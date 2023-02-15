Шведская биатлонистка удивительным образом стала чемпионкой мира. Как ей это удаётся?

Шведка Ханна Эберг завоевала золото на чемпионате мира — 2023 по биатлону в Оберхофе. Победила она в индивидуальной гонке даже с одним промахом! Именно в этой дисциплине Эберг выступает просто удивительным образом, раз за разом попадая в топ-3. В нынешнем сезоне во всех гонках Кубка мира у Эберг-старшей была только одна победа. Угадаете, в какой именно?

На первом этапе Кубка мира в Контиолахти шведская биатлонистка с одним промахом победила в индивидуальной гонке, опередив шведку Ингрид Тандреволд и итальянку Лизу Виттоцци. В самой успешной для себя личной дисциплине Ханна Эберг была олимпийской чемпионкой в 2018-м, чемпионкой мира и Европы в 2019-м, вице-чемпионкой мира в 2021-м.

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Безусловно, Ханну можно было считать одной из фавориток гонки, но главным претендентом на победу считалась француженка Жулия Симон. Лидер Кубка мира. Биатлонистка, у которой сейчас самая высокая скорость и самая быстрая стрельба. Симон показала все свои сильнейшие качества в пасьюте, где она стартовала с десятого места, но смогла стать чемпионкой мира.

В индивидуальной гонке в Оберхофе Жулия тоже стреляла очень быстро – быстрее многих мужчин в аналогичной гонке накануне, бежала тоже быстрее всех. Но точность подвела. С тремя незакрытыми мишенями она не смогла подняться выше пятого места, хотя на промах меньше – и была бы в топ-3.

Единственный промах по ходу гонки теперь, наверное, будет сниться итальянке Лизе Виттоцци. Допустила она его, совершая последний выстрел на четвёртом рубеже. И осталась с бронзой вместо золота. Второй с идеальной стрельбой финишировала шведка Линн Перссон, которая ходом была только 18-й.

Эберг-старшая сумела опередить соотечественницу на 10 секунд, хотя после заключительной стрельбы уступала почти 14. Ханна полностью выложилась на заключительном отрезке дистанции, подтвердив свой статус одной из сильнейших биатлонисток мира. В текущем сезоне у неё, как уже отмечалось, была только одна победа и больше ни одного попадания в топ-3 в личных гонках. Но в Оберхофе у шведки уже золото и серебро. И отличные шансы на пополнение своей медальной коллекции. Вот как ей удаётся так круто подводиться к главным стартам сезона? Просто браво!

А главной сенсацией гонки, пожалуй, стала 24-летняя итальянка Самуэла Комола, которая выше 20-го места в текущем сезоне не поднималась. А на чемпионате мира она стала четвёртой, уступив Виттоцци лишь 20 секунд.