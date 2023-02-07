«Да, победить мне будет сложно». Норвежский биатлонист готов войти в историю на ЧМ-2023

У Йоханнеса Бё есть все шансы установить потрясающий мировой рекорд. Получится ли это сделать?

В среду, 8 февраля, в Оберхофе стартует чемпионат мира по биатлону – 2023. Да, без России – к этому все давно привыкли. Но со всеми мировыми звёздами, интригами и красивой борьбой за медали – это всё точно будет!

Ожидается, что главным героем турнира станет Йоханнес Бё. На старте сезона он переписывает мировые рекорды один за другим – на Кубке мира ему равных просто нет. Пока соперники ищут оптимальную форму, Бё забирает себе почти все золотые награды. До чемпионата мира прошло 14 личных гонок, и Йоханнес выиграл 11 из них. Также сборная Норвегии при участии своего лидера выиграла все четыре мужских эстафеты, и это просто фантастическая статистика.

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Вдумайтесь только! Бё-младший в этом сезоне выиграл 15 из 18 гонок. Просто какой-то биатлонный Мидас – чего не коснётся, всё превращает в золото.

Учитывая эту тенденцию, чемпионат мира в Оберхофе – это шанс для Бё войти в историю мирового биатлона, выиграв максимум золота на одном турнире.

Сейчас в программе соревнований 12 дисциплин: пять мужских и пять женских (по четыре личных гонки плюс эстафета), а также две смешанных: микст и сингл-микст. То есть в теории спортсмен может выиграть семь золотых наград. Учитывая, что классическая и одиночная смешанные эстафеты разведены по разным дням, выступить в обеих гонках – не проблема. На последних трёх чемпионатах мира Йоханнес Бё, кстати, так и делал и везде брал медали.

Значит ли это, что Йоханнес выиграет семь золотых?

А вот это вряд ли. Во-первых, каким бы суперчемпионом ни был претендент на такой результат, всегда сложно удерживать фантастическую форму на протяжении двух недель турнира. Во-вторых, в биатлоне по-прежнему высок уровень конкуренции, и многие биатлонисты целенаправленно готовились именно к чемпионату мира в Оберхофе. В-третьих, никто не отменял случайность и удачу. В биатлоне можно попасть в порыв ветра, сделать необязательный промах и загубить отличную, казалось бы, гонку.

Всё это подтверждается на практике. Пока ни одному биатлонисту не удалось выиграть на одном турнире больше четырёх золотых медалей. Бьорндален делал это в Хохфильцене в 2005-м, Свендсен – в Нове-Место в 2013-м, Мартен Фуркад – в Хольменколлене в 2016-м, Легрейд – в Поклюке в 2021-м. И даже сам Бё выиграл четыре гонки в Эстерсунде в 2019-м. Но привезти с турнира сразу пять золотых наград пока не удавалось никому.

Сам Бё довольно скромно оценивает свой статус безоговорочного фаворита грядущего чемпионата мира и не говорит об исторических рекордах.

«Я фаворит? Нет заранее присуждённых побед. Все бегают с чистого листа. Думаю, многие спортсмены начали смотреть в сторону чемпионата мира уже в начале января. Со своей стороны, я был сосредоточен на подготовке к каждому следующему этапу Кубка мира. Но долгого перерыва не было, и это говорит в мою пользу. Всякое может случиться, и я ничего не принимаю как должное.

Кто мои главные конкуренты? Все норвежцы на самом деле. Я также думаю, что Эмильен Жаклен показал хороший темп в Антерсельве, и Мартин Понсилуома с двумя призовыми местами. Так что да, победить будет сложно.

Я должен постараться, чтобы выиграть одну золотую медаль или несколько. Но если вы выиграли 10-11 гонок, как я в этом году, то действительно будет большим разочарованием остаться без золота на чемпионате мира».

Йоханнес Бё Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Безусловно, Йоханнес лукавит. С 2018 года он всегда покидал главный турнир года, забрав как минимум два золота. Два раз он привозил домой четыре медали (из упомянутого уже Эстерсунда-2019 и Пекина-2022). Так что вряд ли норвежец будет доволен собой, если не попробует переписать рекорды.

Объективно у Бё сейчас есть все шансы добиться успеха. Но получится ли?

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