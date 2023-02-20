Удивительная развязка Кубка России по биатлону. Вероятность такого исхода была ничтожной

В последний день Кубка России в Чайковском развернулась настоящая драма. Анастасия Гореева в борьбе за первое место в общем зачёте и хрустальный кубок уступала Виктории Сливко по количеству очков, проиграла ей в последней гонке, но всё-таки вырвала победу в общем зачёте! Как это возможно?

Всё решилось в последней гонке

За лидерство в общем зачёте среди женщин в финале розыгрыша Кубка России боролись Виктория Сливко, Елизавета Каплина и Анастасия Гореева. Однако перед заключительной гонкой турнира – большим масс-стартом – стало известно, что обладательница Кубка России прошлого сезона Каплина, которая занимала второе место в зачёте, не сможет выйти на старт из-за недомогания, поэтому хрустальный кубок разыграли между собой Сливко и Гореева.

Виктория Сливко весь сезон выступала в жёлтой майке на правах лидера общего зачёта. До финальной гонки она опережала Каплину на три очка, Горееву – на 29. Всего на счету Виктории было 543 очка. И когда стало известно, что Каплина пропустит заключительную гонку, казалось, что Сливко легко заберёт трофей.

С шестью промахами Анастасия Гореева в заключительном масс-старте финишировала 12-й, а Виктория Сливко заняла шестое место. Но всё-таки Кубок России забрала Гореева. Как говорится, невероятно, но факт. Почему же?

Удивительное равенство

Дело в том, что Виктория Сливко не пропустила ни одной гонки в сезоне, и после заключительного масс-старта из общего количества заработанных ею очков был вычтен худший результат – 36 очков за шестое место в спринте в Чайковском. В решающем масс-старте Виктория заработала те же самые 36 очков и осталась при своих 543. Если бы Сливко заняла хотя бы пятое место, она бы уже смогла опередить Горееву, но в этот раз Виктории не повезло.

Гореева за 12-е место получила как раз те 29 очков, которых ей не хватало для того, чтобы сравняться со Сливко. И так как Гореева пропустила спринт в Увате, худший результат у неё не вычитали. Точнее, вычли ноль за тот спринт.

Таким образом, после заключительного масс-старта и у Гореевой, и у Сливко было по 543 очка, поэтому победитель определялся по дополнительным показателям. Несмотря на стабильно высокие результаты в сезоне, Сливко ни разу не выигрывала на этапах Кубка России, а вот на счету Анастасии Гореевой три победы, именно поэтому она и стала обладательницей трофея.

Анастасия Гореева вырвала победу у Виктории Сливко Фото: РИА Новости

Удивительная математика российского биатлона. Да если специально что-то такое подгадывать – никогда не срастётся! А в реальности, когда вероятность подобного исхода была ничтожно малой, всё так совпало.

«Чуть-чуть обидно»

Анастасия Гореева призналась, что не ожидала выиграть общий зачёт. Когда после гонки журналисты сообщили ей о том, что именно она стала победительницей турнира, Анастасия даже вскрикнула от радости.

«Я, честно говоря, не ожидала, что выиграю общий зачёт. Старалась обогнать спортсменок на последнем круге, чтобы хотя бы взять трофей по масс-стартам. Действительно удивилась, что стала лучшей в общем зачёте».

Но вышло наоборот. Вместо победы в зачёте масс-стартов Гореева получила Кубок России, а вот Виктория Сливко выиграла малый кубок за масс-старты.

«Не сильно расстроена из-за упущенной победы в общем зачёте. Награда за победу в зачёте масс-стартов – хорошая компенсация. Чуть-чуть обидно, конечно, но я рада за Настю Горееву. Меня радует моя стабильность на протяжении сезона. Это вызывает положительные эмоции».

Виктория стабильно показывала высокие результаты в сезоне и не опускалась ниже шестого места. В 13 гонках сезона она шесть раз попадала на пьедестал и три раза занимала четвёртое место. Однако перед соревнованиями в Чайковском, находясь на сборе в Сочи, Сливко переболела. Возможно, именно это и помешало ей бороться за тройку сильнейших в Чайковском и лишило её шанса на победу в общем зачёте Кубка России. С другой стороны, это подарило поклонникам российского биатлона по-настоящему удивительный финал.