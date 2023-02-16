Йоханнес Бё установил нереальный рекорд! Даже куча промахов и штрафной круг не помешали

Крутейшим получился сингл-микст на чемпионате мира — 2023 по биатлону в Оберхофе! В какой-то момент суперсенсация была близко, но Йоханнес Бё выступил против. Он, несмотря на кучу промахов и штрафной круг, стал первым в истории биатлонистом, который на одном чемпионате мира выиграл пять золотых наград! А у него впереди ещё две гонки. Бё подарил интригу и эмоции болельщикам, а свою подругу по команде Марте Рёйселанд сделал самой титулованной спортсменкой в истории чемпионатов мира.

В общем, Норвегия, конечно, была безоговорочным фаворитом. Бросить вызов невероятному тандему все остальные могли только при безупречном собственном выступлении. И у сборной Австрии, за которую бежали Лиза Тереза Хаузер и Давид Комац, именно такой гонка и получилась. Всего шесть дополнительных патронов в быстротечной гонке – шикарный результат!

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И при этом австрийцы заняли только второе место, которому они радовались как первому. Почти идеальной до последнего огневого рубежа была гонка и у сборной Италии. Лиза Виттоцци и Томмазо Джакомель с самого старта были в числе лидеров. Но на последней стрельбе Джакомеля подвели нервы – два штрафных круга и бронза – догнать итальянцев всё равно никто не смог.

А вот Норвегия начала не слишком резво, поскольку Рёйселанд немного закопошилась на первой стрельбе, но затем фавориты сначала подобрались к лидерам, а после первой же стрельбы Бё-младшего из тройки уже не выпадали. Когда казалось, что всё решено, Йоханнес решил порадовать всех интригой.

На первой стрельбе своего заключительного этапа, на которую он пришёл с преимуществом в 11 секунд, норвежец оставил незакрытой одну мишень. И уже не преимущество, а отставание в 11 секунд пришлось отыгрывать лучшему биатлонисту мира. Он вроде бы подарил интригу, но тут же передумал: на стойке Йоханнес был просто безупречен, а догнать его на лыжне, даже если это просто равнина, никто не может.

Бё-младший вполне мог бы взять национальный флаг, но не стал этого делать, вместо этого в шутку вытерев пот со лба – явно не от усталости, а от волнения. Норвегия вновь победила, а Бё и Рёйселанд установили крутые рекорды.

Йоханнес впервые в истории на одном чемпионате мира выиграл пять золотых наград. Причём выиграл даже с кучей промахов и штрафным кругом. Впереди ещё две гонки и огромная вероятность, что он уедет из Оберхофа, собрав абсолютно всё золото. Это будет что-то поистине историческое!

А у Марте Рёйселанд теперь 13 титулов чемпионки мира – на один больше, чем у великой Магдалены Нойнер. Больше в истории не выигрывал никто.