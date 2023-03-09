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Кубок мира по биатлону — 2022/2023. Борьба за «Глобус» обостряется до предела! LIVE

В Эстерсунде, Швеция, продолжается Кубок мира по биатлону — 2022/2023. В четверг, 9 марта, в рамках восьмого этапа турнира пройдут женская и мужская индивидуальные гонки. Начало — в 15:15 и 18:20 соответственно.

Кубок мира входит в свою заключительную стадию, биатлонистам осталось принять участие лишь в двух этапах турнира. И во многом именно в Швеции будет решаться судьба «Больших хрустальных глобусов». И если у мужчин его почти гарантировал себе Йоханнес Бё, то у женщин кипит нешуточная борьба, из которой пока выходит победительницей француженка Жулия Симон. Но удастся ли ей удержаться на вершине?

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужской и женской индивидуальных гонок и расскажет вам обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за Кубком мира с нами!