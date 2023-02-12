Чемпионат мира по биатлону — 2023. Йоханнес Бё всё-таки установит великий рекорд? LIVE

В Оберхофе (Германия) продолжается чемпионат мира — 2023 по биатлону. В воскресенье, 12 февраля, будут разыграны сразу два комплекта наград — в женской и мужской индивидуальных гонках. Девушки выйдут на старт пасьюта в 15:25 по московскому времени, мужчины — в 17:30.

В женской гонке по итогам спринта ожидается яркая борьба: Денизе Херрман-Вик и Ханна Эберг уйдут на трассу почти одновременно, да и остальные соперницы недалеко. А в мужской Йоханнес Бё накануне сделал себе приличный задел, и если его не догонит брат Тарьей, то норвежец заберёт себе третье золото ЧМ-2023.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию обеих гонок преследования и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас