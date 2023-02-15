Никого из россиян не включили в Зал славы биатлона. Заслуги наших звёзд решили забыть?

По ходу чемпионата мира по биатлону – 2023 в Оберхофе состоялось заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), на котором было объявлено о решении создать Зал славы биатлона, куда, ясное дело, будут входить самые крутые и титулованные спортсмены в истории.

Вот только россиян нет даже в числе кандидатов. Как же так получилось?

Про заслуги наших звёзд незаслуженно забыли или всё честно?

Помнят только чемпионов

Формально – никаких вопросов к IBU нет и быть не может, поскольку критерии включения в Зал славы оговорены максимально чётко. Чтобы претендовать на включение, биатлонист должен соответствовать всем трём условиям:

Выигрывал общий зачёт Кубка мира; Выигрывал золото чемпионата мира в индивидуальной дисциплине; Выигрывал Олимпиаду в индивидуальной дисциплине.

На момент принятия решения всем критериями соответствовали 22 человека: 8 мужчин и 14 женщин. Первым заходом в Зал славы были включены Уле-Эйнар Бьорндален (Норвегия), Свен Фишер, Андреа Хенкель и Кати Вильхельм (все трое – Германия). Остались ещё 18 спортсменов из семи разных стран.

Среди мужчин: Йоханнес Бё, Тарьей Бё, Эмиль Хегле Свендсен (все – Норвегия), Мартен Фуркад и Рафаэль Пуаре (оба – Франция) и Михаэль Грайс (Германия).

Среди женщин: Тура Бергер, Лив-Грете Шельбрейд (Пуаре), Тириль Экхофф, Марте Рёйселанд (все – Норвегия), Мартина Бек (Глагов), Лаура Дальмайер, Магдалена Нойнер (все – Германия), Анн Бриан (Франция), Магдалена Форсберг (Швеция), Доротея Вирер (Италия), Дарья Домрачева (Беларусь), Габриэла Коукалова (Чехия).

Представителей России или СССР в списке нет. Но о какой-то дискриминации говорить не приходится. Особенно если учесть, что среди кандидатов есть Дарья Домрачева. Да, её в Зал славы пока не ввели, но и не вычеркнули сразу по каким-то политическим причинам – такого в наши дни исключать нельзя.

Так что вроде бы всё честно и обоснованно.

А как быть со звёздами прошлого?

Глупо отрицать, что в последнее время в России действительно не так много биатлонистов, которых можно бы считать хотя бы претендентами на статус звезды мирового биатлона – о попадании в Зал славы не говорим. Мы уже привыкли радоваться тому, что кто-то из наших хотя бы приближается к первому месту в общем зачёте Кубка мира – саму жёлтую майку-то давно никто не примерял. Да и победы на крупных турнирах в личных гонках – это событие экстраординарное, неожиданное и даже чуть сенсационное.

Но если копнуть глубже – у нас было немало звёзд. Разве Ольга Зайцева не заслуживает попадания в Зал славы? Или Ольга Медведцева (Пылёва)? Или тот же Максим Чудов, который на равных соперничал с Бьорндаленом в его лучшие годы? А Чепиков? Драчёв? Майгуров? Тот же Тихонов – лучший биатлонист XX века? Оказывается, по новым критериям он даже в Зал славы не проходит.

Вообще, новые критерии помогают пройти в Зал славы в большей степени биатлонистам современности. Просто математически шансов у них больше, поскольку на Олимпиадах и чемпионатах мира – по четыре личных гонки. А раньше были одна-две. Да и тот же Кубок мира был не всегда.

Взять того же великого Владимира Меланьина – олимпийского чемпиона 1964 года, трёхкратного чемпиона мира (1959, 1962, 1963). Все титулы он выиграл в индивидуальных гонках. Безоговорочно лучший биатлонист тех лет. Но в Зал славы он не попадает, потому что не выиграл Кубок мира… которого на тот момент просто не было. Впервые он был проведён в сезоне-1977/1978.

И речь не только об обделённых советских спортсменов. Почему-то позабыты даже такие люди, как Франк Ульрих или Магнар Сольберг.

Так что хочется верить, что IBU ещё будет уточнять критерии вхождения в Зал славы. Да, можно возразить, что в XX веке не было такой конкуренции, как сейчас. Это правда. Но если бы не было побед Меланьина или мощных заруб сборных СССР и ГДР в командных гонках, то не было бы и яркого современного биатлона. И IBU стоит помнить, что биатлон начался не в 2000 году.