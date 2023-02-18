Дикая эстафета на чемпионате мира! Бё упустил золото там, где оно было почти гарантировано

Все победные серии рано или поздно заканчиваются. И чемпионат мира по биатлону подтвердил эту неписаную истину. Великолепный Йоханнес Бё выиграл 13 гонок подряд, пять из них – уже на чемпионате мира, а осёкся там, где, казалось, не было никаких шансов на поражение – в эстафете.
Вечного рекорда у Бё не будет. Виноваты сами норвежцы. И ветер.
Безоговорочные фавориты
Сборная Норвегии, конечно, была безоговорочным фаворитом мужской эстафеты. Команда никому не проигрывала уже больше года. Все были уверены, что и в Оберхофе норвежцы возьмут своё, ведь проблем с составом нет, братья Бё и Легрейд в полном порядке, а у основных конкурентов куча проблем.
Но у небесной канцелярии были свои планы на эстафету. Оберхоф любит подкидывать биатлонистам локальные стихийные бедствия, и в этот раз на погодной рулетке выпал ураганный ветер. Гонки вообще были под угрозой отмены, но IBU всё-таки позволил спортсменам выйти на старт.
У норвежцев всё пошло наперекосяк с самого начала. Кристиансен и на лёжке, и на стойке попадал в порыв. Отработал без штрафных кругов, но выцеливал так долго, что со стойки ушёл лишь в двух секундах от шведа Фемлинга, успевшего расстрелять все патроны и отмотать метры дополнительной дистанции.
Уже на первом этапе нарисовалось минутное отставание, которое норвежцы пронесли через всю гонку. Кристиансен, к слову, передал эстафету 12-м.
Вечная минута
Тарьей Бё бросился отыгрывать драгоценные секунды, добился значительного прогресса, сократив отставание до 36 секунд. А потом попал в порыв и пошёл на штрафной круг. Один – и то за счастье, потому что у немца и австрийца было по три, у украинца и швейцарца – сразу по четыре! Вот такой был ветер!
А стрелковую лотерею выиграли Франция и Чехия. Именно эти сборные держали лидерство и на протяжении всего третьего этапа. Якуб Штвртецкы умудрился не просто не отстать от Эмильена Жаклена, но и «привезти» ему 10 секунд перед последней передачей. А вот Легрейд всё плёлся позади. Жаклен на стойке дал соперникам шикарный шанс достать себя – ушёл на штрафной круг, но норвежец и шедший с ним рядом швед сделали то же самое.
Даже Бё не в силах отыграться
Перед последним этапом расклад был любопытным: Чехия – первая, Франция – в 10 секундах, а в 40 секундах от неё – Норвегия и Швеция. Чех выключился из борьбы за медали уже на лёжке – два промаха, а вот Бё вернул Норвегию в борьбу за победу. Секунды отставания он «съедал» с каждым метром. Правда, всё загубила лёжка – Йоханнес стрелял из восьми. На выходе – опять минута.
Швед уже отстал, норвежец гнался за французом в одиночку, но Кентен Фийон Майе на стойке показал стальные нервы – всё быстро и точно. Если его стрельба была отличной, то Бё, которому нечего было терять, провёл работу на рубеже просто совершенно – закрыл все мишени за 15,9 секунды. Но отыграть полминуты за один круг не под силу даже такому титану биатлона, как Йоханнес Бё. Норвежец в какой-то момент смирился с тем, что у него лишь серебро.
Исторического рекорда не случилось – семи побед в семи гонках на чемпионате мира у Йоханнеса Бё не будет. Однако после такой дико напряжённой гонки об этом могут жалеть разве что преданные поклонники сборной Норвегии.
В конце концов, завтра у Бё ещё будет шанс забрать шестое золото.
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