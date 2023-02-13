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Чемпионат мира по биатлону — 2023: Себастиан Самуэльссон выиграл бронзу и устроил шутливую перепалку с братьями Бё

«Ему повезло обогнать самого слабого норвежца». Братья Бё опять смеются над Самуэльссоном
Юлия Сидорова
Себастиан Самуэльссон выиграл бронзу
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Разговорчивый швед после бронзы в гонке преследования тоже может позволить себе пошутить над соперниками.

Чемпионат мира – 2023 для шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона, хорошо знакомого российскому болельщику своей разговорчивостью, напоминает американские горки. В первый же день он подставил свою команду в смешанной эстафете и лил горькие слёзы по поводу своей стрельбы, а уже через три дня неожиданно завоевал медаль в гонке преследования.

И как ему это вообще удаётся?

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«Он делает это идеально»

В воскресной гонке стартовавший с 11-го места Самуэльссон без промахов подошёл к четвёртому рубежу в окружении норвежцев: Ветле Шоста Кристиансена и Тарьея Бё. Волнение сказалось на всех, стрельба вышла драматичной, и каждый допустил по два промаха. В итоге Бё-старшему и Самуэльссону удалось оторваться от Кристиансена и делить бронзу вдвоём. Себастиан опередил Тарьея почти перед самым финишным створом и своим присутствием на пьедестале разбавил до этого непобедимых норвежцев.

«Он делает это идеально, какая мощь!» – восхищался в эфире финишной борьбой Самуэльссона экс-биатлонист, а ныне эксперт Бьорн Ферри.

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«Сегодня я использовал свой шанс»

После бронзового финиша швед даже заплакал:

«Вот что такое биатлон: ты то поднимаешься, то опускаешься. И в том, и в другом случае плачешь. Это очень весело, и я очень счастлив. У меня был довольно тяжёлый сезон, и я очень доволен тем, что смог изменить его и сделал это сегодня. Сегодня я использовал свой шанс», – рассказал Самуэльссон.

«Должен признаться, что я много боролся за уверенность в себе, и у меня не получалось. Это выглядит легко, когда всё идет хорошо, но когда становится тяжелее, то и с уверенностью становится сложно. В такой ситуации нужно действительно верить в себя, и сегодня я поверил», – признался швед.

Счастливее самого Самуэльссона выглядел только главный тренер Швеции Йоханнес Лукас. Он тоже не смог сдержать слёз:

«Эта медаль действительно крутая. Я не знаю, многие ли из вас верили в это, может быть, и Себбе тоже не верил. Мы сказали, что не сдадимся, он шаг за шагом пробивался вперёд», – высказался Лукас.

«Братьям Бё, наверное, снятся кошмары»

Обогнав старшего Бё в гонке преследования, Себастиан вспомнил, что ему удавалось опередить и Йоханнеса в борьбе за медали Кубка мира. Он даже позволил себе пошутить: «Братьям Бё, наверное, снятся кошмары».

Швед также отметил, что был рад встретиться на финише именно с Бё, а не с Кристиансеном, который известен своим финишным ускорением. Тарьей в шутку поддержал его в этом: «Он может немного поблагодарить меня за то, что я помог ему избавиться от Ветле. Для Себбе было хорошо, что ему пришлось столкнуться с самым слабым на финише норвежцем».

«Он это заслужил». Даже Йоханнес Бё посмеялся над провалом Самуэльссона на чемпионате мира «Он это заслужил». Даже Йоханнес Бё посмеялся над провалом Самуэльссона на чемпионате мира

Предательство Петтера Нортуга

Ветле Шоста Кристиансен тоже не остался в стороне и прокомментировал бронзу шведа. Оказалось, что перед чемпионатом мира Самуэльссон получил советы от норвежского лыжника Петтера Нортуга, который сейчас находится в Оберхофе в качестве эксперта TV2. Журналисты спросили Себастиана, помогли ли ему в гонке советы 13-кратного чемпиона мира по лыжным гонкам.

«Не знаю, осмелюсь ли я это сказать, потому что тогда ему не разрешат вернуться домой в Норвегию. Но немного помогло», – сказал швед смеясь.

«После всего, что он сказал о Швеции за последние несколько лет, ему, вероятно, следует немного отплатить и помочь шведам, – высказался на эту тему Кристиансен. А потом шутливо пригрозил именитому соотечественнику: «Мы его уличим в государственной измене и серьёзно накажем».

Впрочем, пока с Нортугом всё в порядке. Чемпионат мира будет продолжаться ещё неделю, и пока Петтер может чувствовать себя в безопасности.

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