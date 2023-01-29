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Виктория Сливко выиграла масс-старт на Кубке Содружества, Эдуард Латыпов оформил «золотой» хет-трик — обзор, результаты

«Я счастлива до слёз, не могу поверить». Российская биатлонистка финишировала с флагом
Татьяна Постникова
Сливко выиграла масс-старт на Кубке Содружества
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Сливко выиграла первую гонку в сезоне и едва не заплакала.

В Раубичах красиво завершился пятый этап Кубка Содружества. У мужчин победу в масс-старте одержал Эдуард Латыпов, оформивший «золотой» хет-трик, а вторым стал Даниил Серохвостов, в финишном створе взявший реванш у Антона Смольского. У женщин же первую победу в сезоне одержала Виктория Сливко, вырывав высшую награду на последней стрельбе. Финишную черту россиянка триумфально пересекла с флагом в руках.

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«Хотелось бороться за золото»

Мужчины сегодня показали по-настоящему красивую борьбу. До последнего рубежа было непонятно, кто победит. Латыпов постоянно «зарубался» то с Серохвостовым, то с Лобастовым. Решающей оказалась заключительная стойка. Эдуард отработал чисто и сделал первые четыре нуля в карьере!

А вот Даниил промазал дважды, Никита же один раз. Пока оба наматывали штрафные круги, точны оказались Максим Воробей и Антон Смольский, которые до этого не особо претендовали на попадание в тройку. В итоге после заключительного рубежа Латыпов с преимуществом в 43,3 секунды преспокойно шёл за золотом, а Воробей, Серохвостов и Смольский боролись за оставшиеся места на подиуме.

Максим отстал довольно быстро, а Антон и Даниил повторили вчерашнюю «зарубу». Только в этот раз россиянин не стал отсиживаться за белорусом, а рванул вперёд на последнем подъёме. Это позволило Серохвостову войти в створ первым и занять выгодную позицию. Даниил хотел бороться до конца, но, как только увидел, что Смольский перестал сопротивляться, спокойно докатился до финиша. Соперников разделили 0,2 секунды.

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«У меня была тактика отсидеться за Антоном. Я понимал, что он по-любому в первый подъём пойдёт сильно, так и случилось, а на втором подъёме он бежал гораздо тише, — пояснил Серохвостов. — Я понимал это, потому чуть отпустил его на первом подъёме, дал себе немного отдохнуть, поскольку всё равно бы догнал. Ну а на финише если ты первым выходишь на спуск, то побеждаешь – я заранее такой анализ сделал. Так и получилось, я с последнего подъёма вышел первым, мне хватило дистанции, чтобы удержаться впереди.

Как и Антон, я бросил бежать на финише. Два раза оглянулся и понял, что останусь впереди. Да и Антон, видимо, понимал, что финиш скоростной, можно было финишировать без палок. На такой скорости вряд ли он бы догнал».

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«Первый раз такой финиш»

У женщин же гонка была ещё более драматичной. На первых кругах лидер менялся чуть ли не на каждой отсечке, так как результаты были очень плотными: в 30 секундах шли 16 человек. Ситуация выровнялась лишь после второго рубежа, плотность результатов уменьшилась, и на первую позицию вышла Анастасия Батманова, а преследовали её Ксения Довгая и Анастасия Шевченко. На третьей стрельбе ситуация вновь поменялась. В топ-3 оказались Лариса Куклина, Анастасия Гореева и Виктория Сливко.

Как и у мужчин, всё решила последняя стрельба. Сливко была точна и вышла на первое место. Гореева промазала один раз и оказалась в 14,5 секунды от Виктории. Куклина допустила три промаха и выпала из тройки. Зато в борьбу за медали включились Анастасия Шевченко и Анастасия Батманова. Они обе отставали от лидера более чем на минуту.

В итоге пока Сливко и Гореева спокойно катили за своими медалями, Шевченко и Батманова боролись за бронзу. На финише Виктория в одиночестве финишировала с флагом, а потом прослезилась, так как завоевала первое личное золото в сезоне. Гореева осталась с серебром, а бронза ушла Батмановой, которая в створе опередила Шевченко на 0,4 секунды.

Виктория Сливко

Виктория Сливко

Фото: РИА Новости

«Я безумно счастлива, до слёз просто счастлива, не могу поверить, это что-то непередаваемое, – говорила после финиша Сливко. — Я так долго ждала этого, так долго шла, постоянно «цветы», а сегодня выиграла. Уходила на последний круг и говорила себе, что сделаю всё, чтобы победить. Это мой шанс! Я резко уходила после заключительной стрельбы, потому что видела – у кого-то из девочек один промах, не помню, у кого, вот сразу и ломанулась убегать. Круг длинный, кто-то мог атаковать.

Финиш с флагом – это очень круто, первый раз такой финиш. Не могу описать эмоции словами. Этап в Раубичах прошёл по нарастающей. Девятая, пятая, пятая, четвёртая, вторая и первая. Наверное, нужно записать в актив. Получилось и со стрельбой справиться, и разогнаться».

Следующим стартом для биатлонистов будет финал Кубка России в Чайковском, который пройдёт с 16 по 19 февраля.

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