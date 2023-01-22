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Мужская сборная Норвегии по биатлону выиграла седьмую эстафету на Кубке мира подряд, а у Йоханнеса Бё новый рекорд

«Лучше просто невозможно». Норвежский биатлонист снова творит историю мирового биатлона
Татьяна Постникова
Йоханнес Бё выиграл восьмую гонку подряд
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Йоханнес Бё выиграл восьмую гонку подряд. Такое не удавалось ни Фуркаду, ни Бьорндалену.

За две недели до старта чемпионата мира норвежцы разрывают соперников. В заключительной гонке этапа Кубка мира в Антхольце они снова доказали свою мощь. Скандинавская сборная в очередной раз выиграла эстафету, между прочим, уже седьмую подряд! Это какие-то непобедимые машины!

Ну а Йоханнес Бё между делом творит историю биатлона.

«Мы тренируемся именно ради таких гонок»

Казалось, что борьба за медали сегодня будет крайне ожесточённой, ведь четыре сборных, входящих в элиту мирового биатлона, выставили самые боевые составы. За норвежцев бежали Стурла Легрейд, Тарьей и Йоханнес Бё, Ветле Шоста Кристиансен, у французов в обойме были Антонен Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон Майе. Немцев представляли Давид Цобель, Йоханнес Кюн, Бенедикт Долль и Роман Рес, а шведов – Йеспер Нелин, Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома и Себастиан Самуэльссон.

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Швеция из-за промахов Нелина выпала из борьбы за медали практически сразу, остальные боролись между собой. После первого этапа в лидерах шла Франция, но на втором этапе Тарьей Бё сумел вывести скандинавскую команду в лидеры. На последнем круге обладатель Кубка мира сумел оторваться от менее титулованных Клода и Кюна, создав преимущество в десять секунд.

«Это шикарно! Такие гонки – это то, ради чего мы тренируемся. У меня был действительно хороший день: отличная скорость на трассе и неплохая стрельба. Теперь я могу быть спокоен за чемпионат мира. Я достаточно хорош, чтобы выступать там. Сегодня это была хорошая генеральная репетиция», – сказал Бё-старший после своего этапа.

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По итогам третьего этапа, на котором у норвежцев бежал Йоханнес Бё, все вопросы о победителе гонки были сняты. Уже к первому рубежу пятикратный олимпийский чемпион увеличил отрыв до 27 секунд. Два промаха норвежца на лёжке не сильно уменьшили отрыв. А стойку Бё прошёл без ошибок и к смене этапа «вёз» соперникам те же 30 секунд. Если до этого Стурла и Тарьей не могли похвастать выдающейся чистой скоростью, то Йоханнес накинул своему ближайшему преследователю ногами 23,3 секунды.

Заключительный этап Кристиансен прошёл в гордом одиночестве. К финишу преимущество норвежцев выросло до минуты, и это при том, что Ветле промазал дважды. Французы стали вторыми, а тройку замкнули немцы.

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 6, Антхольц, Италия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
22 января 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:11:50.2
2
Франция
+59.0
3
Германия
+2:17.5

«Лучше закончить январь просто невозможно»

Для норвежцев эта победа в мужской эстафете стала седьмой подряд. Скандинавы не проигрывают в командных гонках с января 2022 года. Последней командой, отбиравшей золото у Норвегии, была Россия. Наша эстафетная четвёрка (Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков) финишировала первой в середине января в Рупольдинге. Норвежцы, выступавшие вторым составом, тогда были лишь девятыми.

Благодаря сегодняшней победе чемпионская серия продолжилась не только у сборной Норвегии, но и у Йоханнеса Бё. Теперь в его копилке 15 золотых медалей в сезоне и восемь побед подряд (шесть в личных гонках и две в эстафетах), что ранее не удавалось ни одному биатлонисту.

«Лучше закончить январь просто невозможно», – сказал Йоханнес.

Бё установил нереальный рекорд на Кубке мира. С ним не может соперничать вообще никто! Бё установил нереальный рекорд на Кубке мира. С ним не может соперничать вообще никто!

С ним согласна и лыжница Терезе Йохауг: «Это безумно впечатляет. Многим людям стоит поучиться у Йоханнеса тому, что он делает в данный момент».

Такая форма Йоханнеса, да и в целом состояние всех членов сборной Норвегии показывает, кто будет фаворитом на предстоящем чемпионате мира.

«В преддверии чемпионата мира они выглядят совершенно непобедимо. Я убеждён, что они будут самым большим фаворитом, который когда-либо был на чемпионате мира», – заявил комментатор NRK Андреас Стабрун Смит.

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