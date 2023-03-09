Доротея Вирер провела идеальную гонку. И обрела реальный шанс на победу в Кубке мира!

В отличие от мужского зачёта Кубка мира, где всё уже давно понятно, у женщин турнирная интрига всё ещё сохраняется. Да, француженка Жулия Симон обходит конкурентов более чем на сотню баллов, но учитывая, что за первое место в этом сезоне дают сразу 90, это ещё не решающее преимущество.
Предпоследний этап Кубка мира, который проходит в Эстерсунде, открывала индивидуальная гонка – та самая, где точность стрельбы становится важнее скорости на дистанции из-за того, что за промах сразу дают минуту штрафа.
Жулия Симон в этом сезоне ни одной индивидуальной гонки не выиграла, и, забегая вперёд, скажем, что и в Эстерсунде у француженки не получилось. А феерию на трассе и на стрельбище творили лидеры сборной Италии.
Доротея Вирер вообще была бесподобна. У неё и на огневом рубеже был ноль, и по скорости она выглядела отлично. По чистому ходу у неё шестой результат – в одни ноги с экс-лыжницей Лампич и всего на 13 секунд медленнее Симон.
Интересно, что сама Доро была удивлена своему успеху. Объяснила это тем, что совершенно не была уверена в качестве своей стрелковой работы.
«Я крайне удивлена, что смогла отстрелять чисто. Сейчас уверенности в этом компоненте совсем нет, я стреляю медленно. Я не слишком уверена в себе, но возможно, со стороны всё выглядит иначе», – приводит слова Вирер NRK.
Чисто отработала на всех огневых рубежах и Лиза Виттоцци, она была медленнее соотечественницы на 17 секунд и заняла второе место, но этого ей хватило, чтобы выиграть «Малый глобус» в зачёте индивидуальных гонок.
Третьей с одной штрафной минутой стала Денизе Херрман-Вик. Её скорости хватило, чтобы превзойти целый ряд девушек, стрелявших чисто. Впрочем, многие немке «помогли». Например, чешка Маркета Давидова мчала в призовую тройку, но на последнем огневом рубеже промазала дважды. Могла бы оказаться среди лидеров и норвежка Кноттен, но ей не хватило скорости, а в довершение всего девушка упала на ровном месте и потеряла немало времени, лишив себя даже цветочной церемонии по итогам гонки.
Симон допустила два промаха, но была быстрее всех на трассе и стала четвёртой. Впрочем, даже чуть укрепила свою позицию в общем зачёте, потому что Эльвира Эберг заняла только 20-е место и пропустила вперёд в турнирной таблице двух итальянок. Да, чтобы достать до Симон, нужно сильно постараться, но та же Вирер явно в отличной форме. И она сделает всё возможное, чтобы завоевать свой третий «Большой хрустальный глобус» в карьере.
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