Тотальное превосходство братьев Бё: норвежцы всю финишную прямую шли пешком и кланялись

Сенсацией (на самом деле, нет) завершилась гонка преследования на 12,5 км среди мужчин на этапе Кубка мира по биатлону-2022/2023 в чешском Нове-Место. Норвежские братья Бё не оставили соперникам не единого шанса на борьбу за место выше третьего.

Йоханнес и Тарьей просто в потрясающей форме. Как будто и не было пару недель назад чемпионата мира в Германии, который братья, казалось, провели в наилучшей форме за весь сезон. То ли соперники сдали, то ли запас прочности у норвежцев огромный, но они вновь выстрелили дуплетом, как и в спринте.

Современный король биатлона Йоханнес на двух рубежах лёжа был предельно аккуратен и не допустил ни одного промаха, увеличив преимущество от своего брата до минуты. И даже по промаху на каждом из двух рубежей стоя вообще картину не изменили. Уходя на последний круг, младший Бё внимательно посмотрел, где же бежит его старший брат, и побрёл к финишу.

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Да и зачем напрягаться, когда Йоханнеса ни при каких раскладах не догнали бы даже лучшие лыжники мира? Он чуть ли не пешком докатил до финишной прямой, на которой стал отвешивать заполненным трибунам поклоны.

Старший брат закосплеил младшего с той лишь разницей, что заключительную стрельбу провёл абсолютно чисто. И даже радостно потряс руками – могу, когда захочу! Тарьей тоже мог спокойно ехать в своё удовольствие. И точно так же кланялся на финише – соперников они потеряли где-то далеко позади. Братья во второй гонке подряд занимают первое и второе место.

А вот в борьбе за третье место была интрига. Претенденты менялись после каждого рубежа, а в итоге на финише швед Мартин Понсилуома опередил немца Бенедикта Долля и с пятью промахами забежал в топ-3.

Младший Бё по итогам гонки обеспечил себе «Хрустальный глобус» в гонках преследования и вообще собрал все награды. Такого тотального доминирования в мужском биатлоне не было, кажется, никогда.