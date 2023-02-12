Йоханнес Бё побил рекорд Бьорндалена в гонке преследования. Он просто фантастически крут!

Норвежец выиграл у ближайшего преследователя больше минуты. И это после того, как остановился на финише!

12 февраля – это день крутых побед в пасьютах на ЧМ-2023. Вслед за Жулией Симон настоящую историю сотворил Йоханнес Бё. Норвежец мало того, что выиграл третью гонку подряд, так ещё и на финиш Бё пришёл с преимуществом в 1 минуту 11,2 секунды и установил новый рекорд! Ранее такого на ЧМ не позволял себе никто. Даже Бьорндален доминировал не так сильно.

Новый рекорд Бё

Кажется, в победе Йоханнеса в очередной гонке не сомневался никто. Во-первых, Бё стартовал с комфортным для себя преимуществом в 15 секунд, которое увеличил до 21,7 уже к первому рубежу. А на стрельбе сегодня лидеру сборной Норвегии откровенно везло. На обеих лёжках он был точен, однако несколько мишеней закрыл, попав по габаритам.

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К первой стойке Йоханнес «вёз» ближайшему преследователю – своему брату Тарьею – уже 44,5 секунды. После стрельбы Бё-младший выигрывал у соперников уже больше минуты. До неприличного отрыв вырос после последней стойки. Там Йоханнес быстро и точно закрыл все мишени, а потом поднял руку вверх, повернувшись к трибунам. Чемпион ушёл на заключительный круг с преимуществом в 1 минуту 12 секунд над Стурлой Легрейдом. По ходу последнего круга отрыв только рос, но перед финишной чертой Бё остановился, развернулся к зрителям, встал на колено и пальцем сделал выстрел. Йоханнес мог себе это позволить, ведь даже после такого отрыв норвежца был фантастическим для чемпионата мира – 1.11,2.

Такой отрыв в пасьюте – абсолютный рекорд чемпионатов мира в пасьютах. До этого лучшим по этому показателю был Уле-Эйнар Бьорндален, который на ЧМ-2007 «привёз» на финише россиянину Максиму Чудову 1 минуту 9,8 секунды.

Борьба за серебро

Между тем за оставшиеся места на подиуме развернулась жёсткая схватка. До третьей стрельбы основным претендентом на серебро был Тарьей Бё, однако норвежец допустил два промаха и откатился на пятое место. А в лидеры среди преследователей вырвался Стурла Легрейд. Ему удалось сохранить второе место до финиша. С нулём норвежец проиграл Бё больше минуты.

Йоханнес Бё Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images

За третье место спортсмены боролись ещё более серьёзно. В порыве погони Андрей Расторгуев сильно упал на одном из спусков. Латвиец прокатился на животе, вылетел за пределы трассы вниз головой и запутался винтовкой в заграждении. В итоге болельщикам, стоявшим у трассы, пришлось вытаскивать оружие биатлониста и помогать ему подняться. Из-за этого Расторгуев потерял больше минуты и окончательно выбыл из борьбы за медали.

Вообще, до третьей стрельбы топ-3 замыкал Стурла Легрейд, но менее чем в 17 секундах от него аж четыре спортсмена: Йоханнес Кюн, Себастиан Самуэльссон, Ветле Шоста Кристиансен и Йоханнес Дале. На первой стойке Легрейд перешёл на вторую позицию, Дале и Кюн выбыли из борьбы за бронзу, но к претендентам на третье место присоединился Тарьей Бё.

С четвёртой стрельбы Самуэльссон, Кристиансен и Бё вышли вместе, однако Ветле отвалился практически сразу. Швед и норвежец же вели борьбу до финишного створа, где сильнее оказался Себастиан. Он с двумя промахами проиграл Йоханнесу 1 минуту 54,7 секунды!

После таких эмоциональных стартов у биатлонистов будет день на восстановление. Уже 14 февраля в 16.30 в Оберхофе начнётся индивидуальная гонка. Посмотрим, получится ли у Бё выиграть четвёртое золото подряд.