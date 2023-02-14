Лучший норвежский биатлонист выиграл три золотые медали подряд. А четвёртая ему под силу?

Чемпионат мира по биатлону — 2023. Сегодня Йоханнес Бё наконец-то ошибётся? LIVE

В Оберхофе (Германия) продолжается чемпионат мира — 2023 по биатлону. Во вторник, 14 февраля, будет разыгран один комплект наград — в мужской индивидуальной гонке. Старт — в 16:30 по московскому времени.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл уже три золотые награды в трёх гонках и идёт на беспрецедентный рекорд: может завоевать семь чемпионских титулов на одном турнире. Индивидуальная гонка, в которой точность стрельбы обычно важнее скорости, станет для Бё большим испытанием. Но если он сможет выиграть и её, то откроет себе путь в историю биатлона.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки на ЧМ-2023 и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!

прямо сейчас. Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите