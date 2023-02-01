«Норвежцы перешли черту». Шведские биатлонисты обиделись на жёсткие шутки соседей

Некоторые норвежские спортсмены даже решили, что такой троллинг — это перебор, и встали на сторону шведов.

Перед чемпионатом мира между двумя ведущими сборными мирового биатлона разгорелся настоящий скандал. Сервис-бригада сборной Норвегии, снимая смешные ролики в социальные сети, умудрилась оскорбить шведских спортсменов. Причём сделала это так ощутимо, что даже норвежские биатлонисты встали на сторону Швеции. Что же натворили сервисёры?

«Рука помощи милому брату»

Перед стартом сезона Кубка мира сервис-бригада сборной Норвегии создала свой аккаунт в соцсетях. Всё началось безобидно: сервисёры публиковали различные забавные ролики и рассказывали о своей работе.

Однако с началом 2023 года публикации стали более дерзкими. Так, 6 января после мужского спринта на этапе Кубка мира в Поклюке, где весь подиум заняли норвежцы, сервис-бригада выложила видео, на котором готовит лыжи к гонке, поливая их шампанским. Всё бы ничего, вот только на фоне играла песня норвежской группы Soppgirobygget – Kjøpe hele Sverig («Купить всю Швецию»), в которой поётся о том, что более богатая Норвегия при желании может купить всю Швецию, да и вообще она круче соседа во всех отношениях.

Мы уже разбирали эту песню и ссору лыжниц из-за неё. Вот, почитайте.

Видео очень понравилось и болельщикам, и норвежским спортсменам. Йоханнес Бё, например, поставил пять звёзд и сопроводил свой комментарий эмодзи с аплодисментами. Ролик так всколыхнул аудиторию, что число подписчиков аккаунта сервис-бригады стало стремительно расти.

Видимо, это сподвигло сервисёров на создание нового ролика, в котором они подшучивают над шведами. После эстафет на этапе Кубка мира в Рупольдинге, где норвежцы одержали две победы, а шведы стали четвёртыми и восьмыми, сервисмены пришли к вакс-машине сборной Швеции и помыли её с помощью шампанского.

«Рука помощи милому брату», – подписали видео норвежцы.

Ролик снова вызвал восторг у болельщиков, Ветле Шоста Кристиансен назвал создателей видео легендами, а Ингрид Тандреволд – в шутку «идиотами».

«С наилучшими пожеланиями от норвежцев»

Ещё более жёстко норвежцы стали троллить шведов на этапе Кубка мира в Антхольце. После спринта, в котором Мартин Понсилуома проиграл Йоханнесу Бё, сервисёры пафосно подарили шведской сборной бутылку шампанского. Это засняли на видео, которое подписали: «С наилучшими пожеланиями от норвежской вакс-машины».

На следующий день вышел другой ролик-поздравление Понсилуомы, но на этот раз – с бронзой. Норвежцы засняли тренировку шведов, а поверх наложили аудиодорожку из кинофильма «Ронья, дочь Разбойника», снятого по мотивам книги Астрид Линдгрен. Это были звуки волшебных существ, вероятно, троллей, которых встретила Ронья. В конце видео были кадры с этими монстрами.

Стоит сказать, подшучивают норвежские сервисёры и над собой. В одном из последних роликов уже их вакс-машину поливают представители сервис-бригады сборной Германии. «Спасибо, что подготовили нашу машину. Увидимся на чемпионате мира в Оберхофе», – написали скандинавы.

«Бедным шведам становится не по себе»

Как оказалось, весь креатив норвежцев был не слишком приятен шведам. После этапа Кубка мира в Антхольце не выдержал Себастиан Самуэльссон.

«Этого стало слишком много. Это уже не круто. Они перешли черту. Если мы выиграем медаль в эстафете в Оберхофе, мы нанесём ответный удар».

Поддержали его и представители шведской сервис-бригады. По мнению главы сервисёров Дэвида Ларссона, норвежцы просто завидуют их новой вакс-машине, которая в два раза больше, чем у соседей: «Я думаю, они немного завидуют, в частности этой вакс-машине. Вероятно, им немного скучно».

Удивительно, но даже норвежские биатлонисты поддержали шведов, намекнув, что сервис-бригада их команды действительно перегибает палку.

«Иногда мне кажется, что бедным шведам становится не по себе», – заявила Каролин Кноттен.

«Посты становятся всё грубее и грубее, и сервисменам в конце концов придётся остановиться», – согласился с ней Стурла Легрейд.

«Действия сервисёров для нас будто укус за задницу. Мы занимаемся спортом, где мы можем добиться очень многого. Но всё меняется так быстро по сравнению с другими видами спорта. Мы не смеем притеснять иностранцев, потому что знаем, что на следующих соревнованиях легко сами можем провалиться», – раскритиковал сервисменов Тарьей Бё.

Шведы намерены жёстко ответить норвежцам на чемпионате мира в Оберхофе. Турнир стартует уже 8 февраля. Посмотрим, что из этого выйдет.