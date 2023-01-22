«Это будет катастрофа». Хватит ли в Европе снега на чемпионат мира по биатлону?

За три недели до старта чемпионата мира по биатлону в Германии стадион в Оберхофе всё ещё был почти без снега. Там была плюсовая температура и шёл дождь, как и во многих других городах Европы. Такая мягкая зима заставляла спортсменов и организаторов прилично нервничать.

Состоится ли главный старт сезона в биатлоне?

Первые звоночки

Ещё в начале этого зимнего сезона стало ясно, что проблем у организаторов будет достаточно. С погодой не поспоришь, и она легко вносит коррективы по своему усмотрению. В итоге некоторые старты в самых разных зимних видах спорта в Европе были отменены из-за недостатка снега.

Кубок мира по биатлону проходил в соответствии с изначальным планом, однако организаторы заставили биатлонистов изрядно поволноваться, когда отменили первый этап Кубка IBU в норвежском Шушене.

Старты не состоялись опять же из-за нехватки снега. На первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти снега было не в избытке, но достаточно. Не так уж много снега было и в Австрии. Но больше всего биатлонистов разочаровал французский Ле Гран Борнан, где вместо полноценной трассы спортсмены преодолевали путь до финиша практически по заледеневшей корке. В целом описать ситуацию можно так: на каждом этапе среди зелёных лесов прорисовывались тонкие полосы трасс из искусственного снега.

«Мы не можем сейчас поехать туда»

Особая обеспокоенность у спортсменов и организаторов появилась ближе к середине сезона, когда стали неумолимо приближаться главные старты. Фотографии с биатлонного стадиона в Оберхофе наглядно показывают нам, что работы перед проведением чемпионата мира у организаторов достаточно. Снега пока мало. Из того, что есть, вряд ли получится слепить трассу.

«Мы не можем сейчас поехать туда на чемпионат мира. В таком случае мы выйдем не на лыжах, а на лыжероллерах», – обеспокоен Стурла Холм Легрейд.

Свой комментарий по экологической теме Стурла дал в немецком Рупольдинге, подчеркнув, что единственной причиной, по которой там можно проводить соревнования, является искусственный снег, для производства которого требуется большое количество энергии.

«Само катание относительно хорошее, но очень видно, что снега здесь нет и в помине. В середине января царит весенняя атмосфера. В воздухе тепло. Это особенное ощущение, когда нет снега в снежном месте. Рекордно жарко».

«В этом году мы не провели ни одной гонки по натуральному снегу. Обидно видеть, как наш спорт и мир тают», – согласилась Ингрид Тандреволд.

«IBU хорошо умеют оказывать давление»

Административная группа в лице спортивного директора норвежской биатлонной федерации Пер-Арне Ботнана спешит успокоить спортсменов:

«Нам повезло в том смысле, что много народу позаботилось о том, чтобы мы могли двигаться согласно плану. IBU хорошо умеют оказывать давление на организаторов, чтобы у них был искусственный снег. Такой же план и на чемпионат мира. Поэтому Международный союз биатлонистов может гарантировать проведение чемпионата мира».

«Там накопилось более 40 000 кубометров снега с прошлой зимы. Производство снега на лыжной базе по соседству – это резервное решение, но я не думаю, что оно нам нужно», – объяснил спортивный директор IBU Даниэль Бём.

Он также отметил, что организаторы чемпионата мира очень бережно относятся к хранению снега, его достаточно запасли ещё в прошлом сезоне, а также сообщил, что IBU ведёт с ними постоянный диалог.

«Мы попросили их дождаться безопасного окна для размещения снега по трассе, чтобы он сохранился до начала соревнований», — добавил Бём.

«Это будет катастрофа»

В биатлоне обеспокоены не только проблемами предстоящего чемпионата мира. Есть опасения и за развитие лыжных видов спорта в будущем.

«Будущее лыжного спорта не выглядит радужным. Мы видим, как меняется климат вокруг нас, и это шок», – отозвалась о происходящем Тандреволд и добавила, что больше беспокоится о будущем, чем о своём спорте.

«Изменение климата – самая большая проблема нашего поколения. Есть и другие последствия, которые намного хуже, чем запрет кататься на лыжах, но мы, спортсмены, должны сосредоточиться на этом», – сказал Легрейд.

«Если в Центральной Европе будет меньше снега, в долгосрочной перспективе это повлияет на распространение лыжного спорта. Он может стать более эксклюзивным, и это будет катастрофа», – выразил свою обеспокоенность эксперт NRK по лыжным гонкам Торгейр Бьёрн.

Среди вариантов спасения лыж, биатлона и других зимних видов спорта рассматривается поиск новых мест проведения соревнований – выше в горах, где больше снега. Другой вариант – переход на лыжероллеры. Однако, например, лидер Кубка мира по биатлону Йоханнес Бё называет предложение выступать на лыжероллерах самым глупым из всех, что он слышал.

А вот Мартен Фуркад думает по-другому: «Пока рано говорить о включении стрельбы на лыжероллерах в программу Кубка мира. Но я уверен, что нам придётся рассмотреть этот вариант в ближайшие несколько лет».

Чемпионат мира в Оберхофе состоится – сомнений в этом нет. Температура там в последние дни опустилась, пошёл снежок. Да и запасов организаторам хватит, чтобы построить трассу. Но вот что делать дальше – это большой вопрос.