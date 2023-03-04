Самое интересное, что братья Бё на трассе выглядели лучше всех.

Норвежские биатлонисты выступают на Кубке мира, болея коронавирусом. Им вообще всё можно?

Две личные мужские гонки на этапе Кубка мира по биатлону – 2022/2023 в Нове-Место прошли при полном доминировании братьев Бё. Йоханнес и Тарьей и в спринте, и в преследовании заняли, соответственно, первое и второе место, причём соперники вообще не могли навязать норвежцам борьбу: отрывы были колоссальными, братья продемонстрировали своё полное доминирование.

На церемонию награждения после пасьюта оба вышли в масках, несмотря на то что правила соревнований этого уже давно не требуют. И выяснилось, что перед стартом этапа в Нове-Место оба сдали положительный тест на «корону».

Это что получается, норвежцам вообще всё можно?

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«Мы не знаем, есть ли у нас коронавирус или нет, – рассказал Тарьей Бё. – Но и у меня, и у брата был положительный тест на коронавирус со слабо выраженной полоской. Потом мы сдали тест, который ничего не показал. Мы чувствуем себя на 100 процентов, но переживаем, что нас мог заразить Стурла Легрейд».

У товарища братьев Бё по команде в начале недели коронавирус подтвердился: Стурла объявил, что пропустит из-за болезни все три заключительных этапа Кубка мира и не сможет побороться с Йоханнесом за победу в общем зачёте.

«Мы опасаемся худшего. Посмотрим, что будет сегодня вечером», – поделился переживаниями Тарьей, отметивший также, что и он, и его брат пропустят эстафетную гонку, которая пройдёт в Нове-Место в воскресенье.

На предположение о том, что братья могли кого-то заразить, Тарьей отвечает с юмором: «Не думаю, что это возможно. Мы ехали в полном одиночестве».

«Мы старались держаться подальше ото всех. Честно говоря, мне неловко находиться здесь. Думаю, лучше всего будет вернуться домой, если мой положительный результат подтвердится», – отметил Йоханнес Бё.

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Но как же биатлонистов допустили на старт с положительными тестами?

На самом деле, никаких строгих ограничений уже нет. Казалось бы, совсем недавно турниры проводились в «пузыре», без болельщиков, но теперь ситуация сильно изменилась. С точки зрения IBU серьёзность угрозы должны оценивать сами спортсмены и их команда. Если они считают, что выступать можно, то ничего не запрещает им выходить на старт с остальными.

«Коронавирус в каком-то смысле стал обычной проблемой для здоровья», – подчеркнул менеджер IBU по коммуникациям Кристиан Винклер.

Очевидно, что братья Бё действительно чувствуют себя отлично. При недомогании не так-то просто выигрывать гонки на Кубке мира с большим отрывом. Вероятно, норвежцы в ближайшее время сделают дополнительные тесты, чтобы точно понимать своё состояние. Но даже если тест младшего Бё будет положительным и команда предложит ему отправиться домой, вряд ли он сильно расстроится – «Большой хрустальный глобус» у него уже в кармане.

Зато личное золото на Кубке мира наконец-то выиграет кто-то ещё.