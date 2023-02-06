«Хочу насладиться этим моментом». Как россиянин расстроил французов и выиграл золото ЧМ

На чемпионате мира – 2023 по биатлону российские биатлонисты останутся без побед. Просто потому, что в Оберхоф из-за санкций не поедут. Очень жаль, потому что в последние годы у России с золотом на биатлонных ЧМ негусто. Последняя победа была почти три года назад – в феврале 2020-го. Тогда сенсацию на главном турнире года устроил Александр Логинов.

Чёрный день российского биатлона

15 февраля 2020-го должно был стать «чёрным днём» в истории российского биатлона. Утром, до старта мужского спринта на ЧМ, Евгений Устюгов был официально признан виновным в нарушении антидопинговых правил, а его результаты с августа 2013 года до конца сезона-2013/2014 были аннулированы. В итоге Россия лишилась своей главной медали последних лет – золота мужской эстафеты на Олимпиаде в Сочи, которое в невероятной борьбе завоевали Алексей Волков, Дмитрий Малышко, Антон Шипулин и сам Устюгов.

Казалось, что дальше будет только хуже.

В феврале 2020-го никакого позитива в российском биатлоне не ожидалось. В личных гонках наши спортсмены не выигрывали ЧМ уже более 12 лет, а с последнего командного золота турнира прошло три года. В довершение всего в сезоне-2019/2020 сборная установила антирекорд по количеству гонок без медалей. К спринту в Антерсельве их насчитывалось уже 28.

К тому же первую гонку ЧМ – смешанную эстафету – россияне провели неудачно, заняв лишь шестое место с минутным отставанием от чемпионов. Единственным, кто выглядел хорошо в «смешанке», был Александр Логинов.

Он-то и сотворил 15 февраля чудо. Как всегда – вопреки всему.

Как Александр Логинов выиграл спринт Фото: TF-Images/Getty Images

Кто победит? Француз или норвежец?

Годом ранее, на ЧМ-2019, Логинов уже поднимался на подиум в спринте. Тогда он стал вторым, проиграв занявшему первое место норвежцу Йоханнесу Бё 14 секунд. Тройку призёров в той гонке замкнул Кентен Фийон Майе.

Спустя год претенденты на медали были всё те же, да ещё и Тарьей Бё с Мартеном Фуркадом. Йоханнес Бё стартовал под четвёртым номером. Почти в гордом одиночестве он прошёл дистанцию и, несмотря на промах на лёжке и до ужаса медленный последний круг, стал первым. Йоханнес упал и долго не мог подняться на финише. Видимо, сказалась скомканная подготовка к ЧМ, во время которой он находился дома с женой и новорождённым сыном.

Практически сразу борьбу Бё навязал Фуркад. Француз оказался лучше норвежца и в точности стрельбы, и в скорости на дистанции, что и позволило Мартену обойти Йоханнеса на финише на пару секунд. А вскоре в тройку вклинился ещё один представитель «трёхцветных» – Фийон Майе. Несмотря на промах на лёжке, француз показал невероятную прыть ногами. Кентен «привёз» своим соперникам на финише целых 15 секунд!

Занять место на французско-норвежском подиуме хотел и Тарьей Бё. Старший из братьев чисто отработал на рубеже и на последний круг уходил в лидерах, однако его скорости не хватило, чтобы сохранить шансы на золотую медаль. На финише Тарьей стал только третьим, сместив Йоханнеса с пьедестала.

Как Александр Логинов выиграл спринт Фото: РИА Новости

Как россиянин Фуркада расстроил

Логинов же стартовал лишь под 43-м номером, последним из потенциальных претендентов на медаль. К моменту своего выхода на дистанцию Александр уже знал результаты соперников и понимал, на что нужно равняться. Уже позже россиянин признался, что это ему действительно очень помогло.

Начал Логинов в хорошем темпе и уже после первой лёжки, где отработал чисто, пробился в топ-6. Ко второму рубежу, где должна была решиться судьба медали, россиянин подошёл лидером. Смотреть на работу Александра на стойке было по-настоящему страшно: по ходу сезона спортсмен не отличался точностью стрельбы и частенько допускал ненужные промахи в ответственные моменты. Но тут нервы Логинова не подвели: два выстрела он сделал медленно, зато последние три закрыл в очень высоком темпе.

На последний круг россиянин ушёл с преимуществом в 7,5 секунды. Оставалось только его не растерять. Пока Логинов боролся сам с собой на заключительных метрах дистанции, в кадры трансляции попало, как Мартен Фуркад что-то напряжённо и расстроенно изучает в телефоне. Тогда многие решили, что француз наблюдает за онлайн-результатами соперника из России.

«Это очень важная медаль»

В итоге Александр финишировал первым с преимуществом над Кентеном в 6,5 секунды! Однако праздновать чемпионство было рано. Испортить Логинову праздник попытался ещё один французский биатлонист Эмильен Жаклен, который проводил тогда свой первый сильный сезон. К счастью, промах на стойке не позволил французу изменить расклады в тройке призёров.

Победа Логинова была для России невероятно радостной, ведь она прервала «чёрную полосу» безмедальных гонок. Правда, ярких эмоций чемпиона болельщики не увидели. Александр ещё перед чемпионатом мира дал «обет молчания» на время турнира и отказался говорить с прессой. Именно поэтому после своего триумфа россиянин сказал лишь пару фраз разным СМИ.

«Думаю, что залог хорошего результата – чистая стрельба. Я был немножко в выигрышной ситуации, так как знал время Кентена Фийона Майе и Мартена Фуркада, но тут финишный круг всегда дается тяжело. Сейчас я счастлив и хочу просто закрыть глаза и насладиться этим моментом. 80% последнего круга я думал о жене и дочери, потому что я очень соскучился и очень хочу к ним, и, наверное, мне это очень помогло. Это очень важная медаль, и я надеюсь, что все сумеют порадоваться этому моменту», – признался тогда Логинов.

Спустя сутки россиянин снова показал свой класс. В гонке преследования он завоевал бронзу. А дальше был утренний обыск итальянской полицией и отказ от участия в масс-старте, но это уже совсем другая история.