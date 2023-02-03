«Берегись, Йоханнес Бё, шериф идёт за тобой!» Вдохновляющая история биатлониста из Мексики

Колоритный Рауль Антонио Фигероа в гонке чемпионата Европы отстал от победителя почти на 20 минут. Но всё равно не отчаивается!

Мы часто забываем, что спорт – это не только борьба за олимпийские медали или инструмент политического давления, но и просто кайф, вдохновляющие истории и необычное преодоление себя.

На прошедшем в конце января чемпионате Европы по биатлону впервые в истории выступил мексиканский спортсмен. Конечно, высоким результатом он похвастаться не смог: в спринте 34-летний Рауль Антонио Фигероа занял последнее, 128-е место с девятью промахами и отставанием от лидера почти в 20 минут. Но ему простительно: биатлоном он занимается лишь три года.

«Первый раз на лыжах был ужасен»

Рауль Антонио Фигероа родился в Мехико и большую часть своего детства и юности провёл на песчаных пляжах. Занимался плаванием, бегом, сёрфингом и другими видами спорта, характерными для 25-градусной жары.

Рауль Антонио Фигероа Фото: Из личного архива биатлониста

Однако девять лет назад Фигероа переехал в Европу, чтобы получить степень магистра технических наук. В Австрии Рауль Антонио Фигероа и его друг Кристофер Гомес Матеос, который также приехал из Мексики, и познакомились с зимними видами спорта. Удивительно, но путь мексиканцев в большой биатлон начался с посещения тира в парке аттракционов!

«Мы оба живём в Австрии, в Тироле, и несколько лет назад пришли на пивной фестиваль. Там был тир, и мы решили пострелять, чтобы выиграть плюшевых мишек. У нас хорошо получалось, и австрийский мальчик спросил, почему мы не занимаемся биатлоном», – рассказывал Фигероа Fondo Italia.

Тогда ни он, ни его друг даже не знали, что представляет из себя этот вид спорта. Они начали искать в интернете информацию о биатлоне, всерьёз им заинтересовались и решили попробовать себя в новой сфере. В 2019 году они получили поддержку от Мексиканской лыжной ассоциации, и Олимпийский комитет Мексики признал их профессиональными биатлонистами.

Рауль Антонио Фигероа Фото: Из личного архива биатлониста

Примерно в это же время мексиканцы впервые встали на лыжи в Зеефельде. Как вспоминал Рауль, к первой тренировке они оказались совсем не готовы и пришли в одежде для сноуборда – в широких штанах и длинных куртках.

«Первый раз на лыжах был ужасен. Я до этого даже не катался на горных лыжах, только на сноуборде. Думал, как я могу катиться на таких тонких дощечках и не падать?»

Однако тренировки на лыжах мексиканским биатлонистам всё-таки понравились. Они решили развиваться в зимних видах и иногда на сборах даже присоединяются к национальной команде своей страны по лыжным гонкам.

Рауль Антонио Фигероа с лыжной сборной Мексики Фото: Из личного архива биатлониста

«Мексика стала как Россия и Норвегия»

Практически сразу главной целью Фигероа и Матеоса стали Олимпийские игры в Пекине. Поэтому после создания мексиканской федерации биатлона атлеты отправились в Зальцбург, в штаб-квартиру IBU, так как членство Мексики в IBU являлось обязательным условием для их участия в соревнованиях.

«В штаб-квартире IBU в Зальцбурге сначала не знали, что с нами делать, но в октябре 2019 года решили: Мексика стала частью IBU вместе с такими биатлонными странами, как Норвегия, Германия, Франция, Россия и Австрия.

На сайте IBU мы постоянно ищем свои имена в списке спортсменов, чтобы мотивировать себя. Мы говорим: «Берегись, Йоханнес Бё, два шерифа идут за тобой по пятам!» – рассказывает мексиканский биатлонист.

Рауль Антонио Фигероа Фото: Из личного архива биатлониста

Биатлонисты получили необходимый инвентарь – подержанные лыжи и ботинки за € 70, а также гоночные комбинезоны за € 15, и начали подготовку к зимним Всемирным играм мастеров – 2020 в Инсбруке. Однако за четыре недели до старта соревнований бравые мексиканцы столкнулись с новой проблемой – у них не было винтовок. Им удалось добыть оружие, и за пять дней до начала турнира они начали тренировки на стрельбище.

В своей первой биатлонной гонке мексиканцы смогли преодолеть десятикилометровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами. Правда, на это у них ушло чуть больше часа, что в два раза больше, чем у других, более опытных и мастеровитых участников в их возрастной категории.

«Посещали мысли всё бросить»

После этого мексиканские биатлонисты начали выступать на Кубке IBU. С сезона-2020/2021 Рауль Антонио Фигероа пробежал уже 13 гонок, а в 2023 году впервые выступил на чемпионате Европы, где, несмотря на отставание от лидера в 19 с лишним минут, финишировал с широкой улыбкой.

Рауль Антонио Фигероа Фото: Из личного архива биатлониста

«Комментатор сказал: «Приятно видеть этого парня, проделавшего путь из Мексики, чтобы соревноваться здесь. Неважно, что он отстал на 19 минут, но это улыбка на его лице?!» – делился впечатлениями мексиканец.

Это была эмоциональная гонка. Начал я вполне нормально, доехал до первой стрельбы и тут… ужас… Промазал по всем мишеням и понял, что напортачил с поправками. Вторая стрельба не лучше. Во время бесконечных штрафных кругов меня посещали мысли о том, чтобы всё бросить. Но нет, я тот, кто принимает и свои успехи, и ошибки. Так что я пробился к финишу с широкой улыбкой, потому что я победил свои сомнения в себе и закончил эту гонку с самым быстрым временем на лыжах, которое у меня когда-либо было!»

Его соотечественник 37-летний Кристофер Гомес Матеос пока выступил лишь в одной гонке Кубка IBU из-за проблем со здоровьем, однако спортсмен приезжает на соревнования в качестве тренера и обещает, что ещё выступит на международных турнирах. Сейчас оба мексиканских спортсмена живут в Австрии и совмещают работу с тренировками.

Рауль Антонио Фигероа и Кристофер Гомес Матеос Фото: Из личного архива Рауля Антонио Фигероа

К сожалению, мечта мексиканских биатлонистов об Олимпийских играх пока не сбылась, но, учитывая упорство Фигероа и Матеоса, вполне возможно, что уже на Олимпиаде-2026 мы увидим мексиканцев в числе участников.