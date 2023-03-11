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Кубок мира по биатлону — 2022/2023 — онлайн-трансляция женской и мужской эстафет 11 марта 2023 в Эстерсунде

Кубок мира по биатлону — 2022/2023. Норвежцам некого ставить в эстафету. Это фиаско! LIVE
Татьяна Постникова
Йоханнес Дале, Кубок мира по биатлону
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Кажется, мужскую сборную Норвегии ждёт оглушительный провал без братьев Бё!
Полное расписание Кубка мира по биатлону - 2022/2023
Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2022/2023

В Эстерсунде (Швеция) продолжается Кубок мира по биатлону — 2022/2023. В субботу, 11 марта, в рамках восьмого этапа турнира пройдут женская и мужская эстафеты. Начало гонок — в 16:00 и 18:30 соответственно.

В женской гонке интересно будет посмотреть, как проявят себя итальянки, выигравшие золото на чемпионате мира в Оберхофе. А в мужской всё внимание будет приковано к сборной Норвегии, которая попробует не провалиться без заболевших братьев Бё и Легрейда. Чтобы составить четвёрку, им даже пришлось позвать никому не известного резервиста. Выдержит ли он?

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию женской и мужской эстафет на Кубке мира и расскажет обо всём самом интересном, что происходит на трассе и за её пределами. Следите за гонками вместе с нами!

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Заглавное фото: Tom Weller/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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