«Эту золотую медаль я назвал бы чудом». Самый успешный ЧМ по биатлону в истории России

8 февраля в Оберхофе (Германия) стартует долгожданный чемпионат мира – 2023 по биатлону. Впервые в истории он будет проходить без участия сборной России. Пускай в последние годы россияне не блистали на главном турнире сезона, отсутствие наших спортсменов вызывает грусть. Перед стартом исторического ЧМ мы решили вспомнить лучшие выступления российской сборной на турнире. Осторожно, можно пустить слезу ностальгии.

Раньше было лучше

Сборная СССР всегда была одним из лидеров биатлона, но и после распада Союза ситуация не изменилась. В 90-х сборная России стабильно показывала свой класс, завоёвывая не меньше трёх медалей на всех чемпионатах мира. Исключениями стали лишь два турнира – в 1994 и 1995 годах.

В 1993-м россияне вообще стали первыми в общем зачёте по количеству медалей. Тогда наши спортсмены завоевали восемь наград: четыре серебра и четыре бронзы. Шикарным получился и ЧМ-1996. Там россияне стали лидерами общего зачёта и по количеству золота, и по количеству медалей. В копилке команды было восемь наград: по четыре золота и серебра.

Сергей Тарасов Фото: РИА Новости

Нулевые можно назвать «золотой эрой» сборной России по биатлону. Команда продолжила завоёвывать не менее трёх медалей на всех ЧМ, кроме урезанных турниров в олимпийские годы, когда проводились лишь одна-две гонки.

В 2001 году россияне заняли первое место в общем зачёте, имея в своей копилке три золотые медали. В 2005 году сборная России выиграла восемь наград (2 – 4 – 2), но настоящий триумф случился спустя три года. На ЧМ-2008 россияне завоевали 11 медалей и стали первыми в общем зачёте по этому показателю (три золота, три серебра и пять бронзовых наград).

А вот с началом 2010-х у сборной России что-то пошло не так. За период с 2010 по 2021 год россияне никогда не завоёвывали больше трёх наград на одном ЧМ, а на турнирах в 2010-м (урезанный турнир из-за Олимпиады) и 2016-м вообще остались без медалей. При этом за более чем десять лет на высшую ступеньку пьедестала наши спортсмены поднимались лишь три раза.

Турнир Общее количество медалей Золото Серебро Бронза Место в общем зачёте ЧМ-1993 8 0 4 4 6 ЧМ-1994* 1 0 1 0 3 ЧМ-1995 1 0 1 0 5 ЧМ-1996 8 4 4 0 1 ЧМ-1997 6 2 2 2 2 ЧМ-1998 3 2 0 1 1 ЧМ-1999 4 0 3 1 4 ЧМ-2000 6 2 4 0 2 ЧМ-2001 3 3 0 0 1 ЧМ-2002* 1 0 1 0 4 ЧМ-2003 5 2 2 1 3 ЧМ-2004 6 1 3 2 4 ЧМ-2005 8 2 4 2 3 ЧМ-2006* 1 1 0 0 1 ЧМ-2007 3 1 1 1 4 ЧМ-2008 11 3 3 5 3 ЧМ-2009 6 2 1 3 3 ЧМ-2010* 0 0 0 0 - ЧМ-2011 3 0 3 0 6 ЧМ-2012 2 0 0 2 7 ЧМ-2013 2 0 1 1 5-7 ЧМ-2015 2 1 0 1 5 ЧМ-2016 0 0 0 0 - ЧМ-2017 2 1 0 1 5 ЧМ-2019 3 0 2 1 7 ЧМ-2020 2 1 0 1 4 ЧМ-2021 1 0 0 1 7

* ЧМ из одной-двух дисциплин, не представленных на Олимпийских играх.

Чудеса из 90-х

На чемпионате мира – 1993 в Боровце наши спортсмены впервые представляли именно сборную России. Тогда программа турнира состояла всего из четырёх дисциплин: спринта, индивидуальной гонки, а также эстафеты и командной гонки. Из Боровца россияне увезли медали с шести гонок, при этом в мужской индивидуалке и женском спринте наши спортсмены заняли вторую и третью ступеньки пьедестала. Героем турнира стал Сергей Тарасов, завоевавший три медали: бронзу и серебро в личных гонках и серебро в командной.

По-настоящему триумфально для сборной России прошёл ЧМ-1996, где команда завоевала восемь медалей. Особенно удачно турнир в Рупольдинге сложился для мужской команды, которая выиграла эстафету, стала второй в командной гонке, а также заняла два первых места в спринте и индивидуалке. По-прежнему блистал Тарасов, борьбу ему навязывали Виктор Майгуров и Владимир Драчёв. У женщин результаты были поскромнее: золото взяла Ольга Ромасько в спринте, а серебро – Ольга Мельник в индивидуальной гонке.

Виктор Майгуров Фото: Zoom/Getty Images

Первые победы XXI века

В начале нового века, когда личные гонки стали важнее командных с точки зрения медального зачёта, сборная России сохранила свой высокий уровень. В 2001 году в программе ЧМ уже были пасьют и масс-старт, а командная гонка канула в Лету. По обновлённой программе россияне сумели выиграть три старта, два из которых были личными. Павел Ростовцев оформил «золотой» дубль в связке спринт-пасьют, а женщины завоевали золото в эстафете. Несмотря на небольшое количество наград, наши спортсмены выиграли общий медальный зачёт. Как оказалось, в последний раз до настоящего времени.

ЧМ-2005 стал особенным для сборной России. Во-первых, в его зачёт впервые была включена смешанная эстафета, которая прошла в Ханты-Мансийске. В новой дисциплине первые два места забрали российские команды. Во-вторых, потому что сборная повторила собственный рекорд по количеству медалей на чемпионатах мира – восемь наград (2 – 4 – 2). Помимо золота в миксте, россияне забрали серебро в мужской и золото в женской эстафетах. В личных гонках на турнире блистали Сергей Чепиков, Ольга Зайцева и Ольга Пылёва.

Лучший турнир в истории

А лучшим турниром в истории сборной России остаётся ЧМ-2008. В Эстерсунде россияне собрали целую россыпь медалей: три золотые, три серебряные и пять бронзовых – 11 штук! На высшую ступеньку пьедестала поднимались Максим Чудов, Екатерина Юрьева, а также Иван Черезов, Николай Круглов и Дмитрий Ярошенко в эстафете. Медали в копилку сборной также принесли: Альбина Ахатова (серебро и бронза), Максим Максимов (бронза) и Светлана Слепцова с Оксаной Неупокоевой (бронза в смешанной эстафете). Единственной гонкой, в которой Россия осталась без награды, была женская эстафета.

Екатерина Юрьева и Максим Чудов стали настоящими триумфаторами того турнира. Юрьева выиграла три медали разного достоинства, а Чудов завоевал четыре медали, три из которых были выиграны в личных гонках. На счету Русской ракеты было два золота, серебро и бронза, что и позволило ему стать лучшим на том ЧМ среди мужчин. Неудивительно, что россиянина после одной из гонок на руках качали сами Уле-Эйнар Бьорндален и Халвар Ханевольд.

«Если честно, то сам не ожидал, что с первой же гонки чемпионат для меня будет складываться так успешно, – рассказывал Чудов. – Конечно, хотелось медалей в личных гонках, и я к этому стремился. Но золотую медаль спринта я бы назвал своего рода чудом. К этому успеху я шел очень долго, ведь это моё первое золото на взрослых чемпионатах мира в личной гонке».

Максим Чудов Фото: Agence Zoom/Getty Images

Поразительно, но, собрав целую россыпь наград, Россия была лишь третьей в командном зачёте. Первые два места заняли норвежцы и немцы, опередившие нашу команду по количеству завоёванных золотых медалей.

Тогда ещё российский биатлон не громыхал допинг-скандалами. Тогда никто не знал про Родченкова и Макларена. Тогда представить себе, что Россию будут лишать флага и гимна на Олимпиадах, было решительно невозможно.

Верните нам тот биатлонный 2008-й!