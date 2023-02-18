Это лучшая стрельба в истории биатлона? Посмотрите на молниеносную стойку Йоханнеса Бё!

Мужская эстафета на чемпионате мира по биатлону – 2023 обернулась для сборной Норвегии разочарованием. Скандинавы не проигрывали почти год, казалось, что сильнейшая четвёрка играючи поможет Йоханнесу Бё выиграть шестую подряд гонку на главном турнире года, но вышло иначе.

Коррективы в гонку внесла погода: в Оберхофе разгулялся сильный ветер, который спутал норвежцам все карты. У всех четырёх биатлонистов сборной были сложности на стрельбе, а Тарьей Бё и Стурла Легрейд даже отмотали по штрафному кругу. Не избежал проблем и сам Йоханнес Бё, который на лёжке использовал все три дополнительных патрона и еле избежал круга.

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Йоханнес на четвёртом этапе изо всех сил пытался догнать конкурентов. На лыжне он, как и всегда, был хорош, но в столь сложных погодных условиях роль точной стрельбы резко выросла. Несмотря на солидные разрывы, интрига в гонке держалась до последнего рубежа. Француз Кентен Фийон Майе опережал Бё более чем на полминуты, но никто не мог гарантировать, что он не попадёт в порыв и не потеряет кучу времени. Впрочем, Кентен на стойке проявил себя блестяще: послал пять выстрелов в цель и помчался побеждать.

Но то, что сделал следовавший за ним Бё, войдёт в историю биатлона. Норвежец понимал, что ему надо идти ва-банк, и поэтому провёл, возможно, лучшую стрельбу в истории современного биатлона. Мгновенная изготовка, пять стремительных и точных выстрелов в цель – и он снова в гонке!

На все пять выстрелов норвежец потратил 15,9 секунды – это феноменальный показатель. Вероятно, кто-то и когда-то в истории биатлона стрелял и быстрее, но вряд ли это было на уровне борьбы за золото на чемпионате мира.

Средний интервал между выстрелами Бё – 1,3 секунды. Это фантастика!

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После такой пулемётной очереди партнёры Фийона Майе, уже успевшие поверить в его победу, схватились за головы – на секунду у них возникло ощущение, что Бё может побороться даже за первое место. Но отрыв на выходе с рубежа всё-таки был достаточно большим, и даже такому скоростному биатлонисту, как Йоханнес, отыграть его было не под силу.

Йоханнес на последнем круге бросил бороться и сохранил для сборной Норвегии серебро. Но даже в проигранной гонке он нашёл чем поразить!