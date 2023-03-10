Какой тренер в сборной России — самый успешный? Считаем медали на главных стартах сезона

Тренеры сборной России по биатлону главными стартами нашего внутреннего сезона называли финальный этап Кубка России в Чайковском и чемпионат России в Ижевске. Планировалось, что именно к этим стартам все спортсмены должны выйти на пик формы, поскольку обычно примерно в это время проводятся чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Пришло время подвести предварительные итоги сезона и посмотреть, как в итоге распределили между собой медали спортсмены всех четырёх групп подготовки. Какой из тренеров в сборной был самым успешным?

Взгляните на медальную таблицу. В ней отражены все награды на турнирах в Чайковском и в Ижевске. Всего наград было 37, потому что в суперпасьюте на чемпионате России Гербулова и Носкова разделили третье место.

Золото Серебро Бронза Всего Каминский 5 2 3 10 Истомин 1 5 9 15 Шашилов 2 4 - 6 Башкиров 3 1 1 5 Регионы 1 - - 1

Спортсмены, которые завоёвывали медали в разных тренерских группах:

Группа Каминского: Латыпов (2 – 0 – 0), Мухамедзянов (1 – 1 – 1), Ерёмин (0 – 1 – 1), Первушин (0 – 0 – 1), Куклина (2 – 0 – 0).

Латыпов (2 – 0 – 0), Мухамедзянов (1 – 1 – 1), Ерёмин (0 – 1 – 1), Первушин (0 – 0 – 1), Куклина (2 – 0 – 0). Группа Истомина: Халили (0 – 2 – 2), Серохвостов (0 – 1 – 0), Гербулова (1 – 0 – 4), Гореева (0 – 2 – 1), Носкова (0 – 0 – 2).

Халили (0 – 2 – 2), Серохвостов (0 – 1 – 0), Гербулова (1 – 0 – 4), Гореева (0 – 2 – 1), Носкова (0 – 0 – 2). Группа Шашилова: Дербушева (2 – 0 – 0), Казакевич (0 – 3 – 0), Шевченко (0 – 1 – 0).

Дербушева (2 – 0 – 0), Казакевич (0 – 3 – 0), Шевченко (0 – 1 – 0). Группа Башкирова: Бажин (1 – 0 – 1), Бабиков (1 – 0 – 0), Поварницын (1 – 0 – 0), Колотов (0 – 1 – 0).

Бажин (1 – 0 – 1), Бабиков (1 – 0 – 0), Поварницын (1 – 0 – 0), Колотов (0 – 1 – 0). Подготовка с регионом: Сливко (1 – 0 – 0).

Более 40% всех наград — у Истомина

Как видно из таблицы, лидеры по количеству завоёванных наград – это спортсмены группы Артёма Истомина. Карим Халили, Даниил Серохвостов, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева и Екатерина Носкова принесли своей команде 15 наград в 12 гонках! Это чуть более 40% от общего количества.

Больше всех побед — у Каминского

Больше всех золотых наград выиграли спортсмены группы Юрия Каминского. На счету его атлетов 5 побед из 12 возможных. А ещё две серебряные и три бронзовые медали. Ещё в начале сезона его группа носила статус практически резервной команды, но уже сейчас молодые спортсмены группы Каминского показывают высокие результаты, и их прогресс трудно не заметить.

Безусловно, четыре золота пришлись на опытных биатлонистов – Ларису Куклину и Эдуарда Латыпова, но победой в большом масс-старте и серебром в индивидуальной гонке в родном Ижевске, а потом ещё и бронзой в Чайковском отметился Ильназ Мухамедзянов. Также медали в копилку группы принесли Роман Ерёмин и Михаил Первушин, которых звёздными назвать сложно.

Хорошая конкуренция от Шашилова и Башкирова

Группа Сергея Башкирова по составу и титулам выглядит самой мощной, но из Чайковского и Ижевска она привезла пять медалей, три из которых – золотые. По одному золоту выиграли опытные Бабиков и Поварницын, ещё одну победу и бронзовую награду команде принёс Кирилл Бажин. Серебром в Ижевске отметился и Иван Колотов, который вернулся на пьедестал после проблем со здоровьем, с которыми он столкнулся по ходу сезона.

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Ещё шесть наград завоевала группа Михаила Шашилова. Два золота выиграла Тамара Дербушева, трижды в одном шаге от победы останавливалась Ирина Казакевич. Ещё одно серебро добыла Анастасия Шевченко.

В целом все четыре тренерские группы выглядели достойно – конкуренция была заметной, никто не провалился. Кто-то забрал больше медалей, кто-то меньше, но в спорте так бывает всегда. На то он спорт и есть.

Антон Бабиков Фото: РИА Новости

А Сливко вырвала золото для региона

Но не только спортсмены из групп подготовки добывали медали. Золотую награду в Ижевске завоевала Виктория Сливко, которая числится в основном составе сборной, но в этом сезоне тренируется с Тюменской командой по планам своего личного тренера Андрея Викторовича Падина.

В российском биатлоне порой случалось так, что спортсмен, который оставался на самоподготовке, своими результатами затмевал сборников, но такая ситуация обычно воспринималась, скорее, как отклонение от нормы.

Тот факт, что из 37 медалей всего одна досталась спортсмену на самоподготовке, пожалуй, фиксирует состояние нормы этой зимой.