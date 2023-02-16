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Биатлон, чемпионат мира — 2023, одиночная смешанная эстафета — невероятный рекорд Норвегии, результаты

Йоханнес Бё установил нереальный рекорд! Даже куча промахов и штрафной круг не помешали
Андрей Шитихин
Йоханнес Бё установил нереальный рекорд
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Норвежец и сам вошёл в историю, и подругу по команде сделал самой титулованной!

Крутейшим получился сингл-микст на чемпионате мира — 2023 по биатлону в Оберхофе! В какой-то момент суперсенсация была близко, но Йоханнес Бё выступил против. Он, несмотря на кучу промахов и штрафной круг, стал первым в истории биатлонистом, который на одном чемпионате мира выиграл пять золотых наград! А у него впереди ещё две гонки. Бё подарил интригу и эмоции болельщикам, а свою подругу по команде Марте Рёйселанд сделал самой титулованной спортсменкой в истории чемпионатов мира.

Биатлон. ЧМ-2023. Оберхоф, Германия
Супермикст 2 x 6 + 2 x 7.5 км Эстафета
16 февраля 2023, четверг. 17:10 МСК
Окончено
1
Норвегия
35:37.1
2
Австрия
+13.8
3
Италия
+51.0

В общем, Норвегия, конечно, была безоговорочным фаворитом. Бросить вызов невероятному тандему все остальные могли только при безупречном собственном выступлении. И у сборной Австрии, за которую бежали Лиза Тереза Хаузер и Давид Комац, именно такой гонка и получилась. Всего шесть дополнительных патронов в быстротечной гонке – шикарный результат!

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И при этом австрийцы заняли только второе место, которому они радовались как первому. Почти идеальной до последнего огневого рубежа была гонка и у сборной Италии. Лиза Виттоцци и Томмазо Джакомель с самого старта были в числе лидеров. Но на последней стрельбе Джакомеля подвели нервы – два штрафных круга и бронза – догнать итальянцев всё равно никто не смог.

А вот Норвегия начала не слишком резво, поскольку Рёйселанд немного закопошилась на первой стрельбе, но затем фавориты сначала подобрались к лидерам, а после первой же стрельбы Бё-младшего из тройки уже не выпадали. Когда казалось, что всё решено, Йоханнес решил порадовать всех интригой.

Йоханнес Бё вырвал золото на последней стрельбе. Что он сотворил?! Йоханнес Бё вырвал золото на последней стрельбе. Что он сотворил?!

На первой стрельбе своего заключительного этапа, на которую он пришёл с преимуществом в 11 секунд, норвежец оставил незакрытой одну мишень. И уже не преимущество, а отставание в 11 секунд пришлось отыгрывать лучшему биатлонисту мира. Он вроде бы подарил интригу, но тут же передумал: на стойке Йоханнес был просто безупречен, а догнать его на лыжне, даже если это просто равнина, никто не может.

Бё-младший вполне мог бы взять национальный флаг, но не стал этого делать, вместо этого в шутку вытерев пот со лба – явно не от усталости, а от волнения. Норвегия вновь победила, а Бё и Рёйселанд установили крутые рекорды.

Йоханнес Бё — реально супермен! Даже плохая стрельба не помешала ему снова забрать золото Йоханнес Бё — реально супермен! Даже плохая стрельба не помешала ему снова забрать золото

Йоханнес впервые в истории на одном чемпионате мира выиграл пять золотых наград. Причём выиграл даже с кучей промахов и штрафным кругом. Впереди ещё две гонки и огромная вероятность, что он уедет из Оберхофа, собрав абсолютно всё золото. Это будет что-то поистине историческое!

А у Марте Рёйселанд теперь 13 титулов чемпионки мира – на один больше, чем у великой Магдалены Нойнер. Больше в истории не выигрывал никто.

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