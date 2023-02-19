«Каждую победу я делю пополам с женой». Кто стоит за успехами Йоханнеса Бё

Чемпионат мира – 2023 по биатлону в Оберхофе стал чемпионатом Йоханнеса Бё. Норвежский биатлонист завоевал в шести проведённых гонках пять золотых наград и одну серебряную. Его уже можно называть легендой мирового биатлона, даже если Йоханнес прямо сейчас решит завершить карьеру.

Титулов у Бё – огромное количество. Но большая их часть завоёвана после 30 июня 2018 года. Почему именно эта дата взята за точку отсчёта? Потому что именно в этот день Йоханнес Бё сыграл свадьбу с Хеддой Дэли – девушкой, с которой он встречался три года. А если брать за точку отсчёта декабрь 2017 года, когда Йоханнес сделал Хедде предложение, то он вообще все свои значимые титулы завоевал при поддержке любимого человека.

Йоханнес Бё с женой Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

Пять золотых медалей на Олимпиадах, три «Больших хрустальных глобуса», 14 титулов чемпиона мира! Феноменальные достижения, на самом деле.

И за его спиной всегда надёжный человек.

Хедда Дэли, хотя теперь, конечно, Хедда Бё, вообще не имеет никакого отношения к спорту. Вернее, она им не занималась на профессиональном уровне. Жена Йоханнеса – дипломированный юрист. Но она поддерживала будущего пятикратного олимпийского чемпиона почти на всех гонках.

Йоханнес Бё с женой Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

Вместе молодые люди начали жить с 2016-го, а через два года поженились. Сразу после свадьбы в Осло они уехали в медовый месяц в Италию и Испанию.

13 января 2020 года у четы Бё родился сын Густав. Чтобы присутствовать при родах и быть рядом с женой, Йоханнес пропустил два этапа Кубка мира. Он как раз боролся за победу в общем зачёте, но заявил, что ничто не сможет сравниться с главным событием в жизни. Впрочем, Бё в итоге всё равно завоевал «Большой хрустальный глобус» в том сезоне.

Йоханнес Бё с женой Фото: из личного архива Йоханнеса Бё

«Я благодарю жену после каждой гонки и каждой победы, которые делю с ней пополам. Я очень счастлив в браке и прекрасно провожу время дома. Она подбадривает меня, когда я расстраиваюсь, я её очень уважаю. Дам ей 10 из 10, мне очень повезло с ней», – признался Бё.

Семейная жизнь пошла на пользу Йоханнесу. Из одарённого хулигана, который мог снять штаны перед биатлонистками в Ханты-Мансийске, он превратился в идеального атлета практически без слабых мест.

В своих социальных сетях лучший биатлонист планеты с удовольствием делится семейными фотографиями, но ещё больше этих фотографий в соцсетях Хедды. Прыжки с коляской, футбол и прогулки с Густавом – идиллия.

Йоханнес Бё Фото: Из личного архива Йоханнеса Бё

А на самом деле у Йоханнеса очень большая семья. Папа Клемент – фермер, мама Аслауг – физиотерапевт. Чемпион всего и вся был четвёртым ребёнком. У Йоханнеса два старших брата – Расмус и Тарьей (прекрасно известный всем болельщикам) и старшая сестра Мартина. А самый младший – Гёте.

Йоханнес Бё с женой Фото: Из личного архива Йоханнеса Бё

Абсолютно все занимались лыжными гонками, но профессиональными спортсменами стали только двое. Но у Тарьея и Йоханнеса столько титулов, что на несколько семей хватит. И этих титулов, кажется, будет ещё больше.