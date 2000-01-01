Динара Алимбекова победила под новой фамилией. Кто из звёздных биатлонисток делал так же?

Звёздные биатлонистки, побеждавшие под разными фамилиями
Список легенд теперь пополнила олимпийская чемпионка из Беларуси.
Динара Алимбекова-Смольская
В 2023 году белорусская чемпионка взяла двойную фамилию и продолжила писать историю своих побед уже с привязкой к своему мужу — биатлонисту Антону Смольскому.
Ольга Медведцева
Свою карьеру Ольга начала, будучи Заморозовой, достигла лучших результатов как Пылёва, а ушла из спорта уже как Медведцева. Под каждой фамилией спортсменка завоёвывала титулы чемпионки мира.
Магдалена Форсберг
Магдалена — настоящая легенда, завоевавшая шесть Кубков мира. Но Форсберг она стала лишь в 1997 году. Будучи ещё Валлин, Магдалена выступала в лыжных гонках и взяла свою первую бронзу ЧМ в биатлоне.
Габриэла Соукалова
Чешка запомнилась зрителям как Соукалова, ведь под этой фамилией она завоевала Кубок мира и титул чемпионки мира. В 2017-м Габриэла стала Коукаловой, побеждала, но до больших титулов не добралась.
Лив-Грете Шельбрейд
Свои первые гонки на Кубке мира Лив-Грете выигрывала, будучи Шельбрейд. Но своих главных успехов спортсменка добилась, выступая под двойной фамилией Шельбрейд-Пуаре, а впоследствии просто Пуаре.
Хелена Экхольм
До 2010 года Хелена бегала как Йонссон, а после замужества стала Экхольм. Под обеими фамилиями шведка выигрывала чемпионат мира и становилась его призёром.
Анна-Карин Зидек
Анна-Карин Улофссон выиграла Олимпиаду и стала призёром ЧМ. Но в 2008-м она вышла замуж. Сперва она бегала под двойной фамилией, а потом стала просто Зидек.
Анна Богалий
Почти половину своей карьеры Анна выступала как Богалий. Однако в 2004 году, выйдя замуж, спортсменка взяла двойную фамилию Богалий-Титовец и после добралась до главных высот в карьере.
Мари Дорен-Абер
Мари Дорен-Абер стала звездой мирового биатлона именно под этой фамилией. Она выиграла ОИ и пять раз ЧМ. Но свои первые шаги в направлении биатлонной элиты она делала ещё под девичьей фамилией Дорен.
Екатерина Юрлова-Перхт
Главного успеха, золота ЧМ, россиянка достигла как Юрлова. В 2015 году она вышла замуж, взяв двойную фамилию Юрлова-Перхт. После этого она стала лидером сборной России и поднималась на подиум КМ.
Марте Рёйселанд
Норвежка — самая крутая биатлонистка последних лет. Свои главные медали она выиграла как Олсбю-Рёйселанд. Но феерить на КМ Марте начала ещё под девичьей фамилией Олсбю.
Динара Алимбекова победила под новой фамилией. Кто из звёздных биатлонисток делал так же?
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