке подрагивает, а уж когда практически дуэльная стрельба… Удивительно, но сбой допустил Халили! Карим промазал трижды, а Эдуард собрался и выдал ту стрельбу, которую от него ждут и тренеры, и болельщики, да и он сам.

Латыпов убежал на последний круг с огромным преимуществом. Не было никаких вариантов, чтобы он отдал победу в такой ситуации.

Эдуард Латыпов

Эдуард Латыпов

Фото: РИА Новости

«Меня начали поздравлять с победой уже после заключительной стрельбы, но я понимал, что впереди ещё целый круг по тяжёлой трассе. На первом подъёме была нереальная каша, из-за этого сложно было прокат сделать. Думаю, все ребята это ощутили. На этом подъёме были настоящие мучения», — признался Латыпов.

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После первой в сезоне победы в рамках Кубка Содружества Эдуард заявил, что сохранил силы ещё и на масс-старт, который пройдёт в воскресенье.

«Три гонки подряд? Мы в этом сезоне ещё ни разу не бегали так. Надо сперва сбегать, а потом посмотреть, как будет, зашло или не зашло (смеётся). На самом деле, в таких погодных условиях три гонки подряд тяжело бежать, но что поделаешь. Все в одинаковых условиях. Надо восстанавливаться, терпеть, бороться и бежать на морально-волевых — по-другому никак. Думаю, на масс-старт силы остались», — подчеркнул победитель.

Стоит отметить, что суббота, 21 января, стала днём тренера Юрия Каминского в Раубичах. Обе гонки – и женскую, и мужскую – выиграли его спортсмены.

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