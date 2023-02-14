Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Статьи

Чемпионат мира по биатлону — 2023 — онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки 14 февраля на ЧМ-2023

Чемпионат мира по биатлону — 2023. Сегодня Йоханнес Бё наконец-то ошибётся? LIVE
Ангелина Николаева Татьяна Постникова
,
ЧМ-2023, Йоханнес Бё
Комментарии
Лучший норвежский биатлонист выиграл три золотые медали подряд. А четвёртая ему под силу?
Расписание чемпионата мира - 2023 по биатлону
Полный медальный зачёт ЧМ-2023 по биатлону

В Оберхофе (Германия) продолжается чемпионат мира — 2023 по биатлону. Во вторник, 14 февраля, будет разыгран один комплект наград — в мужской индивидуальной гонке. Старт — в 16:30 по московскому времени.

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё выиграл уже три золотые награды в трёх гонках и идёт на беспрецедентный рекорд: может завоевать семь чемпионских титулов на одном турнире. Индивидуальная гонка, в которой точность стрельбы обычно важнее скорости, станет для Бё большим испытанием. Но если он сможет выиграть и её, то откроет себе путь в историю биатлона.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки на ЧМ-2023 и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Оставайтесь с нами!

Чемпионат мира по биатлону — в Okko! Смотрите прямо сейчас.
Live Татьяна Постникова

Пока больше всех золотых медалей среди мужчин на этом ЧМ завоевал Йоханнес Бё. Норвежец выиграл все предыдущие гонки: смешанную эстафету, спринт и пасьют. И, кажется, сегодня Бё идёт за своей четвёртой победой. Получится ли?

А вот так Йоханнес завоевал своё последнее золото в пасьюте.

12:21 Татьяна Постникова

Давайте посмотрим на медальный зачёт после пяти гонок из 12 гонок ЧМ-2023. Поменяются ли сегодня расклады?

Медальный зачёт ЧМ-2023 по биатлону

Медальный зачёт ЧМ-2023 по биатлону

12:05 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! В Оберхофе после однодневной паузы продолжается чемпионат мира-2023. Сегодня в программе соревнований мужская индивидуальная гонка. Она стартует в 16.30 по Москве. Будет интересно!

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023