Главные звёзды чемпионата мира по биатлону — 2023. За кем следить, кроме Йоханнеса Бё?

Главные звёзды чемпионата мира по биатлону — 2023
Сможет ли кто-то навязать борьбу Йоханнесу Бё?
Кто фаворит ЧМ?
В Оберхофе стартует чемпионат мира по биатлону — 2023. Даже без участия России на турнире хватает претендентов на медали из других стран. И это не только Йоханнес Бё.
Йоханнес Бё
Главной звездой ЧМ должен стать Йоханнес Бё. Норвежец проводит фантастический сезон на Кубке мира. У него 11 побед и 13 медалей в 14 личных гонках! На ЧМ от Бё ждут нового рекорда по числу побед.
Стурла Легрейд
Ещё один фаворит — Стурла Легрейд. В нынешнем сезоне на КМ норвежец выиграл 11 медалей в 14 личных гонках и ни разу не опускался ниже шестого места.
Ветле Шоста Кристиансен
Побороться за медали может и Ветле Шоста Кристиансен. В этом году он выиграл три серебра и четырежды оказался в топ-6. Тем не менее в общем зачёте норвежец идёт на третьем месте.
Эмильен Жаклен
В нынешнем сезоне Эмильен Жаклен выступает не слишком стабильно. Он выиграл пока лишь три личных медали. Несмотря на это, француза считают одним из основных претендентов на медали.
Кентен Фийон Майе
Кентен Фийон Майе более стабилен, чем Жаклен. В его копилке лишь одно серебро, но по результатам он ни разу не выпадал из 20 сильнейших. Француз — опытный боец и может побороться за медали ЧМ.
Мартин Понсилуома
Мартин Понсилуома неплохо показывал себя в течение сезона, но заявку на ЧМ сделал на этапе КМ в Антхольце. Там швед выиграл две медали. Вероятно, Мартин проявит себя и на турнире в Оберхофе.
Себастиан Самуэльссон
Олимпийский чемпион из Швеции проводит не самый удачный сезон: в личных гонках у него нет ни одной награды. Но всем известно, что Себастиан умеет хорошо готовиться к главным стартам.
Бенедикт Долль
Многие делают ставку и на хозяина ЧМ Бенедикта Долля. Пускай у немца всего одна медаль в этом сезоне, он показывает хорошие результаты в топ-10. Как известно, дома и стены помогают.
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Главные звёзды чемпионата мира по биатлону — 2023. За кем следить, кроме Йоханнеса Бё?
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