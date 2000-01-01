Динара Алимбекова победила под новой фамилией. Кто из звёздных биатлонисток делал так же?

Мари Дорен-Абер

Мари Дорен-Абер стала звездой мирового биатлона именно под этой фамилией. Она выиграла ОИ и пять раз ЧМ. Но свои первые шаги в направлении биатлонной элиты она делала ещё под девичьей фамилией Дорен.