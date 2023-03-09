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Кубок мира по биатлону — 2022/2023 — онлайн-трансляция женской и мужской индивидуальных гонок 9 марта 2023

Кубок мира по биатлону — 2022/2023. Борьба за «Глобус» обостряется до предела! LIVE
Татьяна Постникова
Жулия Симон, Кубок мира по биатлону
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В общем зачёте турнира среди женщин кипит нешуточная борьба.
Полное расписание Кубка мира по биатлону - 2022/2023
Кубок мира по биатлону - 2022/2023. Общий зачёт

В Эстерсунде, Швеция, продолжается Кубок мира по биатлону — 2022/2023. В четверг, 9 марта, в рамках восьмого этапа турнира пройдут женская и мужская индивидуальные гонки. Начало — в 15:15 и 18:20 соответственно.

Кубок мира входит в свою заключительную стадию, биатлонистам осталось принять участие лишь в двух этапах турнира. И во многом именно в Швеции будет решаться судьба «Больших хрустальных глобусов». И если у мужчин его почти гарантировал себе Йоханнес Бё, то у женщин кипит нешуточная борьба, из которой пока выходит победительницей француженка Жулия Симон. Но удастся ли ей удержаться на вершине?

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужской и женской индивидуальных гонок и расскажет вам обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за Кубком мира с нами!

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Live Михаил Чесалин

В общем зачёте Кубка мира Жулия Симон, занявшая четвёртое место, пожалуй, укрепила свои позиции. А вот Эльвира Эберг пропустил вперёд и Лизу Витоцци и Доротею Вирер. В ближайшее время все изменения будут отражены в таблице общего зачёта на «Чемпионате»:

Кубок мира по биатлону - 2022/2023. Общий зачёт
16:38 Михаил Чесалин

Лизу Витоцци, стартовавшую сегодня в красном бибе, можно поздравлять с завоеванием Малого хрустального глобуса в зачёте индивидуальных гонок.

16:37 Михаил Чесалин

Порядка 20 участниц гонки ещё на трассе, но положение в топ-10 никак не изменится.

16:23 Михаил Чесалин

Тройка призёров сформирована, об этом можно говорить точно.

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 8, Эстерсунд, Швеция
Женщины. 15 км Индивидуальная гонка
09 марта 2023, четверг. 15:15 МСК
Окончено
1
Доротея Вирер
Италия
41:19.6
2
Лиза Виттоцци
Италия
+25.5
3
Денизе Херрман
Германия
+1:38.8
16:22 Михаил Чесалин

И на третьем огневом рубеже Арнеклейв допускает промах! Всё, Херрман-Вик бронзы не лишить!

16:21 Михаил Чесалин

На данный момент только норвежка Юни Арнеклейв может сдвинуть Денизе Херрман-Вик с пьедестала. У неё два ноля на двух первых рубежах.

16:20 Михаил Чесалин

Немка Янина Хеттих без промахов провела три огневых рубежа, а на заключительной стойке получила две штрафных минуты. Могла она вклиниться в тройке, но не получилось.

16:13 Татьяна Постникова

Пока тройку призёров замыкает Денизе Херрман-Вик с промахом и отставанием почти в 1,5 минуты.

16:12 Татьяна Постникова

Виттоцци финишировала. Уступила Вирер 25,5 секунд.

16:11 Татьяна Постникова

Не удастся у Лизы забрать сегодня золото у Доротеи, но МХГ у Виттоцци уже в кармане.

16:11 Татьяна Постникова

Не хватает сил у Виттоцци. На отсечке 14,2 км проигрывает Вирер уже 19,5 секунд.

16:10 Татьяна Постникова

А вот Тандервольд на последнем рубеже допускает два промаха и откатывается на восьмое место.

16:04 Татьяна Постникова

Виттоцци точна на заключительной стойке, однако уходит второй с проигрышем от Вирер 6,8 секунды.

16:02 Татьяна Постникова

Лиза Виттоцци на подходе к четвёртому рубежу начинает уступать Доротее Вирер. Проигрыш уже 3,9 секунды.

16:01 Татьяна Постникова

Ещё одна претендентка на МХГ Лу Жанмонно после третьего рубежа идёт с одним промахом, но проигрывает почти две минуты.

16:00 Татьяна Постникова

На заключительной стрельбе, между тем, Вирер точна и идёт лидером. Херрман-Вик не допускает промахов и уходит второй (+1 минута 26,9 секунды). Симон также отработала на ноль, но проигрыш 1 минута 42,1 секунды.

15:58 Татьяна Постникова

Виттоцци точна на третьем рубеже, выигрывает у Вирер 3,7 секунды. Тандервольд также отработала на ноль, она третья, уступает 13,8 секунд.

15:49 Татьяна Постникова

Херрман-Вик на ноль отработала на второй лёжке, но проигрывает немка больше минуты.

15:49 Татьяна Постникова

Лиза Виттоцци на ноль отработала на втором рубеже, и сейчас выигрывает 6,3 секунды у Вирер. Тандервольд тоже точна, проигрывает Виттоцци 12 секунд.

15:47 Татьяна Постникова

Симон тоже отлично отработала на третьем рубеже, но проигрывает француженка почти две минуты Вирер.

15:47 Татьяна Постникова

Доротея Вирер точна на третьем рубеже, «везёт» Давидовой итальянка 35,7 секунды.

15:46 Татьяна Постникова

У Ханны Эберг промах на второй лёжке, как и у Марте Рёйселанд.

15:42 Татьяна Постникова

Денизе Херрман-Вик точна на втором рубеже, но по-прежнему проигрывает больше минуты.

15:40 Татьяна Постникова

На ноль отработала на первом рубеже и Ингрид Тандервольд. 6,6 секунды уступает лидеру.

15:39 Татьяна Постникова

Лиза Виттоцци точна на первой лёжке, но уходит второй, 1,2 секунды проигрывает Вирер.

15:39 Татьяна Постникова

У Симон два промаха на втором рубеже, почти две минуты проигрывает француженка теперь.

15:38 Татьяна Постникова

Доротея Вирер точна на втором рубеже, выигрывает у Маректы Давидовой 23,1 секунды. На ноль отработала Ханна Эберг, у Марте Рёйселанд — два промаха.

15:33 Татьяна Постникова

Денизе Херрман-Вик допустила промах, проигрывает после первого рубежа чуть больше минуты.

15:32 Татьяна Постникова

Жюлия Симон тоже точна на первой лёжке, отставание от Доротеи 1,4 секунды.

15:31 Татьяна Постникова

В гонку ушла лидер зачёта индивидуалок Лиза Виттоцци.

15:29 Татьяна Постникова

А вот Доротея Вирер точна. Выходит в лидеры итальянка после первой стрельбы.

15:29 Татьяна Постникова

Рёйселанд тоже допускает два промаха на лёжке. На выходе с рубежа норвежка проигрывает больше двух минут.

15:28 Татьяна Постникова

На лёжке Ханна Эберг допустила два промаха. После рубежа шведка проигрывает лидеру Маркете Давидовой 1 минуту 56,7 секунды.

15:27 Татьяна Постникова

Сегодня, кстати, последняя индивидуальная гонка в сезоне, а значит по её итогу будет вручён «Малый хрустальный глобус». За награду будет настоящая заруба, так как отрывы между спортсменками в первой дюжине крайне малы.

Сейчас в зачёте индивидуалок у женщин лидирует Лиза Виттоцци, всего 15 очков ей проигрывает Ханна Оберг. В 39 очках от лидера Ингрид Тандервольд. Дальше расклады следующие:

Зачёт индивидуальных гонок, женщины, 2023

Зачёт индивидуальных гонок, женщины, 2023

15:20 Татьяна Постникова

Гонка у нас уже стартовала. Из лидеров на трассу ушли Маркета Давидова, Ханна Эберг и Марте Рёйселанд.

Подробнее со стартовыми протоколами вы можете ознакомиться здесь.

15:19 Татьяна Постникова

Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем нашу онлайн-трансляцию. В Эстерсунде сегодня стартует очередной этап Кубка мира. Программу соревнований открывает женская индивидуальная гонка.

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Теги Биатлон Кубок мира Жулия Симон •••

Заглавное фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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