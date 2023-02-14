Чемпионат мира по биатлону — 2023. Сегодня Йоханнес Бё наконец-то ошибётся? LIVE

В Оберхофе (Германия) продолжается чемпионат мира — 2023 по биатлону. Во вторник, 14 февраля, будет разыгран один комплект наград — в мужской индивидуальной гонке. Старт — в 16:30 по московскому времени.
Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл уже три золотые награды в трёх гонках и идёт на беспрецедентный рекорд: может завоевать семь чемпионских титулов на одном турнире. Индивидуальная гонка, в которой точность стрельбы обычно важнее скорости, станет для Бё большим испытанием. Но если он сможет выиграть и её, то откроет себе путь в историю биатлона.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки на ЧМ-2023 и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!
Пока больше всех золотых медалей среди мужчин на этом ЧМ завоевал Йоханнес Бё. Норвежец выиграл все предыдущие гонки: смешанную эстафету, спринт и пасьют. И, кажется, сегодня Бё идёт за своей четвёртой победой. Получится ли?
А вот так Йоханнес завоевал своё последнее золото в пасьюте.
Давайте посмотрим на медальный зачёт после пяти гонок из 12 гонок ЧМ-2023. Поменяются ли сегодня расклады?
Медальный зачёт ЧМ-2023 по биатлону
Добрый день, дорогие друзья! В Оберхофе после однодневной паузы продолжается чемпионат мира-2023. Сегодня в программе соревнований мужская индивидуальная гонка. Она стартует в 16.30 по Москве. Будет интересно!
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