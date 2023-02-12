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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
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17:30 Мск
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Чемпионат мира — 2023: Йоханнес Бё выиграл гонку преследования и побил рекорд Уле-Эйнара Бьорндалена

Йоханнес Бё побил рекорд Бьорндалена в гонке преследования. Он просто фантастически крут!
Татьяна Постникова
Йоханнес Бё выиграл гонку преследования
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Норвежец выиграл у ближайшего преследователя больше минуты. И это после того, как остановился на финише!

12 февраля – это день крутых побед в пасьютах на ЧМ-2023. Вслед за Жулией Симон настоящую историю сотворил Йоханнес Бё. Норвежец мало того, что выиграл третью гонку подряд, так ещё и на финиш Бё пришёл с преимуществом в 1 минуту 11,2 секунды и установил новый рекорд! Ранее такого на ЧМ не позволял себе никто. Даже Бьорндален доминировал не так сильно.

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Новый рекорд Бё

Кажется, в победе Йоханнеса в очередной гонке не сомневался никто. Во-первых, Бё стартовал с комфортным для себя преимуществом в 15 секунд, которое увеличил до 21,7 уже к первому рубежу. А на стрельбе сегодня лидеру сборной Норвегии откровенно везло. На обеих лёжках он был точен, однако несколько мишеней закрыл, попав по габаритам.

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К первой стойке Йоханнес «вёз» ближайшему преследователю – своему брату Тарьею – уже 44,5 секунды. После стрельбы Бё-младший выигрывал у соперников уже больше минуты. До неприличного отрыв вырос после последней стойки. Там Йоханнес быстро и точно закрыл все мишени, а потом поднял руку вверх, повернувшись к трибунам. Чемпион ушёл на заключительный круг с преимуществом в 1 минуту 12 секунд над Стурлой Легрейдом. По ходу последнего круга отрыв только рос, но перед финишной чертой Бё остановился, развернулся к зрителям, встал на колено и пальцем сделал выстрел. Йоханнес мог себе это позволить, ведь даже после такого отрыв норвежца был фантастическим для чемпионата мира – 1.11,2.

Такой отрыв в пасьюте – абсолютный рекорд чемпионатов мира в пасьютах. До этого лучшим по этому показателю был Уле-Эйнар Бьорндален, который на ЧМ-2007 «привёз» на финише россиянину Максиму Чудову 1 минуту 9,8 секунды.

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Борьба за серебро

Между тем за оставшиеся места на подиуме развернулась жёсткая схватка. До третьей стрельбы основным претендентом на серебро был Тарьей Бё, однако норвежец допустил два промаха и откатился на пятое место. А в лидеры среди преследователей вырвался Стурла Легрейд. Ему удалось сохранить второе место до финиша. С нулём норвежец проиграл Бё больше минуты.

Йоханнес Бё

Йоханнес Бё

Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images

За третье место спортсмены боролись ещё более серьёзно. В порыве погони Андрей Расторгуев сильно упал на одном из спусков. Латвиец прокатился на животе, вылетел за пределы трассы вниз головой и запутался винтовкой в заграждении. В итоге болельщикам, стоявшим у трассы, пришлось вытаскивать оружие биатлониста и помогать ему подняться. Из-за этого Расторгуев потерял больше минуты и окончательно выбыл из борьбы за медали.

Вообще, до третьей стрельбы топ-3 замыкал Стурла Легрейд, но менее чем в 17 секундах от него аж четыре спортсмена: Йоханнес Кюн, Себастиан Самуэльссон, Ветле Шоста Кристиансен и Йоханнес Дале. На первой стойке Легрейд перешёл на вторую позицию, Дале и Кюн выбыли из борьбы за бронзу, но к претендентам на третье место присоединился Тарьей Бё.

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С четвёртой стрельбы Самуэльссон, Кристиансен и Бё вышли вместе, однако Ветле отвалился практически сразу. Швед и норвежец же вели борьбу до финишного створа, где сильнее оказался Себастиан. Он с двумя промахами проиграл Йоханнесу 1 минуту 54,7 секунды!

После таких эмоциональных стартов у биатлонистов будет день на восстановление. Уже 14 февраля в 16.30 в Оберхофе начнётся индивидуальная гонка. Посмотрим, получится ли у Бё выиграть четвёртое золото подряд.

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