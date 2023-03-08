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На Кубке мира по биатлону эпидемия коронавируса, заболели лидеры, братья Бё, Легрейд, Самуэльссон — кто виноват?

На Кубке мира настоящая эпидемия коронавируса. Кто виноват в повальной болезни лидеров?
Татьяна Постникова
На Кубке мира по биатлону эпидемия коронавируса
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Новые правила IBU вынуждают спортсменов рисковать здоровьем.

Казалось, что коронавирус в спорте уже остался в прошлом. Многие атлеты уже переболели, серьёзные ограничения сняли. И вроде бы «корона» стала сродни обычному гриппу, который мало кого по-настоящему пугает.

Однако в конце биатлонного сезона-2022/2023 болезнь решила напомнить о себе. На Кубке мира случилась настоящая эпидемия. Сразу пять лидеров заразились коронавирусом и пропустят ряд гонок на последних этапах.

А виноват в повальной болезни лучших спортсменов IBU.

«Не думаю, что мы могли заразить кого-то»

Первый случай заражения был зафиксирован ещё во время чемпионата мира. Тогда положительный тест сдал норвежец Филип Фьельд Андерсен. Биатлониста сразу отправили домой, а больше заболевших не появлялось.

Однако перед этапом Кубка мира в Нове-Место выяснилось, что «корону» подхватил другой норвежец – один из лидеров сборной Стурла Легрейд. Он сообщил, что пропустит оставшиеся этапы и досрочно завершит сезон. Примерно тогда же заболел ковидом и француз Кентен Фийон Майе. Но обладатель Кубка мира надеется выступить на последнем этапе в Осло.

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А вот во время соревнований в Нове-Место случилась настоящая вспышка коронавируса. Началось всё с того, что Йоханнес и Тарьей Бё пробежали спринт и пасьют с сомнительными тестами на ковид. Йоханнес дважды одержал победу, а Тарьей дважды стал вторым. Такая выходка норвежцев подверглась серьёзной критике, хотя сами братья Бё не видели в этом проблемы.

«Могли ли мы заразить кого-то? Не думаю, что это возможно. Мы ехали в полном одиночестве», – смеясь, говорил Тарьей.

В итоге коронавирус у братьев Бё подтвердился. Они решили пропустить пару гонок, правда, в Швецию, где пройдёт следующий этап Кубка мира, норвежцы хотели лететь вместе с остальными спортсменами. Только после активной критики со стороны других сборных они отказались от этой идеи.

А ещё перед стартом этапа в Эстерсунде заболел и лидер шведской сборной Себастиан Самуэльссон. Он сразу снялся с предстоящих стартов и, как сообщили в сборной, вернётся, когда полностью выздоровеет.

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«Мы находимся под давлением системы»

Есть вероятность, что Самуэльссон заразился именно после участия в гонке больных братьев Бё, а значит, можно было бы «спустить собак» на них. Вот только норвежцы сами стали заложниками непростой ситуации.

Сейчас каждая сборная сама решает, когда заболевшему спортсмену стоит выходить на старт, а когда нет. Дело в том, что никаких ковидных ограничений в этом году нет. Если в прошлом сезоне спортсмены постоянно сдавали тесты, жили в «пузыре», а больных сразу изолировали на несколько недель, то теперь вся ответственность – на сборных. По факту в соревнованиях спокойно могут участвовать больные, ведь коронавирус теперь расценивается как обычная простуда. В данном случае хорошо было бы, если бы IBU всё ещё обязывал на какое-то время ограничивать спортсменов, тренеров или персонал, сдавших положительный тест, чтобы не подвергать опасности других участников соревнований. Сейчас же в федерации на это смотрят сквозь пальцы.

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Но главная проблема даже не в этом. С этого сезона на Кубке мира действует новая система подсчёта очков. Во-первых, две худшие гонки теперь не вычитаются как раньше, а учитываются все старты. Во-вторых, увеличена разница в полученных очках между занятыми местами. Например, сейчас первое и второе место разделяют не шесть очков, а 15. По задумке, новые правила должны были облегчить жизнь лидерам, ведь теперь они могли пропускать гонки и не бояться, что их догонят. Но получилось ровно наоборот: биатлонисты боятся буквально за пару пропущенных гонок растерять своё преимущество над соперниками, из-за чего и выходят больными на старт.

Спортивный директор сборной Норвегии Пер Арне Ботнан честно признался, что именно по этой причине братья Бё и бежали спринт в Чехии. Проблему обозначал и «рупор» мирового биатлона Себастиан Самуэльссон.

«Многие из нас говорили об этом IBU, когда они представили новый регламент. Риск в том, что спортсмены решаются выйти на старт, будучи не полностью здоровыми. Я делал так же на этапе Кубка мира во Франции. Возможно, я не должен был этого делать, у меня была простуда. Здоровье – самое главное, но заметно, что мы находимся под давлением системы. Конечно, мы хотим видеть на старте только здоровых спортсменов. Но я это понимаю. Когда ты лидируешь в общем зачёте Кубка мира, тебе не хочется останавливаться».

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Вот и получается, что новая система вынуждает спортсменов рисковать и своим здоровьем, и здоровьем окружающих, что абсолютно недопустимо. К сожалению, как бы ни говорили, что коронавирус стал как простуда, последствия от него намного хуже, чем от обычного ОРВИ. Так что IBU стоит задуматься о том, как спасти положение, ведь, скорее всего, даже Себастиан Самуэльссон – это не последний заболевший в текущем сезоне.

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