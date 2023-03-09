Немецкий биатлонист хотел завершить карьеру, а выиграл золото на Кубке мира. Вот это да!

Ни разу в карьере немецкий биатлонист Бенедикт Долль не выигрывал индивидуальные гонки на Кубке мира, чемпионатах мира и Олимпиадах. Но в Эстерсунде этот пробел он закрыл. Не допустив ни единого промаха, Долль одержал уверенную победу, не подпустив никого из соперников. Буквально на днях появились слухи о том, что Бенедикт может объявить о завершении карьеры.

Шесть лет назад Долль сотворил громкую сенсацию на чемпионате мира в Хохфильцене. Он выиграл спринт, закрыв все мишени. Тогда немец опередил на 0,7 секунды Йоханнеса Бё. Представляете, чтобы нынешний Бё с чистой стрельбой не выиграл гонку? Но было и такое. В той же гонке Мартен Фуркад был третьим, с двумя промахами проиграв всего 23 секунды чемпиону.

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В активе немца были также кубковые победы в спринте в Анси в сезоне-2019/2020 и в масс-старте в Антхольце в сезоне-2021/2022. Во Франции он стрелял чисто, в Италии ему не помешал единственный промах. Но в индивидуальных гонках у Долля не было не то что ни одной победы – ни единого призового места!

В Эстерсунде немецкий биатлонист был великолепен. Он стартовал под 11-м номером, и с ходу задал ориентир для остальных. Долль очень прилично бежал и чисто стрелял. Второй рубеж – по-прежнему никаких сбоев. Третий, четвёртый – всё то же самое. Бенедикт просто уничтожал ближайших соперников от рубежа к рубежу. И в итоге уничтожил. Немец стал единственным из участников индивидуальной гонки, которому удалось закрыть все мишени.

Но даже один промах не помешал бы Бенедикту одержать победу. Впрочем, он не стал рисковать и давать соперникам надежду хоть на какую-то борьбу. В личных гонках в нынешнем сезоне Долль ни разу не поднимался на пьедестал, а тут сразу победа. Да, без лидеров сборной Норвегии, без Себастиана Самуэльссона, но это их проблемы.

Долль сделал всё, что было в его силах. А ведь в начале сезона он убеждал всех, что сезон-2022/2023 станет последним в его соревновательной карьере. Или сезон-2023/2024. Впрочем, это неважно. На Олимпиаду-2026 Долль не собирается в любом случае. Да и зачем уходить, если Бенедикт по-прежнему готов выступать на самом высоком уровне.

Остальные в Эстерсунде не смогли показать свой максимум. Хотя Томмазо Джакомель был близок. Итальянец, который ведёт борьбу за звание лучшего молодого биатлониста сезона, на финише сумел оттеснить на третье место норвежца Ветле Шоста Кристиансена. Тот, наверное, не сильно расстроился, так как бронзовая награда позволила ему завоевать «Малый хрустальный глобус» в зачёте индивидуальных гонок. Не все «Глобусы» собрал Йоханнес Бё, который восстанавливается от коронавируса. Серебряный и бронзовый призёры допустили по одному промаху.