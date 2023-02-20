«Латыпов мог бы заставить Бё поволноваться». Тренер сборной сравнил Кубок России и ЧМ-2023

На заключительном этапе Кубка России в Чайковском самые высокие результаты показали спортсмены группы Юрия Каминского и Максима Максимова. Три золота на двоих в шести гонках выиграли Эдуард Латыпов и Лариса Куклина, серебряную награду завоевал Роман Ерёмин, а Ильназ Мухамедзянов финишировал третьим в спринте.

Об итогах финала Кубка России, росте результатов Ларисы Куклиной, перспективах Эдуарда Латыпова на чемпионате мира и секретах успеха Йоханнеса Бё порассуждал тренер сборной России Максим Максимов.

«Куклина заиграла в новом свете»

– Максим, как оцените работу своей группы на заключительном этапе Кубка России в Чайковском?

– Финал Кубка России прошёл очень позитивно, есть и призёры, и победители. К счастью, в последний день в Чайковском реабилитировался Роман Ерёмин – занял второе место. Но есть и ложка дёгтя в бочке мёда. Пока не можем совладать с Александром Корневым. Поэтому оценю и хорошо, и плохо.

– Почему Корнев пропустил большой масс-старт?

– Александр Корнев достаточно молодой спортсмен, ещё юниор. Как уже многие отмечали, нынешний сезон достаточно богат на старты, и чтобы его не сильно выхолащивать, мы решили пропустить гонку. Главные старты для него – это первенство России в Красноярске, и мы сейчас целенаправленно готовим его к турниру, даём ему возможность и бегать, и восстанавливаться.

– Лариса Куклина выиграла три золотых медали в Раубичах, победила в Чайковском. С чем связано такое улучшение результатов?

– Если говорить по-честному, Лариса – хороший стрелок, и моя помощь ей нужна постольку-поскольку. А вот Юрий Михайлович, видимо, разобрался в методике её выведения на старты, поэтому у неё такой хороший прогресс. Я знаю, что они много работали с техникой. Юрий Михайлович – думающий тренер, у него всегда к каждому индивидуальный подход, поэтому и заиграла Лариса в новом свете.

– Почему приняли решение отправить её на Семинский перевал перед стартами в Чайковском? Чья это была инициатива?

– Это совокупность решений. Приехав с Семинского перевала, она ярко выступила на этапе Кубка Содружества в Раубичах, поэтому попробовали ещё раз поэкспериментировать. Сейчас между стартами у нас есть пара дней, и мы проанализируем, работает это или нет.

Максим Максимов Фото: РИА Новости

«Латыпов мог бы заставить Йоханнеса Бё поволноваться»

– Глядя на форму и состояние Эдуарда Латыпова, можно ли предположить, как бы он выглядел на чемпионате мира? Боролся бы за медали?

– Йоханнес Бё, конечно, сейчас силён как никогда. И он доказывает, что рядом с ним никто и не стоит, но думаю, что если бы Эдик в спринте стрелял чисто, он бы подпортил настроение всем фаворитам. И то, как он отработал на ноль в преследовании, также давало бы ему шанс и на чемпионате мира стоять на пьедестале. Там может быть всякое, возможно, он бы заставил поволноваться и Йоханнеса Бё. Если бы норвежец помазал немножко больше, Эдуард, может, и поборолся бы с ним (улыбается).

– Смотрели чемпионат мира?

– Смотрел нарезки, только то, что интересует, и больше глазами профессионала. Мы иностранцев всё-таки позиционируем как наших соперников, с которыми мы будем гоняться. Они – мировые лидеры, и нам нужно равняться на лучших, чтобы их побеждать.

– Как думаете, в чём секрет Йоханнеса Бё?

– Йоханнес Бё – достаточно сбалансированный спортсмен, ещё будучи юным, он показывал хорошие результаты, и все эксперты, и те, кто работал в Норвегии, называли его «золотой мальчик», что он сейчас и показывает. Это сильнейший спортсмен мира, и он сильно доминирует. Такие личности, как Фуркад, Бьорндален, они всегда появляются. Всегда есть яркий лидер, который всегда всех побеждает. На данный момент это Йоханнес. Может быть, в скором времени и кто-то другой займёт его место.

– А в России есть свои потенциальные Йоханнесы?

– У нас тоже неплохие ребята, и при должном методическом сопровождении, конечно, будут появляться.

– Почему в этом сезоне норвежцы настолько сильны?

– Французы, конечно, немного просели. Может быть, они сильно отмечали успехи в олимпийском сезоне (улыбается)? Шведы тоже непонятно почему развалились, тот же Самуэльссон и Понсилуома не проигрывали столько ногами, сколько сейчас. Наверное, это связано с тем, что сезон постолимпийский, накопилась большая усталость, всё равно турнир достаточно сложный, ответственный, все готовились, и, может быть, у некоторых спортсменов произошло какое-то выгорание, и они сделали себе лёгкую паузу в этом сезоне. Может быть, перешли в другую методическую направленность и набирают, например, аэробный объём, чтобы дальше быть сильнее. Это тяжело проанализировать, но да, мы видим, что Норвегия очень сильна. Хотелось бы, конечно, с ними посоревноваться и примерно прикинуть, в каком мы сейчас состоянии.