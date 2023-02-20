Плохая новость для мирового биатлона. Почему итоги ЧМ-2023 заставляют грустить

Чемпионат мира по биатлону – 2023 завершён. Наверняка запомнится многим болельщикам невероятной борьбой Йоханнеса Бё за семь золотых наград на одном турнире. Но никто никогда не вспомнит о ЧМ-2023 как о турнире с высоким уровнем конкуренции. Напротив, исход многих гонок был известен задолго до того, как спортсмены пересекали финишную линию. Фавориты поклонникам биатлона уже знакомы, а новых имён в Оберхофе почти не проявилось. Сенсацию со знаком «плюс» сотворила разве что Италия, одержавшая яркую победу в женской эстафете. На этом всё.
Сухие цифры медального зачёта также заставляют грустить. Судите сами: все медали (а их было 36) забрали представители всего шести стран: Норвегии (13 медалей), Швеции (11), Франции и Италии (по 4), Германии (3), Австрии (1).
У мужчин всё поделили шведы с норвежцами, и только в эстафете, где третья медаль кому-то должна была всё-таки достаться, проявились французы. Забавно, что они забрали золото, обыграв в погодной лотерее скандинавов.
У женщин ситуация, конечно, повеселее, разнообразия побольше. Но и тут не оставляет ощущение, что уже сформировался некий пул элитных спортсменок, готовых собрать все награды, а остальным ничего не светит.
Шесть стран в медальном зачёте – это минимальный показатель за последние 30 лет. Меньше было только на чемпионате мира 1991 года, когда ещё выступала сборная Советского Союза, а главной звездой турнира стал 21-летний немецкий юноша по имени Марк Кирхнер. Тогда 24 медали на всех раскидали между собой Германия, СССР, Италия, Норвегия и Болгария.
С тех пор прошло 32 года. За это время лишь один раз – в счастливом для российского биатлона 2008 году – в медальном зачёте было шесть стран. Ещё один раз было семь – в 2004-м. А на других турнирах всегда от 8 до 12.
В Оберхофе не удалось завоевать ни одной медали чехам, украинцам, словакам, финнам – тем, кто ещё недавно регулярно проявлял себя на Кубке мира и других чемпионатах мира. Россия и Беларусь остаются за скобками по понятным причинам. Про внезапные чудеса от Болгарии, Канады или США, которые бывали на ЧМ в последнее десятилетие, и говорить не приходится.
Йоханнес Бё
Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images
А ведь отсутствие таких маленьких сенсаций – это не только потеря крутых историй для болельщиков биатлона. Это пробуксовка в развитии средних и малых биатлонных стран. Внезапная бронза необычного спортсмена на ЧМ – это и внимание, и рекламные контракты, и финансовая помощь. А это уже, в свою очередь, помогает развиваться и достигать новых успехов. Если же малые страны видят, что норвежцы и шведы никого вперёд не пропускают, то какой смысл вкладывать в развитие биатлона значимые деньги и ресурсы?
Биатлон в последнее десятилетие показывал неплохие темпы роста популярности, и очень не хочется, чтобы позитивная тенденция прервалась.
А ещё – не хочется, чтобы биатлон сближался в этом смысле с лыжными гонками, уже давно превратившимися в междусобойчик на четыре-пять стран.
Итоги ЧМ-2023 – это не приговор и ещё даже не тенденция. Пока это всего лишь одна неприятная новость и повод для IBU серьёзно задуматься.
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