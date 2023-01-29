«Я счастлива до слёз, не могу поверить». Российская биатлонистка финишировала с флагом

В Раубичах красиво завершился пятый этап Кубка Содружества. У мужчин победу в масс-старте одержал Эдуард Латыпов, оформивший «золотой» хет-трик, а вторым стал Даниил Серохвостов, в финишном створе взявший реванш у Антона Смольского. У женщин же первую победу в сезоне одержала Виктория Сливко, вырывав высшую награду на последней стрельбе. Финишную черту россиянка триумфально пересекла с флагом в руках.

«Хотелось бороться за золото»

Мужчины сегодня показали по-настоящему красивую борьбу. До последнего рубежа было непонятно, кто победит. Латыпов постоянно «зарубался» то с Серохвостовым, то с Лобастовым. Решающей оказалась заключительная стойка. Эдуард отработал чисто и сделал первые четыре нуля в карьере!

А вот Даниил промазал дважды, Никита же один раз. Пока оба наматывали штрафные круги, точны оказались Максим Воробей и Антон Смольский, которые до этого не особо претендовали на попадание в тройку. В итоге после заключительного рубежа Латыпов с преимуществом в 43,3 секунды преспокойно шёл за золотом, а Воробей, Серохвостов и Смольский боролись за оставшиеся места на подиуме.

Максим отстал довольно быстро, а Антон и Даниил повторили вчерашнюю «зарубу». Только в этот раз россиянин не стал отсиживаться за белорусом, а рванул вперёд на последнем подъёме. Это позволило Серохвостову войти в створ первым и занять выгодную позицию. Даниил хотел бороться до конца, но, как только увидел, что Смольский перестал сопротивляться, спокойно докатился до финиша. Соперников разделили 0,2 секунды.

«У меня была тактика отсидеться за Антоном. Я понимал, что он по-любому в первый подъём пойдёт сильно, так и случилось, а на втором подъёме он бежал гораздо тише, — пояснил Серохвостов. — Я понимал это, потому чуть отпустил его на первом подъёме, дал себе немного отдохнуть, поскольку всё равно бы догнал. Ну а на финише если ты первым выходишь на спуск, то побеждаешь – я заранее такой анализ сделал. Так и получилось, я с последнего подъёма вышел первым, мне хватило дистанции, чтобы удержаться впереди.

Как и Антон, я бросил бежать на финише. Два раза оглянулся и понял, что останусь впереди. Да и Антон, видимо, понимал, что финиш скоростной, можно было финишировать без палок. На такой скорости вряд ли он бы догнал».

«Первый раз такой финиш»

У женщин же гонка была ещё более драматичной. На первых кругах лидер менялся чуть ли не на каждой отсечке, так как результаты были очень плотными: в 30 секундах шли 16 человек. Ситуация выровнялась лишь после второго рубежа, плотность результатов уменьшилась, и на первую позицию вышла Анастасия Батманова, а преследовали её Ксения Довгая и Анастасия Шевченко. На третьей стрельбе ситуация вновь поменялась. В топ-3 оказались Лариса Куклина, Анастасия Гореева и Виктория Сливко.

Как и у мужчин, всё решила последняя стрельба. Сливко была точна и вышла на первое место. Гореева промазала один раз и оказалась в 14,5 секунды от Виктории. Куклина допустила три промаха и выпала из тройки. Зато в борьбу за медали включились Анастасия Шевченко и Анастасия Батманова. Они обе отставали от лидера более чем на минуту.

В итоге пока Сливко и Гореева спокойно катили за своими медалями, Шевченко и Батманова боролись за бронзу. На финише Виктория в одиночестве финишировала с флагом, а потом прослезилась, так как завоевала первое личное золото в сезоне. Гореева осталась с серебром, а бронза ушла Батмановой, которая в створе опередила Шевченко на 0,4 секунды.

Виктория Сливко Фото: РИА Новости

«Я безумно счастлива, до слёз просто счастлива, не могу поверить, это что-то непередаваемое, – говорила после финиша Сливко. — Я так долго ждала этого, так долго шла, постоянно «цветы», а сегодня выиграла. Уходила на последний круг и говорила себе, что сделаю всё, чтобы победить. Это мой шанс! Я резко уходила после заключительной стрельбы, потому что видела – у кого-то из девочек один промах, не помню, у кого, вот сразу и ломанулась убегать. Круг длинный, кто-то мог атаковать.

Финиш с флагом – это очень круто, первый раз такой финиш. Не могу описать эмоции словами. Этап в Раубичах прошёл по нарастающей. Девятая, пятая, пятая, четвёртая, вторая и первая. Наверное, нужно записать в актив. Получилось и со стрельбой справиться, и разогнаться».

Следующим стартом для биатлонистов будет финал Кубка России в Чайковском, который пройдёт с 16 по 19 февраля.