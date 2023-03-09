Кубок мира по биатлону — 2022/2023. Борьба за «Глобус» обостряется до предела! LIVE

В Эстерсунде, Швеция, продолжается Кубок мира по биатлону — 2022/2023. В четверг, 9 марта, в рамках восьмого этапа турнира пройдут женская и мужская индивидуальные гонки. Начало — в 15:15 и 18:20 соответственно.
Кубок мира входит в свою заключительную стадию, биатлонистам осталось принять участие лишь в двух этапах турнира. И во многом именно в Швеции будет решаться судьба «Больших хрустальных глобусов». И если у мужчин его почти гарантировал себе Йоханнес Бё, то у женщин кипит нешуточная борьба, из которой пока выходит победительницей француженка Жулия Симон. Но удастся ли ей удержаться на вершине?
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужской и женской индивидуальных гонок и расскажет вам обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за Кубком мира с нами!
В общем зачёте Кубка мира Жулия Симон, занявшая четвёртое место, пожалуй, укрепила свои позиции. А вот Эльвира Эберг пропустил вперёд и Лизу Витоцци и Доротею Вирер. В ближайшее время все изменения будут отражены в таблице общего зачёта на «Чемпионате»:
Лизу Витоцци, стартовавшую сегодня в красном бибе, можно поздравлять с завоеванием Малого хрустального глобуса в зачёте индивидуальных гонок.
Порядка 20 участниц гонки ещё на трассе, но положение в топ-10 никак не изменится.
Тройка призёров сформирована, об этом можно говорить точно.
И на третьем огневом рубеже Арнеклейв допускает промах! Всё, Херрман-Вик бронзы не лишить!
На данный момент только норвежка Юни Арнеклейв может сдвинуть Денизе Херрман-Вик с пьедестала. У неё два ноля на двух первых рубежах.
Немка Янина Хеттих без промахов провела три огневых рубежа, а на заключительной стойке получила две штрафных минуты. Могла она вклиниться в тройке, но не получилось.
Пока тройку призёров замыкает Денизе Херрман-Вик с промахом и отставанием почти в 1,5 минуты.
Виттоцци финишировала. Уступила Вирер 25,5 секунд.
Не удастся у Лизы забрать сегодня золото у Доротеи, но МХГ у Виттоцци уже в кармане.
Не хватает сил у Виттоцци. На отсечке 14,2 км проигрывает Вирер уже 19,5 секунд.
А вот Тандервольд на последнем рубеже допускает два промаха и откатывается на восьмое место.
Виттоцци точна на заключительной стойке, однако уходит второй с проигрышем от Вирер 6,8 секунды.
Лиза Виттоцци на подходе к четвёртому рубежу начинает уступать Доротее Вирер. Проигрыш уже 3,9 секунды.
Ещё одна претендентка на МХГ Лу Жанмонно после третьего рубежа идёт с одним промахом, но проигрывает почти две минуты.
На заключительной стрельбе, между тем, Вирер точна и идёт лидером. Херрман-Вик не допускает промахов и уходит второй (+1 минута 26,9 секунды). Симон также отработала на ноль, но проигрыш 1 минута 42,1 секунды.
Виттоцци точна на третьем рубеже, выигрывает у Вирер 3,7 секунды. Тандервольд также отработала на ноль, она третья, уступает 13,8 секунд.
Херрман-Вик на ноль отработала на второй лёжке, но проигрывает немка больше минуты.
Лиза Виттоцци на ноль отработала на втором рубеже, и сейчас выигрывает 6,3 секунды у Вирер. Тандервольд тоже точна, проигрывает Виттоцци 12 секунд.
Симон тоже отлично отработала на третьем рубеже, но проигрывает француженка почти две минуты Вирер.
Доротея Вирер точна на третьем рубеже, «везёт» Давидовой итальянка 35,7 секунды.
У Ханны Эберг промах на второй лёжке, как и у Марте Рёйселанд.
Денизе Херрман-Вик точна на втором рубеже, но по-прежнему проигрывает больше минуты.
На ноль отработала на первом рубеже и Ингрид Тандервольд. 6,6 секунды уступает лидеру.
Лиза Виттоцци точна на первой лёжке, но уходит второй, 1,2 секунды проигрывает Вирер.
У Симон два промаха на втором рубеже, почти две минуты проигрывает француженка теперь.
Доротея Вирер точна на втором рубеже, выигрывает у Маректы Давидовой 23,1 секунды. На ноль отработала Ханна Эберг, у Марте Рёйселанд — два промаха.
Денизе Херрман-Вик допустила промах, проигрывает после первого рубежа чуть больше минуты.
Жюлия Симон тоже точна на первой лёжке, отставание от Доротеи 1,4 секунды.
В гонку ушла лидер зачёта индивидуалок Лиза Виттоцци.
А вот Доротея Вирер точна. Выходит в лидеры итальянка после первой стрельбы.
Рёйселанд тоже допускает два промаха на лёжке. На выходе с рубежа норвежка проигрывает больше двух минут.
На лёжке Ханна Эберг допустила два промаха. После рубежа шведка проигрывает лидеру Маркете Давидовой 1 минуту 56,7 секунды.
Сегодня, кстати, последняя индивидуальная гонка в сезоне, а значит по её итогу будет вручён «Малый хрустальный глобус». За награду будет настоящая заруба, так как отрывы между спортсменками в первой дюжине крайне малы.
Сейчас в зачёте индивидуалок у женщин лидирует Лиза Виттоцци, всего 15 очков ей проигрывает Ханна Оберг. В 39 очках от лидера Ингрид Тандервольд. Дальше расклады следующие:
Зачёт индивидуальных гонок, женщины, 2023
Гонка у нас уже стартовала. Из лидеров на трассу ушли Маркета Давидова, Ханна Эберг и Марте Рёйселанд.
Подробнее со стартовыми протоколами вы можете ознакомиться здесь.
Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию. В Эстерсунде сегодня стартует очередной этап Кубка мира. Программу соревнований открывает женская индивидуальная гонка.
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