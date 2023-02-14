Йоханнес Бё — реально супермен! Даже плохая стрельба не помешала ему снова забрать золото

Король. Супермен. Непобедимый. А как ещё назвать норвежского биатлониста Йоханнеса Бё после того, что он сотворил в индивидуальной гонке на чемпионате мира — 2023 в Оберхофе? Он выиграл с двумя (!) промахами (за каждый из которых, согласно правилам, получил по штрафной минуте), причём сделал бы это вне зависимости от стрельбы конкурентов.
Он просто был намного быстрее всех!
Индивидуальная гонка у мужчин получилась потрясающе интересной. Много лет уже звучат разговоры о том, что классику давно пора убирать из программы крупнейших турниров. Но такие гонки дарят просто невероятные эмоции, потому что ситуация меняется после каждой стрельбы, после каждой отсечки.
Конечно, Йоханнес Бё, который в Оберхофе до этой гонки взял три золотые медали, в нынешней форме считался фаворитом. Но индивидуальная гонка для него – не самая любимая дисциплина. Да, в 2018-м в Пхёнчхане младший Бё стал именно в индивидуалке олимпийским чемпионом, а в Пекине-2022 – бронзовым призёром, но на чемпионатах мира у него была только одна медаль. Серебро в 2020-м в Антерсельве.
В Оберхофе остановить Йоханнеса не смог никто. Даже несмотря на плохую стрельбу: два промаха и две штрафные минуты у нынешнего короля биатлона. Он промахнулся по разу на втором и третьем рубежах, уступал довольно прилично олимпийскому чемпиону Пекина Кентену Фийону-Майе, чемпиону мира 2021 года Стурле Легрейду и шведу Себастиану Самуэльссону, который после ужасного старта ЧМ-2023 сумел реабилитироваться бронзой в гонке преследования.
Но рыжий Бё великолепно провёл последний рубеж, а по дистанции просто летел. Ближайшим по скорости к Йоханнесу стал швейцарец Жереми Финелло, уступивший норвежцу… 1 минуту и 46 секунд. Самуэльссон проиграл чистым ходом 1 минуту и 59 секунд. Ну то есть всем остальным, чтобы конкурировать с гениальным норвежцем, нужно было стрелять безупречно и быстро. И то всего этого могло бы не хватить для победы над мажущим Бё.
Ближе всех к этому был Стурла Легрейд, который изо всех сил бился за то, чтобы защитить свой чемпионский титул. 19 выстрелов он отправил точно в яблочко, но последним – смазал. Перед гонкой Легрейд говорил, что только два-три промаха Йоханнеса могли бы помочь всем остальным. Не помогли. Ни ему, ни Самуэльссону, который с одним промахом стал третьим.
Думаете, если бы Легрейд и Самуэльссон закрыли бы все 20 мишеней, то обогнали бы Йоханнеса? Как бы не так! Норвежец всё равно бы отстал на 10 секунд, а швед – на 11. И как бороться с таким биатлонистом, как Бё?
Лучшие биатлонисты мира, кроме россиян и белорусов, пытаются ответить на этот вопрос по ходу всего сезона и ответа не находят.
А Йоханнес продолжает выигрывать всё подряд. У него четыре золотых медали в четырёх гонках. Невероятный, умопомрачительный рекорд всё ближе.
- 14 февраля 2023
-
18:40
-
18:34
-
18:29
-
18:26
-
17:41
-
17:21
-
16:26
-
13:25
-
13:01
-
12:05
-
11:36
-
10:53
-
10:41
-
09:45
-
09:00
-
00:54
- 13 февраля 2023
-
23:27
-
21:50
-
19:44
-
19:43
-
18:57
-
18:48
-
18:13
-
17:58
-
17:48
-
17:23
-
16:57
-
15:10
-
14:58
-
13:53
-
13:03
-
00:21
-
00:06
- 12 февраля 2023
-
22:24
-
20:59