«Ему повезло обогнать самого слабого норвежца». Братья Бё опять смеются над Самуэльссоном

Разговорчивый швед после бронзы в гонке преследования тоже может позволить себе пошутить над соперниками.

Чемпионат мира – 2023 для шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона, хорошо знакомого российскому болельщику своей разговорчивостью, напоминает американские горки. В первый же день он подставил свою команду в смешанной эстафете и лил горькие слёзы по поводу своей стрельбы, а уже через три дня неожиданно завоевал медаль в гонке преследования.

И как ему это вообще удаётся?

«Он делает это идеально»

В воскресной гонке стартовавший с 11-го места Самуэльссон без промахов подошёл к четвёртому рубежу в окружении норвежцев: Ветле Шоста Кристиансена и Тарьея Бё. Волнение сказалось на всех, стрельба вышла драматичной, и каждый допустил по два промаха. В итоге Бё-старшему и Самуэльссону удалось оторваться от Кристиансена и делить бронзу вдвоём. Себастиан опередил Тарьея почти перед самым финишным створом и своим присутствием на пьедестале разбавил до этого непобедимых норвежцев.

«Он делает это идеально, какая мощь!» – восхищался в эфире финишной борьбой Самуэльссона экс-биатлонист, а ныне эксперт Бьорн Ферри.

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.

«Сегодня я использовал свой шанс»

После бронзового финиша швед даже заплакал:

«Вот что такое биатлон: ты то поднимаешься, то опускаешься. И в том, и в другом случае плачешь. Это очень весело, и я очень счастлив. У меня был довольно тяжёлый сезон, и я очень доволен тем, что смог изменить его и сделал это сегодня. Сегодня я использовал свой шанс», – рассказал Самуэльссон.

«Должен признаться, что я много боролся за уверенность в себе, и у меня не получалось. Это выглядит легко, когда всё идет хорошо, но когда становится тяжелее, то и с уверенностью становится сложно. В такой ситуации нужно действительно верить в себя, и сегодня я поверил», – признался швед.

Счастливее самого Самуэльссона выглядел только главный тренер Швеции Йоханнес Лукас. Он тоже не смог сдержать слёз:

«Эта медаль действительно крутая. Я не знаю, многие ли из вас верили в это, может быть, и Себбе тоже не верил. Мы сказали, что не сдадимся, он шаг за шагом пробивался вперёд», – высказался Лукас.

«Братьям Бё, наверное, снятся кошмары»

Обогнав старшего Бё в гонке преследования, Себастиан вспомнил, что ему удавалось опередить и Йоханнеса в борьбе за медали Кубка мира. Он даже позволил себе пошутить: «Братьям Бё, наверное, снятся кошмары».

Швед также отметил, что был рад встретиться на финише именно с Бё, а не с Кристиансеном, который известен своим финишным ускорением. Тарьей в шутку поддержал его в этом: «Он может немного поблагодарить меня за то, что я помог ему избавиться от Ветле. Для Себбе было хорошо, что ему пришлось столкнуться с самым слабым на финише норвежцем».

Предательство Петтера Нортуга

Ветле Шоста Кристиансен тоже не остался в стороне и прокомментировал бронзу шведа. Оказалось, что перед чемпионатом мира Самуэльссон получил советы от норвежского лыжника Петтера Нортуга, который сейчас находится в Оберхофе в качестве эксперта TV2. Журналисты спросили Себастиана, помогли ли ему в гонке советы 13-кратного чемпиона мира по лыжным гонкам.

«Не знаю, осмелюсь ли я это сказать, потому что тогда ему не разрешат вернуться домой в Норвегию. Но немного помогло», – сказал швед смеясь.

«После всего, что он сказал о Швеции за последние несколько лет, ему, вероятно, следует немного отплатить и помочь шведам, – высказался на эту тему Кристиансен. А потом шутливо пригрозил именитому соотечественнику: «Мы его уличим в государственной измене и серьёзно накажем».

Впрочем, пока с Нортугом всё в порядке. Чемпионат мира будет продолжаться ещё неделю, и пока Петтер может чувствовать себя в безопасности.