«Был уверен в себе на 100%». Российский биатлонист вырвал золото в драматичной борьбе

Четвёртый этап Кубка Содружества в Раубичах завершился огнём! В женском масс-старте в напряжённой борьбе победу вырвала Лариса Куклина, выиграв четвёртую гонку подряд. У мужчин же обладатель золотой медали определился на последних метрах дистанции. Россиянин Василий Томшин в «зарубе» на финише сумел опередить трёх белорусов. Невероятно крутые гонки!

«Я такого не ожидала»

Лариса Куклина в 2023 году творит настоящие чудеса. Спортсменка, которая в этом сезоне стабильно была в десятке сильнейших, сперва завоевала бронзу и серебро на этапе Кубка России, а затем золото на чемпионате России. На Кубке Содружества биатлонистка продолжила свою победную серию, выиграв две гонки подряд. Венцом успеха для Ларисы стал масс-старт, где она финишировала первой и оформила «золотой» хет-трик в Раубичах!

Успехом залога Куклиной в гонке с общего старта стала идеальная стрельба. Лариса оказалась единственной, кто сегодня отработал на ноль. Именно точность стала решающим фактором во время заключительной стрельбы, на которую одновременно пришли сразу пять спортсменок. Пока все преследовательницы зашли на штрафной круг, Лариса отработала точно и ушла с преимуществом в 24,5 секунды.

Такой отрыв позволил Куклиной расслабиться и спокойно докатывать гонку. Правда, это решение едва не обернулось для биатлонистки потерей золота. Анастасия Батманова, Екатерина Носкова и Елизавета Каплина в порыве борьбы за оставшиеся две медали практически догнали Ларису, из-за чего той пришлось снова включиться, дабы отстоять свою награду. К счастью, у Куклиной это получилось. Елизавета Каплина же финишировала второй, проиграв 5,1 секунды, а Екатерина Носкова стала третьей, уступив 6,6 секунды.

«Сегодня ветер позволял работать, ну и утром было такое состояние сонное… Я ночью не выспалась, а для стрельбы такое состояние нормально, нервная система расслаблена полностью, – призналась Куклина. – Расслабилась ли на последнем круге? Так и было. Когда я убежала после стрельбы на подъём, мне крикнули, что соперницы в 24 секундах позади. А на последнем подъёме перед стадионом услышала стук палок, обернулась – а девочки вот они, рядом совсем. Я такого не ожидала. Пришлось верхушку подъёма отработать.

Как одержала четыре победы подряд? Я уже пыталась анализировать и думаю, что это совокупность факторов – правильный подход к тренировкам на Семинском перевале, как предложил Юрий Михайлович Каминский, плюс присутствие дочки рядом. Я настолько психологически отдохнула, что просто счастлива была. Сбор прошёл на одном дыхании. Кроме того, я стала отходить от той череды неудач, которая была из-за болезней и травм».

«Знал, что ребята посильнее»

Не менее драматичным получился и мужской масс-старт. Лидеры менялись каждый круг. Сперва «отвалились» Даниил Серохвостов и Эдуард Латыпов, потом Антон Бабиков и Алексей Вагин. В итоге к четвёртой стрельбе в пяти секундах остались пять спортсменов: россияне Василий Томшин и Карим Халили, а также белорусы Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский и Антон Смольский. Все, кроме Халили, отработали точно, и пятёрка разбилась на три группы: Томшин лидировал, трое белорусов преследовали, Халили отстал.

Белорусам вскоре удалось догнать Василия, и последние километры биатлонисты шли вместе. Всё решилось на подъёме. Томшин резко рванул вперёд, а соперники не успели поддержать ускорение. Это позволило россиянину создать небольшой просвет и выиграть гонку. Вторым на финише стал Лазовский, проигравший 1,4 секунды.

Тройку призёров замкнул Никита Лобастов, уступивший 2,2 секунды. Антон Смольский, бросивший бороться, остался с деревянной медалью и 8,1 секундами отставания.

«Когда я на первом подъёме понял, что мне от ребят не оторваться и они меня в любом случае догонят, поставил себе задачу просто продержаться с ними до финиша и там собрать всё, что осталось, дабы побороться, – пояснил Томшин. – Я трезво оценивал свой ход по дистанции и знал, что ребята посильнее. На самом деле, у меня было два варианта: оторваться на подъёме или, если это не получилось бы, начать разбираться за 50 метров до финиша. Частенько бывало, что мне удавалось собрать все силы и обогнать соперников на финишной прямой. Сколько процентов успеха давал себе в борьбе с белорусами? Давал себе 100%, в случае если бы доехал до финиша с ними. Я был уверен в себе».

Следующий этап Кубка Содружества начнётся в Раубичах 26 января.