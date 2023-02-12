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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
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Чемпионат мира по биатлону — 2023 — онлайн-трансляция гонки преследования (женщины, мужчины) 12 февраля на ЧМ-2023

Чемпионат мира по биатлону — 2023. Йоханнес Бё всё-таки установит великий рекорд? LIVE
Ангелина Николаева Татьяна Постникова
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ЧМ-2023, Йоханнес Бё
Комментарии
Может ли кто-то помешать лидеру сборной Норвегии забрать очередное золото?
Расписание чемпионата мира по биатлону - 2023
Полный медальный зачёт ЧМ-2023 по биатлону

В Оберхофе (Германия) продолжается чемпионат мира — 2023 по биатлону. В воскресенье, 12 февраля, будут разыграны сразу два комплекта наград — в женской и мужской индивидуальных гонках. Девушки выйдут на старт пасьюта в 15:25 по московскому времени, мужчины — в 17:30.

В женской гонке по итогам спринта ожидается яркая борьба: Денизе Херрман-Вик и Ханна Эберг уйдут на трассу почти одновременно, да и остальные соперницы недалеко. А в мужской Йоханнес Бё накануне сделал себе приличный задел, и если его не догонит брат Тарьей, то норвежец заберёт себе третье золото ЧМ-2023.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию обеих гонок преследования и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Live Татьяна Постникова

Среди фаворитов женского пасьюта призёры спринта Денизе Херрман-Вик, Ханна Эберг, Линн Перссон, Марте Рёйселанд и Жулия Симон.

В зачёте гонок преследования Кубка мира лидером идёт Эльвира Эберг, сегодня пропускающая гонку, второе и третье места занимают Жулия Симон и Доротея Вирер. В топ-5 входят также Лиза Виттоцци, также не стартующая сегодня, и Денизе Херрман-Вик.

13:09 Татьяна Постникова

Сегодня в женской гонке не стартуют несколько лидеров. Из-за гриппа с пасьюта снялась Лиза Виттоцци, финишировавшая в спринте пятой. Вследствие болезни в гонке не будет участвовать и Эльвира Эберг, ставшая в спринте 16-й.

12:55 Татьяна Постникова

Многие на ЧМ-2023 ждали прорыва от экс-лыжницы Анамарии Лампич, но, увы, спринт, где у неё было больше всего шансов, спортсменка провалила. Впереди – пасьют. Получится ли у словенки отыграть как можно больше мест?

«Лампич может взять золото». Почему словенская экс-лыжница провалилась на ЧМ по биатлону «Лампич может взять золото». Почему словенская экс-лыжница провалилась на ЧМ по биатлону
12:45 Татьяна Постникова

Первой сегодня стартует женская гонка. Давайте вспомним, как прошёл спринт, где победительницей стала Денизе Херрман-Вик.

Трансляции чемпионата мира по биатлону доступны в Okko

12:41 Татьяна Постникова

После трёх гонок турнира медальный зачёт ЧМ-2023 выглядит следующим образом. Интересно, как расклады поменяются сегодня?

Медальный зачёт ЧМ-2023

Медальный зачёт ЧМ-2023

12:29 Татьяна Постникова

Один из фаворитов мужской гонки преследования сегодня несомненно Йоханнес Бё. На ЧМ-2023 норвежец может установить рекорд по количеству выигранных медалей. Пока никто из мужчин не завоёвывал больше четырёх наград на одном ЧМ. Сейчас в копилке Бё уже две награды, до нового рекорда осталось не так много. Как вы относитесь к потенциальному достижению Йоханнеса?

12:19 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Сегодня нас ждёт долгий биатлонный день. В Оберхофе запланированы целых два старта – мужской и женский пасьюты. Женская гонка начнётся в 15.25, а мужская – в 17.30 по Москве.

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