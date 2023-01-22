Российские биатлонисты выступают в новой форме. И у неё есть одна важнейшая особенность

Из-за непростой политической ситуации многие мировые спортивные бренды приостановили сотрудничество со сборными командами России. Уже несколько месяцев назад стала очевидной необходимость разработки отечественного спортивного инвентаря. На российские лыжи профессиональные спортсмены пока не перешли, но уже сейчас биатлонисты сборной выступают на соревнованиях в комбинезонах российского производства.

Биатлонисты новой формой в целом довольны. Но не всё идёт гладко. Первую версию новых комбинезонов спортсменам вообще пришлось вернуть!

Кубок Содружества по биатлону Фото: РИА Новости

«Первые комбинезоны были непригодны»

На этапе Кубка Содружества в Раубичах впервые в сезоне биатлонисты сборной России выступают в новых комбинезонах от российского производителя. На смену швейцарскому KV+ пришёл российский производитель.

С этого сезона новый официальный экипировщик сборной России по биатлону – российская компания «ТС-Спорт». Биатлонисты национальной команды получили форму линейки «PROTEAM», разработанной для профессиональных спортсменов.

Новые комбинезоны, в которых российские биатлонисты выступают в Раубичах, им выдали перед белорусским этапом. Но то, что видят зрители – это уже второй вариант экипировки. Первый комплект одежды от российского производителя спортсмены получили ещё в начале сезона, в ноябре, однако перед зимними этапами Кубка Содружества в Раубичах форма была доработана. Именно поэтому только сейчас, в середине сезона, команда России впервые выступила в новых комбинезонах.

«Первые комбинезоны нам выдали в начале вкатки, то есть в ноябре, но они не были пригодны для биатлона. То есть там не было резинок на локтях, на тазу, куда локоть ставить, и не были утеплены колени – это больная тема для биатлонистов, потому что постоянно появляются синяки, если приходить со скоростью и ложиться на ковёр. Комбинезоны были усовершенствованы, и нам их выдали только сейчас», – рассказала Анастасия Шевченко.

Кубок Содружества по биатлону Фото: РИА Новости

«С радостью буду носить одежду наших производителей»

Российский производитель прислушивается к комментариям спортсменов и совершенствует форму, исходя из пожеланий спортсменов.

«Этот комбинезон чем-то похож на тюменский, в котором я уже успел погоняться в Рыбинске. Большой разницы я не вижу.

Да, сейчас вторая версия комбинезона. Руководство компании, которая нас экипирует, повело себя очень отзывчиво, они выслушали все наши претензии и сказали, что постараются исправить все моменты, которые нас не устраивают.

Сейчас наши производители стараются ориентироваться на мировых и поднимать качество, что касается и вещей. Буду очень рад, если у них получится сделать технологичную качественную одежду. Я с радостью буду её носить», – сказал Александр Поварницын.

Обладатели новой экипировки отметили, что некоторые недочёты у формы всё-таки остались, так что ещё есть над чем работать. Например, локти во время стрельбы всё ещё скользят, а утеплённые куртки подошли не всем спортсменам. Более того, эти куртки достаточно лёгкие, и во время холодных российских этапов, например, в Ханты-Мансийске или в Увате, их уже не надеть.

Кстати, когда ещё в ноябре биатлонистам выдали новую форму, Даниил Серохвостов подшутил над некоторыми дизайнерскими решениями российского производителя. Он обратил внимание. в частности, на карманы, расположенные в не самых очевидных местах.

«Намеренно использовали минимализм»

Производители новой экипировки сборной России рассказали, какой смысл был вложен в дизайн новой формы:

«Нам было важно сохранить образ главной команды страны, несмотря на то что ребята в основном будут соревноваться на внутренних стартах. Есть сильнейшие спортсмены, есть команда – поэтому нашей задачей прежде всего было представить образ российского биатлониста, не отклоняясь от нашей символики и цветов. Были выбраны вполне привычные оттенки нашего триколора, без кричащих и смысловых принтов.

Мы намеренно использовали минимализм в экипировке, абсолютно базовые элементы дизайна с некой ретроноткой. Это отчасти показывает, что всем нам сейчас придётся писать историю российского спорта с новой главы и с чистого листа, на которые нас натолкнули обстоятельства, где мы вынуждены будем показывать свои сильные стороны и свою опору без прикрас. И наша сила в нашей истории!» – сообщается на официальном сайте производителя.